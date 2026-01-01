Ko Lanta Reisen
Ko Lanta: Ferien auf einer wilden Insel
Layana Resort & Spa
ab CHF 108.– / pro Person
Ko Lanta
Swimmingpool und Jacuzzi nahe am Strand. In der «Wellness Zone» finden Sie ein modernes Fitnesscenter, einen...
Pimalai Resort & Spa
ab CHF 97.– / pro Person
Ko Lanta
Die Spa-Anlage liegt traumhaft im üppig grünen Dschungel und bietet eine grosse Auswahl an Behandlungen. Zwei...
Twin Lotus Resort & Spa
ab CHF 43.– / pro Person
Ko Lanta
Vom Infinity-Swimmingpool haben Sie einen tollen Blick auf den Strand und das Meer. Ein zweiter Pool liegt ruhig im...
Rawi Warin Resort & Spa
ab CHF 55.– / pro Person
Ko Lanta
Highlight sind der schöne Strand und der 1'000 m² grosse Infinity-Pool mit separatem Kinderbecken, Wasserrutsche...
Lanta Casuarina Beach Resort
ab CHF 19.– / pro Person
Ko Lanta
Swimmingpool mit Kinderbereich und Liegewiese am Strand. Kajak, Kochkurse, Massageangebot sowie eine kleine Leseecke...
Ko Lanta Hotels und Resorts
Gäste finden auf Ko Lanta viele Hotels und Resorts in allen Preiskategorien. Die Insel, die am schnellsten mit dem Flugzeug ab Krabi erreicht werden kann, blieb bisher vom Massentourismus verschont. Sie werden dort auch heute noch menschenleere Strände erleben und mit etwas Übung können Sie grosse Teile der Insel mit dem Motorbike erkunden. Daneben gibt es noch immer viele einfache, günstige Unterkünfte, wodurch Ihre Thailand Ferien zum unvergessenen Erlebnis werden. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre individuellen Ferien zusammen!
Beste Reisezeit für Koh Lanta
Die beste Reisezeit für Koh Lanta – wie Ko Lanta häufig auch geschrieben wird – liegt zwischen November und April. In der Trockenzeit sorgt der Nordostmonsun für viel Sonne, wenig Niederschlag und Temperaturen um die 30 Grad. Die Andamanensee zeigt sich dann meist ruhig, was die Überfahrt zur Insel ebenso angenehm macht wie Schnorchel- und Tauchausflüge zu den vorgelagerten Riffen. Über Weihnachten und Neujahr sowie im Februar ist die Nachfrage am grössten – wer in dieser Zeit reisen möchte, sichert sich sein Wunschresort am besten frühzeitig.
Gegen Ende der Trockenzeit, im März und April, wird es zunehmend heisser; Badeferien sind dank der angenehmen Wassertemperaturen aber weiterhin bestens möglich.
Von Mai bis Oktober bestimmt der Südwestmonsun das Wetter: Kurze, teils kräftige Regengüsse wechseln sich mit sonnigen Abschnitten ab, das Meer ist rauer und einzelne Bootsausflüge finden nur eingeschränkt statt. Dafür präsentiert sich die Insel in dieser Zeit herrlich grün und deutlich ruhiger. Wer flexibel ist und tropische Schauer nicht scheut, erlebt Koh Lanta in der Nebensaison von einer sehr ursprünglichen Seite. Unsere Thailand-Spezialisten beraten Sie gerne, welcher Zeitraum am besten zu Ihren Thailand-Ferien passt.
Strände und Orte auf Koh Lanta
Die schönsten Strände von Koh Lanta reihen sich der Westküste von Lanta Yai entlang. Im Norden liegt der Klong Dao Beach, ein langer, flach abfallender Sandstrand, der sich gut für Familien eignet. Gleich südlich schliesst der Long Beach (Phra Ae) an – mit seiner Weite ideal für ausgedehnte Strandspaziergänge. Wer es persönlicher mag, findet an den Stränden Klong Khong und Klong Nin eine entspannte Atmosphäre mit kleinen Strandrestaurants und schönen Sonnenuntergängen.
Ganz im Süden begeistert die Kantiang Bay: eine geschwungene Bucht vor bewaldeten Hügeln, an der einige der stimmungsvollsten Resorts der Insel liegen. Je weiter Sie nach Süden fahren, desto ruhiger und ursprünglicher wird die Insel.
Einen Besuch wert ist auch Lanta Old Town an der Ostküste: Das ehemalige Handelsstädtchen mit seinen Stelzenhäusern über dem Meer erzählt von der Geschichte der Insel, auf der thailändische, chinesische und muslimische Einflüsse sowie die Kultur der Seenomaden zusammentreffen. Kombinieren lassen sich Ferien auf Koh Lanta zudem sehr gut mit den Stränden von Krabi auf dem Festland – die Provinz mit ihrem Flughafen ist zugleich das Tor zur Insel.
Ausflüge und Aktivitäten rund um Koh Lanta
Koh Lanta ist ein idealer Ausgangspunkt für Inselausflüge in der südlichen Andamanensee. Schnorchler schätzen Tagesausflüge zu den Inseln von Koh Rok mit ihren klaren Buchten und farbenprächtigen Riffen. Taucher zieht es zu den Kalksteininseln von Koh Haa sowie zu den bekannten Tauchplätzen Hin Daeng und Hin Muang, die zu den besten Revieren Thailands zählen. Auch das berühmte Ko Phi Phi erreichen Sie von Koh Lanta aus bequem als Tagesausflug.
