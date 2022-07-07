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Fernöstliche Vielfalt in ihrer schönsten Jahreszeit ab Tokyo

Entdecken Sie die kulturellen Höhepunkte Ostasiens an Bord der Oceania Riviera. Diese abwechslungsreiche Reise verbindet die faszinierenden Metropolen Japans mit Südkorea und dem pulsierenden Shanghai. Historische Tempel, moderne Skylines, kulinarische Vielfalt und traditionelle Kultur bilden den perfekten Rahmen für eine Reise voller Kontraste.

Reisedatum
11.10. - 25.10.2027
Fernöstliche Vielfalt in ihrer schönsten Jahreszeit ab Tokyo
ab CHF 7712.– / pro Person
ab/bis Tokyo
Highlights:
- Japan von Kyoto bis Kagoshima entdecken
- Südkorea mit Busan, Jeju und Seoul erleben
- Shanghai &ndash; eine der faszinierendsten Metropolen Asiens
Icon calendar 15 Tage / 14 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Tokio

Einschiffung in Japans faszinierender Hauptstadt. Zwischen futuristischen Wolkenkratzern, traditionellen Tempeln und lebendigen Vierteln beginnt Ihre Entdeckungsreise durch Ostasien.

2. Tag Nagoya

Die moderne Industriemetropole überrascht mit historischen Sehenswürdigkeiten, beeindruckenden Museen und dem berühmten Nagoya-Schloss. Gleichzeitig gilt die Stadt als kulinarisches Zentrum Zentraljapans.

3. Tag Kyoto / Kobe

Von Kobe aus erkunden Sie die ehemalige Kaiserstadt Kyoto. Prächtige Tempel, traditionelle Gärten, Geishaviertel und jahrhundertealte Kultur machen diesen Tag zu einem Höhepunkt der Reise.

4. Tag Beppu

Die Stadt auf der Insel Kyushu ist berühmt für ihre heissen Quellen. Überall steigen Dampfschwaden aus der Erde auf und verleihen Beppu eine aussergewöhnliche Atmosphäre.

5. Tag Kitakyushu

Historische Sehenswürdigkeiten treffen auf moderne Architektur. Die Region bietet spannende Einblicke in die Entwicklung Japans und beeindruckende Küstenlandschaften.

6. Tag Busan

Südkoreas zweitgrösste Stadt begeistert mit lebhaften Fischmärkten, buddhistischen Tempeln, modernen Einkaufsvierteln und einer reizvollen Lage am Meer.

7. Tag Jeju

Die subtropische Vulkaninsel gilt als Naturparadies Koreas. Vulkanlandschaften, Wasserfälle und spektakuläre Küstenabschnitte prägen das Bild dieser einzigartigen Insel.

8. Tag Seoul

Von Incheon aus erreichen Sie die Hauptstadt Südkoreas. Königspaläste, moderne Wolkenkratzer, traditionelle Märkte und trendige Stadtviertel zeigen die faszinierenden Kontraste der Metropole.

9. Tag Tag auf See

10. Tag Shanghai

11. Tag Tag auf See

12. Tag Kagoshima

Am Fuss des aktiven Vulkans Sakurajima gelegen, bietet Kagoshima spektakuläre Natur, subtropisches Klima und authentische Einblicke in das südliche Japan.

13. Tag Kochi

Die charmante Küstenstadt auf Shikoku begeistert mit ihrer historischen Burg, traditionellen Märkten und entspannter japanischer Lebensart.

14. Tag Shimizu

Bei klarer Sicht eröffnet sich ein traumhafter Blick auf den majestätischen Mount Fuji. Die Region zählt zu den landschaftlich schönsten Japans.

15. Tag Tokio

Rückkehr nach Yokohama und Ausschiffung. Eine abwechslungsreiche Reise durch Japan, Südkorea und China geht zu Ende.

Kreuzfahrt 15 Tage ab/bis Tokyo
Im Preis inbegriffen
  • Unterbringung in einer Balkonkabine
  • 24-Stunden Kabinenservice
  • Fitnesskurse im Aquamar Spa + Vitality Center
  • Shuttle Services zwischen Schiff und Stadt in den Anlaufhäfen, wo erforderlich
  • Crew-Trinkgelder
  • Butler-Service in den Suiten
  • Gepäckbeförderung bei Ein-und Ausschiffung
  • Hafen- und Sicherheitsgebühren
Nicht im Preis inbegriffen
  • An- und Abreise
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
  • Landausflüge
  • Reiseversicherung

Preise
15 Tage / 14 Nächte ab CHF 7712.– / pro Person

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