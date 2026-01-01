Die 331 eleganten Zim­mer und Suiten sind mit allen Annehm­lich­keiten eines Luxushotels ausgestattet und Sie kommen in den Genuss eines But­ler­­service mit täglich frischen Früch­ten und Blumen auf dem Zim­­mer.

Deluxe Premier (166): 43 m² grosse Zimmer mit Sofa und Holzboden im mo­der­neren «River Wing» gelegen mit seitlicher Fluss- und Gartensicht. Bad mit Bade­wanne und separate Dusche.

Chao Phraya Room (12): 35 m² gross mit kolonialem Charme im traditionsreichen «Gar­den Wing» gelegen mit grossen Fenster­­fronten und schöner Fluss- und Garten­sicht.

Bade­zimmer mit Dusche.

Deluxe Balcony (24): Gleich wie Deluxe Pre­mier mit Balkon, Sitzbereich und Flusssicht.

Mandarin (16): 63 m², mit Wohnbereich, Bal­kon und seitlicher Flusssicht.

Preise für weitere Zimmerkategorien erhalten Sie gerne auf Anfrage.