Shangri-La Bangkok
Bangkok
Beschreibung
Einleitung
Swimmingpool am Fluss plus exklusiver Swimmingpool für Gäste des Krungthep Flügels, grosses «Chi» Spa, hervorragend eingerichtetes Fitnesscenter und Tennis. Unvergessliches Abendessen auf der «Shangri-La Horizon Cruise», während Sie gemütlich dem Fluss entlang tuckern.
Lage
Am Chao Phraya Fluss. Verschiedene Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants, sowie die bekannte Silom Road sind in wenigen Gehminuten erreichbar. Die Skytrain Station «Saphan Taksin» ist in unmittelbarer Nähe, neben dem Eingang zum Krungthep Flügel. Von dort gibt es abends auch regelmässige Shuttleboote zum beliebten «Asiatique» Nachtmarkt.
Angebot
Im «NEXT2» Restaurant wird zweimal täglich ein riesiges Buffet mit Spezialitäten aus aller Welt präsentiert. Drei weitere Restaurants, die sich in der Stadt einen Namen gemacht haben: «Volti» – italienisch, «Salathip» – thailändisch, «Shang Palace» – chinesisch. Leckere Cocktails erhalten Sie in der Bar oder der Lobby Lounge, ausserdem gibt es eine Boutique mit feinsten Schokoladenspezialitäten, Kuchen und Gebäck.
Zimmer
802 komfortabel eingerichtete Zimmer mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Badezimmer mit Badewanne und separater Regendusche in allen Kategorien.
Geniessen Sie die Horizon Club Benefits sowie den Zugang zur exklusiven Club Lounge mit täglichem Frühstück, Afternoon Tea, Abend Cocktails und mehr.
802 komfortabel eingerichtete Zimmer mit Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Badezimmer mit Badewanne und separater Regendusche in allen Kategorien.
Deluxe (185): 36 m² grosse Zimmer mit Sicht auf die Stadt und teilweise seitlich auf den Fluss.
Deluxe River View (265): Gleich wie Deluxe aber mit Flusssicht.
Deluxe Balcony (65): 42 m² gross, mit Balkon und Flusssicht.
Krungthep River View (119): 44 m² grosse Zimmer im 2023 renovierten Krungthep Flügel, die alle einen Balkon in Richtung Fluss haben.
Horizon Club (30): 36 m² gross, in den Etagen 22–25 gelegen mit traumhafter Aussicht auf die Stadt bzw. teilweise seitlich in Richtung Fluss.
Geniessen Sie die Horizon Club Benefits sowie den Zugang zur exklusiven Club Lounge mit täglichem Frühstück, Afternoon Tea, Abend Cocktails und mehr.
Horizon Club River View (33): Identisch wie die Horizon Club Zimmer inklusive der Club Benefits und dem Zugang zur Lounge, jedoch mit Panoramablick auf den Fluss.
ab CHF 113.– / pro Person
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