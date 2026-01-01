Amara Bangkok
Bangkok
Beschreibung
Einleitung
Schöner, jedoch etwas kleiner Infinity-Sky-Pool neben der «AkaAza» Sky Bar in der obersten 26. Etage. Sportbegeisterte besuchen das durchgehend geöffnete Fitnesscenter.
Lage
Ideale Lage an der Surawong Road, parallel zur beliebten Hauptstrasse Silom. Zahlreiche Restaurants und gute Bars in der Umgebung. Der bekannte Nachtmarkt Patpong ist nur fünf Gehminuten entfernt. Zu den Skytrain Stationen «Chong Nonsi» und «Sala Daeng» sowie zum neuen Mahanakon Gebäude mit der spektakulären Aussichtsplattform auf der 78. Etage laufen Sie 10 Minuten. Die Fahrzeit zum Flughafen Suvarnabhumi oder Don Muang beträgt ca. 50 Minuten.
Angebot
Das Hauptrestaurant «Element» mit einem Innen- und einem Aussenbereich bietet verschiedene Stationen mit asiatischen und westlichen Gerichten. Den perfekten Ort um abends bei Cocktail und Musik den nächtlichen Blick auf die Stadt zu geniessen finden Sie in der «AkaAza» Sky Bar. Weiter gibt es eine Kaffee- und eine Lobbybar.
Zimmer
Die 250 modernen Zimmer sind stilvoll in klassischem weiss eingerichtet und haben deckenhohe Fenster für eine eindrückliche Aussicht. Alle sind mit Klimaanlage, Telefon, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet. Badezimmer mit Regendusche.
Die 250 modernen Zimmer sind stilvoll in klassischem weiss eingerichtet und haben deckenhohe Fenster für eine eindrückliche Aussicht. Alle sind mit Klimaanlage, Telefon, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet. Badezimmer mit Regendusche.
Deluxe (127): Die Deluxe Zimmer sind 27 m² gross und liegen in den Etagen 9 - 15.
Executive (60): Gleiche Grösse, in den Etagen 16 - 19 gelegen mit spektakulärem Ausblick.
Club Room (56): Ebenfalls gleiche Grösse, zusätzlich mit einer Badewanne ausgestattet und mit schöner Panoramasicht über die Stadt (20.
- 24. Etage). Zugang zur Club Lounge, wo von 09:00-19:00 Uhr (nicht am Abreisetag) kostenlose Snacks und Getränke zur Verfügung stehen. Ausserdem profitieren Sie von gratis Wäscheservice (drei Kleidungsstücke pro Tag) sowie einem gratis Late Check-Out (bis 16 Uhr, je nach Verfügbarkeit).
ab CHF 65.– / pro Person
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