Beschreibung

Einleitung Ein Infinity-Swim­ming­­pool im 11. Stockwerk und das moderne Fit­nesscenter sorgen für Abwechslung.

Lage Sehr zentrale Lage, 5 Gehminuten von der Skytrain Station «National Stadium» entfernt, wo sich auch gleich das bekannte MBK-Shopping Center befindet. Die Lage eignet sich auch gut für Ausflüge nach China­town und zum zauberhaften Königspalast.

Angebot Im bunten und bekannten Restaurant & Café «Chim Chim» im Erdgeschoss geniessen Sie ganztags internationale Menüs sowie Kaffespezialitäten, das Frühstücksbuffet wird in einem separaten Raum serviert. Tolle Aussichten geniessen Sie aus dem 25. Stockwerk. Das «TAAN» Res­taurant überzeugt dabei mit raffinierter thailändischer Küche, während Sie in der zweistöckigen Skybar «Paradise Lost» coole Cocktails, trendige Musik und gute Stimmung mit 360 Grad Panoramablick über die Skyline erwarten.