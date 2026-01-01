Die 250 modernen Zim­mer sind stilvoll in klassischem weiss ein­gerichtet und haben deckenhohe Fenster für eine eindrückliche Aussicht. Alle sind mit Kli­ma­anlage, Telefon, Fernseher, gratis Inter­­net­zugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet. Badezimmer mit Regen­dusche.

Deluxe (127): Die Deluxe Zimmer sind 27 m² gross und liegen in den Etagen 9 - 15.

Executive (60): Gleiche Grösse, in den Etagen 16 - 19 gelegen mit spektakulärem Ausblick.

Club Room (56): Ebenfalls gleiche Grösse, zusätzlich mit einer Badewanne ausgestattet und mit schöner Pano­ramasicht über die Stadt (20.

- 24. Eta­ge). Zu­gang zur Club Lounge, wo von 09:00-19:00 Uhr (nicht am Abreisetag) kostenlose Snacks und Getränke zur Verfügung stehen. Ausserdem profitieren Sie von gratis Wäsche­service (drei Klei­dungsstücke pro Tag) sowie einem gratis Late Check-Out (bis 16 Uhr, je nach Verfügbarkeit).