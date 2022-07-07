1 . Tag Tokyo Einschiffung in Yokohama, dem Tor zur pulsierenden Metropole Tokio. Zwischen Tradition und Moderne beginnt Ihre aussergewöhnliche Reise über den Nordpazifik nach Nordamerika.

2 . Tag Tag auf See

3 . Tag Sendai Die grösste Stadt der Tohoku-Region begeistert mit historischen Sehenswürdigkeiten, weitläufigen Parks und einer reizvollen Küstenlandschaft.

4 . Tag Miyako Die Küstenstadt in der Präfektur Iwate beeindruckt mit spektakulären Felsformationen, malerischen Buchten und ursprünglicher Natur.

5 . Tag Muroran Auf Hokkaido erwarten Sie eindrucksvolle Vulkanlandschaften, dramatische Küstenabschnitte und die unberührte Natur der nördlichsten Hauptinsel Japans.

6-10 . Tag Nordpazifik Fünf entspannte Seetage führen Sie über den gewaltigen Nordpazifik. Während der Überquerung der internationalen Datumsgrenze geniessen Sie die Annehmlichkeiten an Bord, erstklassige Kulinarik und abwechslungsreiche Unterhaltung.

11 . Tag Kodiak Die berühmte Insel Kodiak begeistert mit ihrer wilden Natur, einer reichen Tierwelt und beeindruckenden Küstenlandschaften. Mit etwas Glück lassen sich die legendären Kodiakbären beobachten.

12 . Tag Homer Vor der imposanten Kulisse der Kenai Mountains erleben Sie einen der schönsten Küstenorte Alaskas. Homer gilt als Paradies für Naturliebhaber und Fotografen.

13 . Tag Whittier Whittier ist das Tor zu den spektakulären Fjorden und Gletscherlandschaften Alaskas. Die Region begeistert mit unberührter Wildnis und imposanten Bergpanoramen.

14 . Tag Hubbard Glacier Heute erleben Sie einen der Höhepunkte der Reise. Der mächtige Hubbard Glacier zählt zu den grössten Gezeitengletschern Nordamerikas und bietet ein beeindruckendes Naturschauspiel aus Eis, Wasser und gewaltigen Abbrüchen.

15 . Tag Tag auf See

16 . Tag Seymour Narrows Die Passage durch Seymour Narrows gehört zu den faszinierenden nautischen Höhepunkten an der Küste British Columbias und bietet herrliche Ausblicke auf die umliegende Natur.

17 . Tag Vancouver Ankunft in Vancouver. Die spektakulär zwischen Pazifik und Bergen gelegene Metropole bildet den würdigen Abschluss dieser aussergewöhnlichen Transpazifik-Reise.