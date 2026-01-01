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Hyatt Regency Bangkok Suvarnabhumi Airport

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Bangkok

Beschreibung

Einleitung
Das Hotel liegt im Gelände des Bangkok Suvarnab­humi Flughafens und bietet einen gratis 24-Stunden Shuttleservice an (5 Fahrminuten). Es verfügt über 610 Zimmer, vier Restaurants, zwei Bars, einen Swimmingpool, ein Fitness­studio sowie ein Spa. Das Hotel bietet den «Flexi Stay» an, d.h. Ihr Zimmer steht Ihnen 24 Stunden zur Verfügung (z. B. Check-in um 17.00 Uhr = Check-out bis 17.00 Uhr möglich). Gratis Internetzugang.
ab CHF 58.– / pro Person

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