Faszination Transatlantik ab Southampton
Faszination Transatlantik ab Southampton
ab CHF 790.– / pro Person
ab Southampton bis New York
Highlights:
- Transatlantik Kreuzfahrt
- Hochsee-Planetarium
- Abwechslungsreiches Angebot an Bord
- Ikonisches Kreuzfahrtschiff
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Southampton, Grossbritannien
Individuelle oder durch knecht reisen organisierte Anreise nach London. Transfer nach Southampton zur Queen Mary 2. Check-in und am Abend heisst es «Leinen los» zum grossen Transatlantik-Abenteuer.
2-7. Tag Erholung auf See
Auf einer Transatlantik-Passage mit Cunard locken die Seetage mit einem Meer an Freizeitmöglichkeiten. Die weitläufigen Decks des eleganten Ocean Liners erfüllen jeden Tag mit Entspannung, Abwechslung und Abenteuer: Sich im Hochsee-Planetarium oder unter freiem Himmel beim Blick in die Sterne verlieren, ein Gin-Tasting oder einen Fechtkurs absolvieren, im Mareel-Spa die Zeit vergessen oder am Gala-Abend auf dem Parkett glänzen: Mit britischem Flair wird jeder Wunsch auf dieser Reise erfüllt.
8. Tag New York, USA
Am frühen Morgen erreichen Sie den Hafen von Brooklyn. Anschliessend Check-out und individuelle oder organisierte Weiter- oder Rückreise.
Kreuzfahrt 8 Tage ab Southampton bis New York
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
- Vollpension an Bord
- Ausgewählte Getränke zu gewissen Zeiten
- Unterhaltungsprogramm an Bord
- Nutzung der meisten Freizeiteinrichtungen
- Kabinenservice
- Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- Flasche Sekt als Begrüssung auf der Kabine
- Trinkgelder
- An- und Abreise
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Landausflüge
- Internetnutzung
- Reiseversicherung
- ESTA-Einreisegenehmigung (ca. USD 21.–)
- Verlängern Sie Ihren Aufenthalt in New York um weitere Tage und gehen Sie auf Entdeckungstour im Big Apple. Gerne stellen wir Ihnen ein passendes Nachprogramm zusammen. Profitieren Sie vom knecht reisen Service für eine organisierte An- und Abreise.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 790.– / pro Person