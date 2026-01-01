Ko Lipe Resorts und Strandhotels

Ko Lipe vom Spezialisten

Ein Geheimtipp

Jahrelang war die Insel ein Geheimtipp mit malerischen Stränden wie dem Pattaya Beach, dem Sunrise Beach oder dem Sunset Beach. Im Laufe der Jahre entstanden mehr und mehr Hotels, von denen viele der Luxusklasse angehören. Luxus wird mittlerweile grossgeschrieben, weshalb immer mehr Paare und Familien mit Kindern tagsüber die Strände und abends die Walking Street besuchen. Fragen Sie sich, welches Hotel auf Koh Lipe das für Sie passende ist? Dann wenden Sie sich an unsere Spezialisten für Asien, die Sie gerne unverbindlich beraten!

Anfahrt nach Ko Lipe

Gäste erreichen die Insel über den Hafen Pak Bara, von wo aus Fähren und Speedboote Richtung Insel starten. Einen eigenen Flughafen gibt es auf Ko Lipe allerdings nicht, weshalb Flughäfen auf der malaysischen Insel Langkawi oder dem Festland Thailands bei Hat Yai und Trang genutzt werden müssen. Während der Hochsaison erfolgt die Anreise häufig über Langkawi. Daneben gibt es noch Bootsverbindungen von Ko Lanta, Ko Mook, Ko Ngai, Ko Bulon oder Ko Tarutao. Eine Fähre bringt Gäste in fünf Stunden von Phuket nach Ko Lipe.

Besonderheiten von Ko Lipe

Die Insel ist die südlichste Thailands in unmittelbarer Nähe zu Malaysia, weshalb Gäste ihre Ferien beispielsweise auf der malaysischen Insel Langkawi mit Ko Lipe verbinden können. Rund um die Insel befindet sich eine atemberaubende Unterwasserwelt, die zum Tauchen und Schnorcheln einlädt.

Pattaya Beach

Im Süden liegt in der grössten Bucht Ko Lipes der Pattaya Beach. Entlang des Pattaya Beach haben sich viele Hotels des oberen Preissegments angesiedelt. Der Strand gilt mit seinen Resorts, Restaurants und Bars als touristisches Zentrum der Insel. Hier finden Sie ausserdem das Immigration Office und eine Polizeistation.

Sunrise Beach

Mit seinen 1,8 Kilometern Länge ist der Sunrise Beach der längste Strand der Insel. Gäste erleben am Sunrise Beach traumhafte Sonnenuntergänge und haben im südlichen Teil des Strandes die Möglichkeit zu schnorcheln.

Sunset Beach

Der nur 300 Meter breite Sunset Beach liegt im Norden der Insel und lässt sich bei Ebbe vom Sunrise Beach zu Fuss erreichen. Er eignet sich besonders für Ruhesuchende. Wie wäre es mit einem traumhaften Sonnenuntergang, den Sie mit einem kühlen Drink in Ihrer Hand geniessen dürfen?

Walking Street

Auf dieser belebten Strasse reihen sich Restaurants und Bars aneinander. Touristen decken sich auf der Walking Street mit Souvenirs ein, schlendern durch die Shops oder essen in einem der guten Restaurants. Natürlich darf auch ein Bier oder Cocktail aus einer der vielen Bars nicht fehlen. Fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihnen gerne eine Reise nach Ko Lipe zusammenstellen.