Die 257 Zimmer und Suiten sind eine luxuriöse Mischung aus Eleganz und Moderne und glänzen in hellen Naturtönen. Alle Zimmer verfügen über Badezimmer mit freistehender Badewanne und separater Dusche, Tagesbett und weiterer Sitzgelegenheit, Klimaanlage, gratis Inter­net­­­zu­gang, Fernseher, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Safe und Föhn. Alle Zimmer haben zudem eine Fensterfront mit bezaubernder Aussicht auf den Lumpini Park und die dahinter liegende Skyline.

Deluxe King (89): die 50 m² grossen Zimmer befinden sich auf den Stockwerken 8 bis 21.

Deluxe Corner (25): Gleiche Grösse und Lage wie Deluxe King, jedoch mit Eckfenster für noch bessere Sicht.

Premier King (57): Gleiche Grösse wie Deluxe King, jedoch auf den Stockwerken 22 bis 30.

Premier Corner (16): Gleich wie die Deluxe Corner, jedoch ebenfalls auf den Stockwerken 22 bis 30.

Club King (44): Gleiche Grösse wie Deluxe King, auf den obersten Etagen gelegen mit malerischer Weitsicht.

Zusätzlich haben Sie Zugang zum exklusiven Members Club.

Club Corner (16): Gleich wie Club King, zusätzlich mit Eckfenstern für das Nonplusultra an Aussicht.

Gäste der Club Kategorien profitieren unter anderem vom exklusiven Zugang zur Club Lounge, wo ganztägig Getränke und Snacks offeriert werden, Kaffee & Kuchen zwischen 14-16:30 Uhr sowie Cocktails und Canapés von 17:30-19:30 Uhr.