The Standard, Bangkok Mahanakhon
Bangkok
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool mit Blick über die Stadt, hochmodernes Fitnesscenter, kleine Boutique.
Lage
Das Hotel liegt sehr zentral, in den unteren Etagen des prächtigen Mahanakhon Gebäudes. Die Silom Road mit unzähligen Einkaufsmöglichkeiten ist in wenigen Minuten zu Fuss erreichbar. Die Sky Train Station «Chong Nonsi» liegt direkt vis-à-vis des Hotels.
Angebot
Wählen Sie aus sieben exklusiven Restaurants & Bars mit verschiedenen Angeboten. Als Zentrum des Hotels ist das «The Parlor» ein idealer Ort für geselliges Beisammensein oder einen Abend-Cocktail auf der Terrasse. Im «Mott 32» finden Sie preisgekrönte chinesische Küche, ein amerikanischer Steakhouse Klassiker ist das «The Standard Grill» und für einen Afternoon Tea besuchen sie das schicke «Tease». Das höchste Restaurant des Landes, das «Ojo Bangkok» auf der 76.
Etage erreichen Sie über einen separaten Eingang. Hier erwartet Sie authentische mexikanische Küche mit atemberaubenden Panoramablick. Nippen Sie später zum Sonnenaufgang an einem Drink in der «Sky Beach Bar», mit 360 Grad Sicht über Bangkok, aus dem 78. Stockwerk.
Zimmer
Insgesamt 155 geräumige Zimmer und Suiten im Retro-Stil mit grossen, bodentiefen Fenstern und atemberaubenden Ausblick auf die lebendige Stadt. Hell gestaltet bieten die Zimmer höchsten Komfort, alles funktioniert auf Knopfdruck. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, gratis Internetzugang, Smart TV, Minibar, Nespresso-Maschine mit gratis Kaffeekapseln, Bang & Olufsen Bluetooth Speakers, Safe und Föhn Die Badezimmer verfügen jeweils über eine Dusche, Regendusche und eine separate Badewanne.
Die Badezimmer verfügen ausschliesslich über eine Regendusche.
Insgesamt 155 geräumige Zimmer und Suiten im Retro-Stil mit grossen, bodentiefen Fenstern und atemberaubenden Ausblick auf die lebendige Stadt. Hell gestaltet bieten die Zimmer höchsten Komfort, alles funktioniert auf Knopfdruck. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, gratis Internetzugang, Smart TV, Minibar, Nespresso-Maschine mit gratis Kaffeekapseln, Bang & Olufsen Bluetooth Speakers, Safe und Föhn Die Badezimmer verfügen jeweils über eine Dusche, Regendusche und eine separate Badewanne.
Standard King (17): 29 m² grosse, praktische Zimmer.
Die Badezimmer verfügen ausschliesslich über eine Regendusche.
Deluxe King (68): Bietet mit 40 m² ausreichend Platz, um sich auszubreiten. Eine gemütliche Sofalounge mit Tisch steht zum Relaxen, Kaffee trinken oder arbeiten zur Verfügung.
Premium King (29): Mit 45 m² noch etwas grösser, mit den gewohnten Features. Zusätzlich geniessen Sie hier selbst aus dem Badezimmer die tolle Aussicht.
Corner Double (20) / Corner King (9): Die 56 m² grossen Zimmer liegen in den höheren Etagen und bieten mit einer Fensterfront um die Ecke einen noch spektakuläreren Blick in die Stadt, auch vom Badezimmer aus. Die Corner King Zimmer verfügen über ein Doppelbett, die Corner Double über zwei Einzelbetten.
ab CHF 118.– / pro Person
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