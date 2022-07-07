1 . Tag Kopenhagen Einschiffung in der dänischen Hauptstadt. Zwischen königlichen Schlössern, moderner Architektur und nordischer Lebensart beginnt Ihre Reise durch Skandinavien und den hohen Norden.

2 . Tag Tag auf See

3 . Tag Ålesund Die malerische Jugendstilstadt begeistert mit ihrer einzigartigen Architektur und einer spektakulären Lage zwischen Fjorden, Bergen und dem offenen Meer. Vom Aussichtspunkt Aksla eröffnen sich beeindruckende Panoramen über die Region.

4 . Tag Trondheim Norwegens ehemalige Königsstadt empfängt Sie mit dem imposanten Nidarosdom, historischen Speicherhäusern und einer reichen Wikingergeschichte. Die lebendige Universitätsstadt verbindet Tradition und Moderne auf besondere Weise.

5-8 . Tag Leknes Die spektakuläre Inselwelt der Lofoten gehört zu den schönsten Landschaften Norwegens. Steile Berggipfel, rote Fischerhäuser und malerische Buchten prägen das Bild dieser einzigartigen Region.

6 . Tag Harstad Umgeben von Fjorden und Bergen erleben Sie authentisches Nordnorwegen. Die Region beeindruckt mit unberührter Natur und einer langen maritimen Tradition.

7-13 . Tag Hammerfest Eine der nördlichsten Städte der Welt bietet einen faszinierenden Einblick in das Leben oberhalb des Polarkreises. Während des Sommers erleben Besucher hier die Mitternachtssonne in ihrer ganzen Pracht.

8 . Tag Honningsvåg Heute erreichen Sie einen der legendärsten Orte Europas. Vom Nordkap eröffnen sich spektakuläre Ausblicke auf das Nordpolarmeer und die scheinbar endlose Weite der arktischen Landschaft.

9 . Tag Alta Die Stadt am Altafjord ist bekannt für ihre beeindruckenden Felszeichnungen, die zum UNESCO-Welterbe gehören. Gleichzeitig bietet die Region eine wunderschöne Kulisse aus Bergen, Fjorden und Tundralandschaften.

10 . Tag Tromsø Das „Tor zur Arktis“ verbindet lebendige Kultur mit spektakulärer Natur. Die charmante Stadt ist Ausgangspunkt zahlreicher Polar-Expeditionen und begeistert mit ihrer einzigartigen Lage zwischen Inseln und Fjorden.

11-12 . Tag Tage auf See

13 . Tag Ísafjörður In den abgelegenen Westfjorden Islands erwarten Sie dramatische Küsten, tiefe Fjorde und kleine Fischerdörfer. Die Region zählt zu den ursprünglichsten und schönsten Landschaften der Insel.

14 . Tag Reykjavík Ankunft in Islands Hauptstadt. Zwischen Vulkanen, Gletschern und geothermalen Naturwundern endet diese eindrucksvolle Reise durch den Norden Europas.