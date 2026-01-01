Einmal um die Welt. Unzählige Erinnerungen. ab Southampton
Einmal um die Welt. Unzählige Erinnerungen. ab Southampton
ab CHF 22960.– / pro Person
ab/bis Southampton
Highlights:
- 113 Nächte Weltreise an Bord der Queen Elizabeth
- Übernachtaufenthalte in Metropolen wie Kapstadt, Hongkong, Yokohama und Sydney
- Einmal rund um die Welt mit den schönsten Destinationen auf mehreren Kontinenten
114 Tage / 113 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Die Weltreise
der Queen Elizabeth beginnt in Southampton und führt zunächst entlang der Atlantikküste nach Lissabon und Teneriffa. Nach einem weiteren Stopp auf den Kapverden überqueren Sie den Atlantik Richtung Südafrika. In Kapstadt, Port Elizabeth und Durban erleben Sie einige der schönsten Küstenregionen des afrikanischen Kontinents. Anschliessend führt die Route über den Indischen Ozean nach Réunion und Mauritius, wo tropische Landschaften und kreolische Kultur einzigartige Eindrücke vermitteln.
Im Anschluss entdecken Sie Ostasien mit Busan in Südkorea sowie den japanischen Städten Nagasaki, Kagoshima und Yokohama, dem Tor zur faszinierenden Metropole Tokio.
Danach erleben Sie die landschaftliche Vielfalt Mittelamerikas mit Cabo San Lucas in Mexiko und Puntarenas in Costa Rica. Ein weiterer Höhepunkt ist die spektakuläre Tagespassage durch den Panamakanal, bevor das Schiff die Karibik erreicht. Über Aruba, Miami und Port Canaveral führt die Reise schliesslich zurück über den Atlantik.
der Queen Elizabeth beginnt in Southampton und führt zunächst entlang der Atlantikküste nach Lissabon und Teneriffa. Nach einem weiteren Stopp auf den Kapverden überqueren Sie den Atlantik Richtung Südafrika. In Kapstadt, Port Elizabeth und Durban erleben Sie einige der schönsten Küstenregionen des afrikanischen Kontinents. Anschliessend führt die Route über den Indischen Ozean nach Réunion und Mauritius, wo tropische Landschaften und kreolische Kultur einzigartige Eindrücke vermitteln.
Weiter geht die Reise nach Südostasien mit Aufenthalten in Penang, Port Klang und Singapur, bevor Sie die pulsierende Metropole Hongkong erreichen.
Im Anschluss entdecken Sie Ostasien mit Busan in Südkorea sowie den japanischen Städten Nagasaki, Kagoshima und Yokohama, dem Tor zur faszinierenden Metropole Tokio.
Nach mehreren entspannten Seetagen überquert die Queen Elizabeth den Pazifik und erreicht Papua-Neuguinea. Über die australische Ostküste mit Cairns, Airlie Beach und einem Übernachtaufenthalt in Sydney führt die Reise weiter in die Südsee nach Tonga. Nach der Überquerung der internationalen Datumsgrenze erwarten Sie die traumhaften Inseln Hawaiis mit Aufenthalten in Honolulu und Hilo.
Die Route setzt sich entlang der nordamerikanischen Pazifikküste nach Los Angeles fort.
Danach erleben Sie die landschaftliche Vielfalt Mittelamerikas mit Cabo San Lucas in Mexiko und Puntarenas in Costa Rica. Ein weiterer Höhepunkt ist die spektakuläre Tagespassage durch den Panamakanal, bevor das Schiff die Karibik erreicht. Über Aruba, Miami und Port Canaveral führt die Reise schliesslich zurück über den Atlantik.
Zum Abschluss besuchen Sie Ponta Delgada auf den Azoren, bevor die Queen Elizabeth nach insgesamt 113 Nächten wieder Southampton erreicht. Diese aussergewöhnliche Weltreise verbindet Europa, Afrika, Asien, Australien, die Südsee sowie Nord- und Mittelamerika zu einem einmaligen Abenteuer rund um den Globus.
Kreuzfahrt 114 Tage ab/bis Southampton
- Kreuzfahrt in der Balkonkabine
- Auswahl zwischen frühem oder spätem Abendessen
- Cunard Bett von Sealy
- Badezimmer mit ebenerdiger Dusche
- Satelliten-TV mit Film- und Musikkanälen
- Frisiertisch mit Haartrockner
- Steckdosen sowie USB-Ladeanschlüsse
- Pflegeprodukte von Penhaligon’s
- Bademantel und Slipper
- Zubereitungsmöglichkeiten für Tee- und Kaffeespezialitäten
- Sekt zur Begrüssung
- Frühstück auf der Kabine
- Engagierter Steward, der Ihre Kabine Tag und Nacht betreut
- An- und Abreise
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Landausflüge
- Internetnutzung
- Reiseversicherung
Preise
114 Tage / 113 Nächte ab CHF 22960.– / pro Person