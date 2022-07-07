Von Fernost in die Wildnis Alaskas ab Tokyo
Von Fernost in die Wildnis Alaskas ab Tokyo
ab CHF 5722.– / pro Person
ab Tokyo bis Vancouver
Highlights:
- Nordjapan mit Sendai, Miyako und Hokkaido
- Hubbard Glacier hautnah erleben
- Alaska von Kodiak bis Anchorage entdecken
17 Tage / 16 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Tokyo
Einschiffung in Yokohama, dem Tor zur pulsierenden Metropole Tokio. Zwischen Tradition und Moderne beginnt Ihre aussergewöhnliche Reise über den Nordpazifik nach Nordamerika.
2. Tag Tag auf See
3. Tag Sendai
Die grösste Stadt der Tohoku-Region begeistert mit historischen Sehenswürdigkeiten, weitläufigen Parks und einer reizvollen Küstenlandschaft.
4. Tag Miyako
Die Küstenstadt in der Präfektur Iwate beeindruckt mit spektakulären Felsformationen, malerischen Buchten und ursprünglicher Natur.
5. Tag Muroran
Auf Hokkaido erwarten Sie eindrucksvolle Vulkanlandschaften, dramatische Küstenabschnitte und die unberührte Natur der nördlichsten Hauptinsel Japans.
6-10. Tag Nordpazifik
Fünf entspannte Seetage führen Sie über den gewaltigen Nordpazifik. Während der Überquerung der internationalen Datumsgrenze geniessen Sie die Annehmlichkeiten an Bord, erstklassige Kulinarik und abwechslungsreiche Unterhaltung.
11. Tag Kodiak
Die berühmte Insel Kodiak begeistert mit ihrer wilden Natur, einer reichen Tierwelt und beeindruckenden Küstenlandschaften. Mit etwas Glück lassen sich die legendären Kodiakbären beobachten.
12. Tag Homer
Vor der imposanten Kulisse der Kenai Mountains erleben Sie einen der schönsten Küstenorte Alaskas. Homer gilt als Paradies für Naturliebhaber und Fotografen.
13. Tag Whittier
Whittier ist das Tor zu den spektakulären Fjorden und Gletscherlandschaften Alaskas. Die Region begeistert mit unberührter Wildnis und imposanten Bergpanoramen.
14. Tag Hubbard Glacier
Heute erleben Sie einen der Höhepunkte der Reise. Der mächtige Hubbard Glacier zählt zu den grössten Gezeitengletschern Nordamerikas und bietet ein beeindruckendes Naturschauspiel aus Eis, Wasser und gewaltigen Abbrüchen.
15. Tag Tag auf See
16. Tag Seymour Narrows
Die Passage durch Seymour Narrows gehört zu den faszinierenden nautischen Höhepunkten an der Küste British Columbias und bietet herrliche Ausblicke auf die umliegende Natur.
17. Tag Vancouver
Ankunft in Vancouver. Die spektakulär zwischen Pazifik und Bergen gelegene Metropole bildet den würdigen Abschluss dieser aussergewöhnlichen Transpazifik-Reise.
Kreuzfahrt 17 Tage ab Tokoy bis Vancouver
- Unterbringung in einer Balkonkabine
- 24-Stunden Kabinenservice
- Fitnesskurse im Aquamar Spa + Vitality Center
- Shuttle Services zwischen Schiff und Stadt in den Anlaufhäfen, wo erforderlich
- Crew-Trinkgelder
- Butler-Service in den Suiten
- Gepäckbeförderung bei Ein-und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- An- und Abreise
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
- Landausflüge
- Reiseversicherung
Preise
17 Tage / 16 Nächte ab CHF 5722.– / pro Person