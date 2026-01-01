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Amara Bangkok

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Bangkok

Das sympathische Hotel überzeugt mit einem fairen Preis-/Leistungs­verhältnis, sehr freundlichem Personal und einer unvergesslichen Aussicht, die Sie besonders aus den Club Zimmern geniessen.

Beschreibung

Einleitung
Schöner, jedoch etwas kleiner Infinity-Sky-Pool neben der «AkaAza» Sky Bar in der obersten 26. Etage. Sportbegeisterte besuchen das durchgehend geöffnete Fitnesscenter.
Lage
Ideale Lage an der Surawong Road, parallel zur beliebten Hauptstrasse Silom. Zahl­reiche Restaurants und gute Bars in der Umgebung. Der bekannte Nachtmarkt Pat­pong ist nur fünf Gehminuten entfernt. Zu den Skytrain Stationen «Chong Nonsi» und «Sala Daeng» sowie zum neuen Mahanakon Ge­bäude mit der spektakulären Aussichts­platt­form auf der 78. Etage laufen Sie 10 Mi­nu­ten. Die Fahrzeit zum Flughafen Suvarn­abhumi oder Don Muang beträgt ca. 50 Minuten.
Angebot
Das Hauptrestaurant «Ele­ment» mit einem Innen- und einem Aussen­bereich bietet verschiedene Stationen mit asiatischen und westlichen Gerichten. Den per­fekten Ort um abends bei Cocktail und Musik den nächtlichen Blick auf die Stadt zu geniessen finden Sie in der «AkaAza» Sky Bar. Weiter gibt es eine Kaffee- und eine Lobby­bar.
Zimmer

Die 250 modernen Zim­mer sind stilvoll in klassischem weiss ein­gerichtet und haben deckenhohe Fenster für eine eindrückliche Aussicht. Alle sind mit Kli­ma­anlage, Telefon, Fernseher, gratis Inter­­net­zugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet. Badezimmer mit Regen­dusche.
Deluxe (127): Die Deluxe Zimmer sind 27 m² gross und liegen in den Etagen 9 - 15.
Executive (60): Gleiche Grösse, in den Etagen 16 - 19 gelegen mit spektakulärem Ausblick.
Club Room (56): Ebenfalls gleiche Grösse, zusätzlich mit einer Badewanne ausgestattet und mit schöner Pano­ramasicht über die Stadt (20.

- 24. Eta­ge). Zu­gang zur Club Lounge, wo von 09:00-19:00 Uhr (nicht am Abreisetag) kostenlose Snacks und Getränke zur Verfügung stehen. Ausserdem profitieren Sie von gratis Wäsche­service (drei Klei­dungsstücke pro Tag) sowie einem gratis Late Check-Out (bis 16 Uhr, je nach Verfügbarkeit).

ab CHF 65.– / pro Person

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