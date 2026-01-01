Siam@Siam Design Hotel Bangkok
Bangkok
Beschreibung
Einleitung
Ein Infinity-Swimmingpool im 11. Stockwerk und das moderne Fitnesscenter sorgen für Abwechslung.
Lage
Sehr zentrale Lage, 5 Gehminuten von der Skytrain Station «National Stadium» entfernt, wo sich auch gleich das bekannte MBK-Shopping Center befindet. Die Lage eignet sich auch gut für Ausflüge nach Chinatown und zum zauberhaften Königspalast.
Angebot
Im bunten und bekannten Restaurant & Café «Chim Chim» im Erdgeschoss geniessen Sie ganztags internationale Menüs sowie Kaffespezialitäten, das Frühstücksbuffet wird in einem separaten Raum serviert. Tolle Aussichten geniessen Sie aus dem 25. Stockwerk. Das «TAAN» Restaurant überzeugt dabei mit raffinierter thailändischer Küche, während Sie in der zweistöckigen Skybar «Paradise Lost» coole Cocktails, trendige Musik und gute Stimmung mit 360 Grad Panoramablick über die Skyline erwarten.
Zimmer
Die 221 Zimmer sind modern eingerichtet. Hohe Decken und grosse Fensterfronten erzeugen einen starken Kontrast zu den kräftigen Farben der Möbel. Klimatisierte Zimmer mit gratis Internetzugang, Fernseher, Telefon, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Badezimmer mit Dusche und Badewanne.
Deluxe: 28 m² grosse Zimmer im 10. bis 21. Stockwerk gelegen.
Deluxe Corner: 30 m² grosse Eckzimmer auf den Etagen 14 bis 24. Gäste dieser Kategorie profitieren von zusätzlichen Annehmlichkeiten wie, täglich zwei Kaffee-/Teespezialitäten oder Smoothies, zwei Cocktails oder Wein, 10% Rabatt in den Restaurants (Chim Chim oder Paradise Lost), Late Check-out bis 14.00 Uhr und gratis Wäscheservice (zwei Kleidungsstücke pro Zimmer/Tag).
Deluxe: 28 m² grosse Zimmer im 10. bis 21. Stockwerk gelegen.
Deluxe Corner: 30 m² grosse Eckzimmer auf den Etagen 14 bis 24. Gäste dieser Kategorie profitieren von zusätzlichen Annehmlichkeiten wie, täglich zwei Kaffee-/Teespezialitäten oder Smoothies, zwei Cocktails oder Wein, 10% Rabatt in den Restaurants (Chim Chim oder Paradise Lost), Late Check-out bis 14.00 Uhr und gratis Wäscheservice (zwei Kleidungsstücke pro Zimmer/Tag).
ab CHF 78.– / pro Person
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