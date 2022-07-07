Auf den Spuren der grossen Entdecker ab Kopenhagen
Auf den Spuren der grossen Entdecker ab Kopenhagen
ab CHF 6683.– / pro Person
ab Kopenhagen bis Reykjavik
Highlights:
- Lofoten, Tromsø und das Nordkap entdecken
- Mitternachtssonne im hohen Norden Norwegens
- Islands wilde Westfjorde und Reykjavík erleben
14 Tage / 13 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Kopenhagen
Einschiffung in der dänischen Hauptstadt. Zwischen königlichen Schlössern, moderner Architektur und nordischer Lebensart beginnt Ihre Reise durch Skandinavien und den hohen Norden.
2. Tag Tag auf See
3. Tag Ålesund
Die malerische Jugendstilstadt begeistert mit ihrer einzigartigen Architektur und einer spektakulären Lage zwischen Fjorden, Bergen und dem offenen Meer. Vom Aussichtspunkt Aksla eröffnen sich beeindruckende Panoramen über die Region.
4. Tag Trondheim
Norwegens ehemalige Königsstadt empfängt Sie mit dem imposanten Nidarosdom, historischen Speicherhäusern und einer reichen Wikingergeschichte. Die lebendige Universitätsstadt verbindet Tradition und Moderne auf besondere Weise.
5-8. Tag Leknes
Die spektakuläre Inselwelt der Lofoten gehört zu den schönsten Landschaften Norwegens. Steile Berggipfel, rote Fischerhäuser und malerische Buchten prägen das Bild dieser einzigartigen Region.
6. Tag Harstad
Umgeben von Fjorden und Bergen erleben Sie authentisches Nordnorwegen. Die Region beeindruckt mit unberührter Natur und einer langen maritimen Tradition.
7-13. Tag Hammerfest
Eine der nördlichsten Städte der Welt bietet einen faszinierenden Einblick in das Leben oberhalb des Polarkreises. Während des Sommers erleben Besucher hier die Mitternachtssonne in ihrer ganzen Pracht.
8. Tag Honningsvåg
Heute erreichen Sie einen der legendärsten Orte Europas. Vom Nordkap eröffnen sich spektakuläre Ausblicke auf das Nordpolarmeer und die scheinbar endlose Weite der arktischen Landschaft.
9. Tag Alta
Die Stadt am Altafjord ist bekannt für ihre beeindruckenden Felszeichnungen, die zum UNESCO-Welterbe gehören. Gleichzeitig bietet die Region eine wunderschöne Kulisse aus Bergen, Fjorden und Tundralandschaften.
10. Tag Tromsø
Das „Tor zur Arktis“ verbindet lebendige Kultur mit spektakulärer Natur. Die charmante Stadt ist Ausgangspunkt zahlreicher Polar-Expeditionen und begeistert mit ihrer einzigartigen Lage zwischen Inseln und Fjorden.
11-12. Tag Tage auf See
13. Tag Ísafjörður
In den abgelegenen Westfjorden Islands erwarten Sie dramatische Küsten, tiefe Fjorde und kleine Fischerdörfer. Die Region zählt zu den ursprünglichsten und schönsten Landschaften der Insel.
14. Tag Reykjavík
Ankunft in Islands Hauptstadt. Zwischen Vulkanen, Gletschern und geothermalen Naturwundern endet diese eindrucksvolle Reise durch den Norden Europas.
Kreuzfahrt 14 Tage ab Kopenhagen bis Reykjavik
- Unterbringung in einer Balkonkabine
- 24-Stunden Kabinenservice
- Fitnesskurse im Aquamar Spa + Vitality Center
- Shuttle Services zwischen Schiff und Stadt in den Anlaufhäfen, wo erforderlich
- Crew-Trinkgelder
- Butler-Service in den Suiten
- Gepäckbeförderung bei Ein-und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- An- und Abreise
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
- Landausflüge
- Reiseversicherung
Preise
14 Tage / 13 Nächte ab CHF 6683.– / pro Person