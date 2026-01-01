Wählen Sie aus sieben exklusiven Restaurants & Bars mit verschiedenen Angeboten. Als Zentrum des Hotels ist das «The Parlor» ein idealer Ort für geselliges Beisammensein oder einen Abend-Cocktail auf der Terrasse. Im «Mott 32» finden Sie preisgekrönte chinesische Küche, ein amerikanischer Steakhouse Klassiker ist das «The Standard Grill» und für einen Afternoon Tea besuchen sie das schicke «Tease». Das höchste Restaurant des Landes, das «Ojo Bangkok» auf der 76.

Etage erreichen Sie über einen separaten Eingang. Hier erwartet Sie authentische mexikanische Küche mit atemberaubenden Panoramablick. Nippen Sie später zum Sonnenaufgang an einem Drink in der «Sky Beach Bar», mit 360 Grad Sicht über Bangkok, aus dem 78. Stockwerk.