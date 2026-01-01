Beste Reisezeit für Koh Lanta

Die beste Reisezeit für Koh Lanta – wie Ko Lanta häufig auch geschrieben wird – liegt zwischen November und April. In der Trockenzeit sorgt der Nordostmonsun für viel Sonne, wenig Niederschlag und Temperaturen um die 30 Grad. Die Andamanensee zeigt sich dann meist ruhig, was die Überfahrt zur Insel ebenso angenehm macht wie Schnorchel- und Tauchausflüge zu den vorgelagerten Riffen. Über Weihnachten und Neujahr sowie im Februar ist die Nachfrage am grössten – wer in dieser Zeit reisen möchte, sichert sich sein Wunschresort am besten frühzeitig.

Gegen Ende der Trockenzeit, im März und April, wird es zunehmend heisser; Badeferien sind dank der angenehmen Wassertemperaturen aber weiterhin bestens möglich.

Von Mai bis Oktober bestimmt der Südwestmonsun das Wetter: Kurze, teils kräftige Regengüsse wechseln sich mit sonnigen Abschnitten ab, das Meer ist rauer und einzelne Bootsausflüge finden nur eingeschränkt statt. Dafür präsentiert sich die Insel in dieser Zeit herrlich grün und deutlich ruhiger. Wer flexibel ist und tropische Schauer nicht scheut, erlebt Koh Lanta in der Nebensaison von einer sehr ursprünglichen Seite. Unsere Thailand-Spezialisten beraten Sie gerne, welcher Zeitraum am besten zu Ihren Thailand-Ferien passt.