802 komfortabel ein­ge­richtete Zimmer mit Klima­anlage, Tele­­fon, gratis In­ter­net­zugang, Fernseher, Mini­bar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Badezimmer mit Badewanne und separater Regendusche in allen Kategorien.

Deluxe (185): 36 m² grosse Zimmer mit Sicht auf die Stadt und teilweise seitlich auf den Fluss.

Deluxe River View (265): Gleich wie Deluxe aber mit Flusssicht.

Deluxe Balcony (65): 42 m² gross, mit Balkon und Flusssicht.

Krungthep River View (119): 44 m² grosse Zimmer im 2023 renovierten Krungthep Flügel, die alle einen Balkon in Richtung Fluss haben.

Horizon Club (30): 36 m² gross, in den Etagen 22–25 gelegen mit traumhafter Aussicht auf die Stadt bzw. teilweise seitlich in Richtung Fluss.

Geniessen Sie die Horizon Club Benefits sowie den Zugang zur exklusiven Club Lounge mit täglichem Frühstück, Afternoon Tea, Abend Cocktails und mehr.

Horizon Club River View (33): Identisch wie die Horizon Club Zimmer inklusive der Club Benefits und dem Zugang zur Lounge, jedoch mit Panoramablick auf den Fluss.