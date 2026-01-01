Hyatt Regency Bangkok Suvarnabhumi Airport
Bangkok
Beschreibung
Einleitung
Das Hotel liegt im Gelände des Bangkok Suvarnabhumi Flughafens und bietet einen gratis 24-Stunden Shuttleservice an (5 Fahrminuten). Es verfügt über 610 Zimmer, vier Restaurants, zwei Bars, einen Swimmingpool, ein Fitnessstudio sowie ein Spa. Das Hotel bietet den «Flexi Stay» an, d.h. Ihr Zimmer steht Ihnen 24 Stunden zur Verfügung (z. B. Check-in um 17.00 Uhr = Check-out bis 17.00 Uhr möglich). Gratis Internetzugang.
ab CHF 58.– / pro Person
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