Mandarin Oriental
Bangkok
Beschreibung
Einleitung
Zwei Swimmingpools mit Sonnenterrasse direkt am Fluss, zwei Tennisplätze, Fitnesscenter mit Yoga und Tai-Chi Lektionen, Sauna, Dampfbad und Whirlpool sowie Jogging Track. Thai-Kochschule, Kinderclub, Boutique. Das exklusive «Oriental» Spa befindet sich auf der gegenüberliegenden Flussseite.
Lage
In nur wenigen Minuten erreichen Sie zu Fuss die Silom Road mit unzähligen Einkaufsmöglichkeiten. Die nächste Skytrain Station «Saphan Taksin» ist mit gratis Shuttlebooten in fünf Minuten erreichbar. Die Fahrzeit zum Flughafen beträgt ca. 45 Minuten.
Angebot
11 exquisite Restaurants und Bars stehen zur Wahl. Die berühmte «Bamboo Bar» mit Live-Jazz und einer grossen Auswahl an Cocktails ist ein Geheimtipp!
Zimmer
Die 331 eleganten Zimmer und Suiten sind mit allen Annehmlichkeiten eines Luxushotels ausgestattet und Sie kommen in den Genuss eines Butlerservice mit täglich frischen Früchten und Blumen auf dem Zimmer.
Badezimmer mit Dusche.
Die 331 eleganten Zimmer und Suiten sind mit allen Annehmlichkeiten eines Luxushotels ausgestattet und Sie kommen in den Genuss eines Butlerservice mit täglich frischen Früchten und Blumen auf dem Zimmer.
Deluxe Premier (166): 43 m² grosse Zimmer mit Sofa und Holzboden im moderneren «River Wing» gelegen mit seitlicher Fluss- und Gartensicht. Bad mit Badewanne und separate Dusche.
Chao Phraya Room (12): 35 m² gross mit kolonialem Charme im traditionsreichen «Garden Wing» gelegen mit grossen Fensterfronten und schöner Fluss- und Gartensicht.
Badezimmer mit Dusche.
Deluxe Balcony (24): Gleich wie Deluxe Premier mit Balkon, Sitzbereich und Flusssicht.
Mandarin (16): 63 m², mit Wohnbereich, Balkon und seitlicher Flusssicht.
Preise für weitere Zimmerkategorien erhalten Sie gerne auf Anfrage.
ab CHF 328.– / pro Person
Loading map...