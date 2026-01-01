Die Weltreise

der Queen Elizabeth beginnt in Southampton und führt zunächst entlang der Atlantikküste nach Lissabon und Teneriffa. Nach einem weiteren Stopp auf den Kapverden überqueren Sie den Atlantik Richtung Südafrika. In Kapstadt, Port Elizabeth und Durban erleben Sie einige der schönsten Küstenregionen des afrikanischen Kontinents. Anschliessend führt die Route über den Indischen Ozean nach Réunion und Mauritius, wo tropische Landschaften und kreolische Kultur einzigartige Eindrücke vermitteln.



Weiter geht die Reise nach Südostasien mit Aufenthalten in Penang, Port Klang und Singapur, bevor Sie die pulsierende Metropole Hongkong erreichen.

Im Anschluss entdecken Sie Ostasien mit Busan in Südkorea sowie den japanischen Städten Nagasaki, Kagoshima und Yokohama, dem Tor zur faszinierenden Metropole Tokio.



Nach mehreren entspannten Seetagen überquert die Queen Elizabeth den Pazifik und erreicht Papua-Neuguinea. Über die australische Ostküste mit Cairns, Airlie Beach und einem Übernachtaufenthalt in Sydney führt die Reise weiter in die Südsee nach Tonga. Nach der Überquerung der internationalen Datumsgrenze erwarten Sie die traumhaften Inseln Hawaiis mit Aufenthalten in Honolulu und Hilo.



Die Route setzt sich entlang der nordamerikanischen Pazifikküste nach Los Angeles fort.

Danach erleben Sie die landschaftliche Vielfalt Mittelamerikas mit Cabo San Lucas in Mexiko und Puntarenas in Costa Rica. Ein weiterer Höhepunkt ist die spektakuläre Tagespassage durch den Panamakanal, bevor das Schiff die Karibik erreicht. Über Aruba, Miami und Port Canaveral führt die Reise schliesslich zurück über den Atlantik.



Zum Abschluss besuchen Sie Ponta Delgada auf den Azoren, bevor die Queen Elizabeth nach insgesamt 113 Nächten wieder Southampton erreicht. Diese aussergewöhnliche Weltreise verbindet Europa, Afrika, Asien, Australien, die Südsee sowie Nord- und Mittelamerika zu einem einmaligen Abenteuer rund um den Globus.