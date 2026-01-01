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Siam@Siam Design Hotel Bangkok

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Bangkok

Ein trendiges Hotel an top Lage mit einem frischen, coolen Ambiente. Das Rooftop-Angebot ist ein voller Erfolg und ein Abendessen oder ein Cocktailabend in dieser Atmosphäre sehr empfehlenswert.

Beschreibung

Einleitung
Ein Infinity-Swim­ming­­pool im 11. Stockwerk und das moderne Fit­nesscenter sorgen für Abwechslung.
Lage
Sehr zentrale Lage, 5 Gehminuten von der Skytrain Station «National Stadium» entfernt, wo sich auch gleich das bekannte MBK-Shopping Center befindet. Die Lage eignet sich auch gut für Ausflüge nach China­town und zum zauberhaften Königspalast.
Angebot
Im bunten und bekannten Restaurant & Café «Chim Chim» im Erdgeschoss geniessen Sie ganztags internationale Menüs sowie Kaffespezialitäten, das Frühstücksbuffet wird in einem separaten Raum serviert. Tolle Aussichten geniessen Sie aus dem 25. Stockwerk. Das «TAAN» Res­taurant überzeugt dabei mit raffinierter thailändischer Küche, während Sie in der zweistöckigen Skybar «Paradise Lost» coole Cocktails, trendige Musik und gute Stimmung mit 360 Grad Panoramablick über die Skyline erwarten.
Zimmer
Die 221 Zimmer sind modern eingerichtet. Hohe Decken und grosse Fensterfronten erzeugen einen starken Kon­trast zu den kräftigen Farben der Möbel. Klimatisierte Zim­mer mit gratis Internetzugang, Fern­seher, Tele­fon, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn. Badezimmer mit Dusche und Badewanne.
Deluxe: 28 m² grosse Zimmer im 10. bis 21. Stock­werk gelegen.
Deluxe Corner: 30 m² grosse Eckzimmer auf den Etagen 14 bis 24. Gäste dieser Kategorie profitieren von zusätzlichen Annehmlichkeiten wie, täglich zwei Kaffee-/Teespezialitäten oder Smoothies, zwei Cocktails oder Wein, 10% Rabatt in den Restaurants (Chim Chim oder Paradise Lost), Late Check-out bis 14.00 Uhr und gratis Wäscheservice (zwei Kleidungsstücke pro Zimmer/Tag).
ab CHF 78.– / pro Person

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