Auf der Insel selbst lohnt sich eine Fahrt in den Süden zum Mu Ko Lanta Nationalpark, wo ein Leuchtturm hoch über dem Meer thront und ein Naturlehrpfad durch den Regenwald führt. Ruhiger geht es auf der Ostseite zu: Die Mangrovenlandschaft zwischen Lanta Yai und Lanta Noi erkunden Sie am besten per Kajak. Wer mehr vom Land sehen möchte, verbindet die Badeferien mit einer Thailand-Rundreise, bevor es zum Ausspannen an den Strand geht. Ihre Spezialisten von knecht reisen stellen Ihnen die passende Kombination aus Rundreise, Insel und Resort individuell zusammen.
Der Nationalpark und die Nachbarinseln
Ko Lanta liegt in der Provinz Krabi und ist Ausgangspunkt für einige der schönsten Tauch- und Schnorchelplätze der Andamanensee.
Mu Ko Lanta Nationalpark
An der Südspitze schützt der Nationalpark Küstenwald, Felsbuchten und einen weiss-rot gestreiften Leuchtturm, der zum Wahrzeichen der Insel geworden ist. Ein kurzer Rundweg führt durch den Wald, in dem Languren leben; unterhalb des Leuchtturms liegt eine ruhige Bucht zum Schnorcheln.
Ko Rok und Ko Haa
Vor der Küste liegen zwei der klarsten Tauchgebiete Thailands. Ko Haa besteht aus fünf Kalksteininseln mit Höhlen und Kaminen unter Wasser, Ko Rok bietet ein flaches Riff, das sich auch zum Schnorcheln eignet. Beide werden als Tagesausflug angefahren und sind während der Regenzeit geschlossen.
Die Altstadt an der Ostküste
Abseits der Strände liegt Lanta Old Town, ein Fischerdorf auf Stelzen über dem Wasser. Hier lebten früher chinesische Händler und Seenomaden; heute reihen sich Cafés und Kunsthandwerk entlang der Holzstege – ein guter Kontrast zum Strandalltag.
Anreise nach Ko Lanta und Saisonzeiten
Die Insel hat keinen Flughafen und wird über Krabi oder Phuket erreicht.
Wie Sie hinkommen
Von Krabi dauert die Fahrt mit Minivan und Fähre rund zwei Stunden, von Phuket etwa vier. Zwei Brücken verbinden Ko Lanta Noi mit dem Festland, sodass die Anreise heute ganzjährig ohne Autofähre möglich ist. In der Hochsaison verkehren zusätzlich Schnellboote von Phi Phi und Ao Nang.
Hoch- und Nebensaison
Die Saison dauert von November bis April – dann ist das Meer ruhig, die Sicht unter Wasser gut und alle Ausflüge werden angeboten. Von Mai bis Oktober bringt der Südwestmonsun Wind und Regen; viele Resorts und Restaurants schliessen dann, und die Bootsausflüge zu den Aussenriffen entfallen.
Häufige Fragen zu Koh Lanta
Die beste Reisezeit für Koh Lanta liegt in der Trockenzeit von November bis April mit viel Sonne, wenig Regen und Temperaturen um die 30 Grad. Von Mai bis Oktober bringt der Südwestmonsun kurze, teils kräftige Schauer – dafür präsentiert sich die Insel dann ruhig und grün. Eine Übersicht mit Klimadaten finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Thailand.
Der übliche Weg führt über den Flughafen Krabi: Von dort erreichen Sie Koh Lanta per Strassen- und Fährtransfer in rund zwei Stunden. In der Hauptsaison verkehren zusätzlich Boote, unter anderem via Ko Phi Phi. Unsere Spezialisten organisieren Flug und Transfer aus einer Hand – auch in Kombination mit einem Aufenthalt in Krabi.
Koh Lanta ist ideal für alle, die entspannte Badeferien abseits des Massentourismus suchen: lange Strände, ruhige Resorts und eine unaufgeregte Atmosphäre statt Partyszene. Familien schätzen die flach abfallenden Strände im Norden der Insel, Paare die stimmungsvollen Buchten im Süden. Auch als Strandverlängerung nach einer Thailand-Rundreise ist die Insel eine ausgezeichnete Wahl.
Den Mu Ko Lanta Nationalpark mit dem Leuchtturm an der Südspitze, Tauch- und Schnorchelausflüge nach Ko Haa und Ko Rok sowie einen Besuch in Lanta Old Town, einem Stelzendorf an der Ostküste.
Nein. Von November bis April ist das Meer ruhig und alle Bootsausflüge werden angeboten. Von Mai bis Oktober bringt der Südwestmonsun Wind und Regen, die Aussenriffe sind dann nicht erreichbar und viele Betriebe geschlossen.
Mit Minivan und Fähre in rund vier Stunden, von Krabi in etwa zwei. Zwei Brücken verbinden die Insel heute mit dem Festland, in der Hochsaison verkehren zusätzlich Schnellboote von Phi Phi und Ao Nang.
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