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Auf den Spuren der grossen Entdecker ab Kopenhagen

Diese eindrucksvolle Reise an Bord der Oceania Insignia führt entlang der spektakulären Küsten Norwegens bis nach Island. Erleben Sie die beeindruckende Inselwelt der Lofoten, das Nordkap unter der Mitternachtssonne und die faszinierenden Landschaften Nordnorwegens, bevor Sie die Westfjorde Islands und die charmante Hauptstadt Reykjavík erreichen.

Reisedatum
21.06. - 04.07.2027
Auf den Spuren der grossen Entdecker ab Kopenhagen
ab CHF 6683.– / pro Person
ab Kopenhagen bis Reykjavik
Highlights:
- Lofoten, Tromsø und das Nordkap entdecken
- Mitternachtssonne im hohen Norden Norwegens
- Islands wilde Westfjorde und Reykjavík erleben
Icon calendar 14 Tage / 13 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Kopenhagen

Einschiffung in der dänischen Hauptstadt. Zwischen königlichen Schlössern, moderner Architektur und nordischer Lebensart beginnt Ihre Reise durch Skandinavien und den hohen Norden.

2. Tag Tag auf See

3. Tag Ålesund

Die malerische Jugendstilstadt begeistert mit ihrer einzigartigen Architektur und einer spektakulären Lage zwischen Fjorden, Bergen und dem offenen Meer. Vom Aussichtspunkt Aksla eröffnen sich beeindruckende Panoramen über die Region.

4. Tag Trondheim

Norwegens ehemalige Königsstadt empfängt Sie mit dem imposanten Nidarosdom, historischen Speicherhäusern und einer reichen Wikingergeschichte. Die lebendige Universitätsstadt verbindet Tradition und Moderne auf besondere Weise.

5-8. Tag Leknes

Die spektakuläre Inselwelt der Lofoten gehört zu den schönsten Landschaften Norwegens. Steile Berggipfel, rote Fischerhäuser und malerische Buchten prägen das Bild dieser einzigartigen Region.

6. Tag Harstad

Umgeben von Fjorden und Bergen erleben Sie authentisches Nordnorwegen. Die Region beeindruckt mit unberührter Natur und einer langen maritimen Tradition.

7-13. Tag Hammerfest

Eine der nördlichsten Städte der Welt bietet einen faszinierenden Einblick in das Leben oberhalb des Polarkreises. Während des Sommers erleben Besucher hier die Mitternachtssonne in ihrer ganzen Pracht.

8. Tag Honningsvåg

Heute erreichen Sie einen der legendärsten Orte Europas. Vom Nordkap eröffnen sich spektakuläre Ausblicke auf das Nordpolarmeer und die scheinbar endlose Weite der arktischen Landschaft.

9. Tag Alta

Die Stadt am Altafjord ist bekannt für ihre beeindruckenden Felszeichnungen, die zum UNESCO-Welterbe gehören. Gleichzeitig bietet die Region eine wunderschöne Kulisse aus Bergen, Fjorden und Tundralandschaften.

10. Tag Tromsø

Das „Tor zur Arktis“ verbindet lebendige Kultur mit spektakulärer Natur. Die charmante Stadt ist Ausgangspunkt zahlreicher Polar-Expeditionen und begeistert mit ihrer einzigartigen Lage zwischen Inseln und Fjorden.

11-12. Tag Tage auf See

13. Tag Ísafjörður

In den abgelegenen Westfjorden Islands erwarten Sie dramatische Küsten, tiefe Fjorde und kleine Fischerdörfer. Die Region zählt zu den ursprünglichsten und schönsten Landschaften der Insel.

14. Tag Reykjavík

Ankunft in Islands Hauptstadt. Zwischen Vulkanen, Gletschern und geothermalen Naturwundern endet diese eindrucksvolle Reise durch den Norden Europas.

Kreuzfahrt 14 Tage ab Kopenhagen bis Reykjavik
Im Preis inbegriffen
  • Unterbringung in einer Balkonkabine
  • 24-Stunden Kabinenservice
  • Fitnesskurse im Aquamar Spa + Vitality Center
  • Shuttle Services zwischen Schiff und Stadt in den Anlaufhäfen, wo erforderlich
  • Crew-Trinkgelder
  • Butler-Service in den Suiten
  • Gepäckbeförderung bei Ein-und Ausschiffung
  • Hafen- und Sicherheitsgebühren
Nicht im Preis inbegriffen
  • An- und Abreise
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
  • Landausflüge
  • Reiseversicherung

Preise
14 Tage / 13 Nächte ab CHF 6683.– / pro Person

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