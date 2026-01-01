Erholung auf See

Auf einer Transatlantik-Passage mit Cunard locken die Seetage mit einem Meer an Freizeitmöglichkeiten. Die weitläufigen Decks des eleganten Ocean Liners erfüllen jeden Tag mit Entspannung, Abwechslung und Abenteuer: Sich im Hochsee-Planetarium oder unter freiem Himmel beim Blick in die Sterne verlieren, ein Gin-Tasting oder einen Fechtkurs absolvieren, im Mareel-Spa die Zeit vergessen oder am Gala-Abend auf dem Parkett glänzen: Mit britischem Flair wird jeder Wunsch auf dieser Reise erfüllt.