Ruhig in einer Seitenstrasse der Sukhumvit Road gelegen. Gleich neben dem Hotel führt der Saen Sep Klong (Was­ser­strasse) vorbei, wo Flussboote zum Siam Square führen. Die nächste Skytrain Station «Phloenchit» ist in 10 bis 15 Geh­minuten erreicht. Die Fahrt zum Flughafen dauert ca. 45 Mi­nu­ten (je nach Verkehrslage).



Hinweis: Wir empfehlen den Ankunftstransfer im voraus zu buchen, da kaum ein Taxifahrer dieses Boutique Hotel kennt.