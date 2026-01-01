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Ariyasom Villa

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Bangkok

Eine Oase im Grossstadtdschungel und ein wahrer Geheimtipp!

Beschreibung

Einleitung
Der 20 m lange Swimmingpool und der Jacuzzi sind von einem üppigen Garten umgeben. Schönes Spa, Meditationshalle, Bibliothek.
Lage
Ruhig in einer Seitenstrasse der Sukhumvit Road gelegen. Gleich neben dem Hotel führt der Saen Sep Klong (Was­ser­strasse) vorbei, wo Flussboote zum Siam Square führen. Die nächste Skytrain Station «Phloenchit» ist in 10 bis 15 Geh­minuten erreicht. Die Fahrt zum Flughafen dauert ca. 45 Mi­nu­ten (je nach Verkehrslage).

Hinweis: Wir empfehlen den Ankunftstransfer im voraus zu buchen, da kaum ein Taxifahrer dieses Boutique Hotel kennt.
Angebot
Das vegetarische Restaurant «Na Aroon» serviert hervorragende westliche und thailändische Ge­rich­te sowie schmackhafte Fischspezialitäten.
Zimmer
24 stilvoll eingerichtete und mit hoch­wertigen Materialien ausgestattete Zimmer.
Studio (10): 34 m² gross mit Klima­an­lage, Telefon, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe, Föhn und Bad mit Bade­wanne und separater Dusche. Einige Zim­mer haben einen Balkon.
Deluxe (8): Gleich wie Studio, aber 42 m² gross.
ab CHF 78.– / pro Person

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