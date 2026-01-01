Dusit Thani Bangkok
Bangkok
Beschreibung
Einleitung
Egal ob Sie sich auspowern oder einfach relaxen möchten, im 5. & 6. Stock finden Sie die passenden Einrichtungen dazu: Infinity-Pool, Fitness, Spa und Kids Club, alles mit herrlicher Sicht auf den Lumpini Park. Über das Hotel können auch Aktivitäten und Ausflüge in der Umgebung organisiert werden.
Lage
Direkt am südlichen Rande des Lumpini Parks gelegen. Die Metrostation «Silom» erreichen Sie in 2 Gehminuten und die Skytrain Station «Sala Daeng» in 5 Gehminuten. In der unmittelbaren Umgebung finden Sie Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten. Den bekannten Patpong Night Market erreichen Sie in 10, den Kingpower Mahanakhon Komplex in 20 Minuten zu Fuss. Der internationale Flughafen liegt, je nach Verkehrslage, ca. 30 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Das Hauptrestaurant serviert aromatische thailändische und chinesische Küche, ein exquisites Italienisches Fine Dining Restaurant, Lobby Bar und Gourmet Bäckerei mit Getränken, leichten internationalen Mahlzeiten und Snacks sowie zwei weitere Bars mit köstlichen Erfrischungen und Cocktails, gelegen auf den obersten Stockwerken, eine davon auf dem offenen Rooftop.
Zimmer
Die 257 Zimmer und Suiten sind eine luxuriöse Mischung aus Eleganz und Moderne und glänzen in hellen Naturtönen. Alle Zimmer verfügen über Badezimmer mit freistehender Badewanne und separater Dusche, Tagesbett und weiterer Sitzgelegenheit, Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Safe und Föhn. Alle Zimmer haben zudem eine Fensterfront mit bezaubernder Aussicht auf den Lumpini Park und die dahinter liegende Skyline.
Zusätzlich haben Sie Zugang zum exklusiven Members Club.
Die 257 Zimmer und Suiten sind eine luxuriöse Mischung aus Eleganz und Moderne und glänzen in hellen Naturtönen. Alle Zimmer verfügen über Badezimmer mit freistehender Badewanne und separater Dusche, Tagesbett und weiterer Sitzgelegenheit, Klimaanlage, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Tee-/Kaffeekocher, Safe und Föhn. Alle Zimmer haben zudem eine Fensterfront mit bezaubernder Aussicht auf den Lumpini Park und die dahinter liegende Skyline.
Deluxe King (89): die 50 m² grossen Zimmer befinden sich auf den Stockwerken 8 bis 21.
Deluxe Corner (25): Gleiche Grösse und Lage wie Deluxe King, jedoch mit Eckfenster für noch bessere Sicht.
Premier King (57): Gleiche Grösse wie Deluxe King, jedoch auf den Stockwerken 22 bis 30.
Premier Corner (16): Gleich wie die Deluxe Corner, jedoch ebenfalls auf den Stockwerken 22 bis 30.
Club King (44): Gleiche Grösse wie Deluxe King, auf den obersten Etagen gelegen mit malerischer Weitsicht.
Zusätzlich haben Sie Zugang zum exklusiven Members Club.
Club Corner (16): Gleich wie Club King, zusätzlich mit Eckfenstern für das Nonplusultra an Aussicht.
Gäste der Club Kategorien profitieren unter anderem vom exklusiven Zugang zur Club Lounge, wo ganztägig Getränke und Snacks offeriert werden, Kaffee & Kuchen zwischen 14-16:30 Uhr sowie Cocktails und Canapés von 17:30-19:30 Uhr.
ab CHF 218.– / pro Person
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