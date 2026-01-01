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Mandarin Oriental

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Bangkok

Dieses Luxushotel besticht durch einen auf­merksamen Service und einem besonderen Ambiente. Ge­niessen Sie ein roman­tisches Barbecue-Dinner auf der Ter­rasse am Flussufer oder den berühmten «Afternoon Tea» – ein Erlebnis, das Sie nicht so schnell vergessen werden.

Beschreibung

Einleitung
Zwei Swimmingpools mit Sonnenter­rasse direkt am Fluss, zwei Tennis­plätze, Fitnesscen­ter mit Yoga und Tai-Chi Lektionen, Sauna, Dampfbad und Whirl­­­pool sowie Jogging Track. Thai-Koch­schule, Kin­der­club, Boutique. Das exklusive «Orien­tal» Spa befindet sich auf der ge­genüberliegenden Flussseite.
Lage
In nur wenigen Minuten erreichen Sie zu Fuss die Silom Road mit unzähligen Ein­kaufs­möglichkeiten. Die nächste Sky­train Station «Saphan Taksin» ist mit gratis Shut­tlebooten in fünf Minuten erreichbar. Die Fahrzeit zum Flug­hafen beträgt ca. 45 Minuten.
Angebot
11 exquisite Restaurants und Bars stehen zur Wahl. Die berühmte «Bam­­­­­­boo Bar» mit Live-Jazz und einer gros­­­­sen Auswahl an Cocktails ist ein Geheim­tipp!
Zimmer

Die 331 eleganten Zim­mer und Suiten sind mit allen Annehm­lich­keiten eines Luxushotels ausgestattet und Sie kommen in den Genuss eines But­ler­­service mit täglich frischen Früch­ten und Blumen auf dem Zim­­mer.
Deluxe Premier (166): 43 m² grosse Zimmer mit Sofa und Holzboden im mo­der­neren «River Wing» gelegen mit seitlicher Fluss- und Gartensicht. Bad mit Bade­wanne und separate Dusche.
Chao Phraya Room (12): 35 m² gross mit kolonialem Charme im traditionsreichen «Gar­den Wing» gelegen mit grossen Fenster­­fronten und schöner Fluss- und Garten­sicht.

Bade­zimmer mit Dusche.
Deluxe Balcony (24): Gleich wie Deluxe Pre­mier mit Balkon, Sitzbereich und Flusssicht.
Mandarin (16): 63 m², mit Wohnbereich, Bal­kon und seitlicher Flusssicht.
Preise für weitere Zimmerkategorien erhalten Sie gerne auf Anfrage.

ab CHF 328.– / pro Person

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