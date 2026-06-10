1 . Tag Le Havre Ihre Reise beginnt an der französischen Kanalküste. In Le Havre gehen Sie am Nachmittag an Bord der Oceania Insignia, während Paris nur eine kurze Zugfahrt entfernt liegt. Mit der Abfahrt am frühen Abend öffnet sich der Blick auf den Atlantik – der Auftakt zu einer Route, die Genuss, Kultur und maritime Geschichte verbindet.

2 . Tag Guernsey Der erste Landgang führt auf die Kanalinsel Guernsey. Sanfte Hügel, gepflegte Gärten und eine entspannte Inselatmosphäre prägen diesen Tag. Britische und französische Einflüsse verschmelzen zu einem eigenen, ruhigen Rhythmus – ideal für Spaziergänge und erste Entdeckungen abseits grosser Städte.

3 . Tag Tag auf See

4-5 . Tag Bordeaux Am Morgen erreicht das Schiff Bordeaux. Die Stadt gilt als Herz einer der berühmtesten Weinregionen der Welt. Historische Fassaden, elegante Boulevards und die Nähe zu renommierten Châteaux laden dazu ein, Kultur und Kulinarik genussvoll zu verbinden.

6 . Tag Bilbao Entlang der spanischen Nordküste erreichen Sie das Baskenland. Bilbao verbindet industrielle Vergangenheit mit moderner Architektur. Der Kontrast zwischen Tradition und Innovation prägt den Charakter dieses Aufenthalts ebenso wie die eigenständige baskische Kultur.

7 . Tag Gijon Gijón zeigt sich freundlich, offen und maritim. Die asturische Küste begeistert mit grünen Landschaften, kleinen Stränden und einer lebendigen Altstadt. Kulinarisch stehen regionale Spezialitäten und entspannte Atmosphäre im Vordergrund.

8 . Tag La Coruña Weiter westlich empfängt Sie La Coruña. Hier prägen der Atlantik, weite Promenaden und jahrhundertealte Seefahrtsgeschichte das Stadtbild. Der legendäre Herkulesturm erinnert an die lange Bedeutung dieser Region für die Seefahrt.

9 . Tag Leixões In Porto warten steile Gassen, historische Viertel und der berühmte Douro auf Sie. Die Stadt verbindet authentischen Charme mit einer tief verwurzelten Weinkultur. Ein Tag voller Atmosphäre und landschaftlicher Reize.

10 . Tag Lissabon Lissabon heisst Sie mit Hügeln, Aussichtspunkten und nostalgischen Strassenbahnen willkommen. Die portugiesische Hauptstadt verbindet Melancholie und Lebensfreude zu einer besonderen Stimmung. Ein komprimierter, aber eindrucksvoller Einblick in diese geschichtsträchtige Metropole.

11 . Tag Cádiz Über Cádiz öffnet sich der Weg nach Sevilla. Andalusische Architektur, maurische Einflüsse und lebendige Plätze prägen diesen Tag. Die Region erzählt von Entdeckern, Handel und kultureller Vielfalt.

12 . Tag Málaga Málaga bringt südspanische Leichtigkeit auf die Route. Kunst, Geschichte und mediterrane Gelassenheit vereinen sich zwischen Altstadt, Hafen und Strandpromenade. Dank langer Liegezeit bleibt Raum für entspannte Erkundungen.

13 . Tag Cartagena Cartagena führt tief in die Geschichte des Mittelmeerraums. Römische Relikte, Festungen und der natürliche Hafen erzählen von der strategischen Bedeutung dieser Stadt über Jahrtausende hinweg.

14 . Tag Palma de Mallorca Palma de Mallorca bildet den letzten Hafen vor Barcelona. Die Kathedrale über dem Meer, elegante Altstadtgassen und das milde Insellicht sorgen für einen stilvollen Abschluss der Seetage.

15 . Tag Barcelona Am Morgen erreichen Sie Barcelona. Nach der Ausschiffung endet eine vielseitige Reise entlang der französischen und iberischen Küsten – reich an Kultur, Landschaften und genussvollen Momenten.