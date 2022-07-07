Fernöstliche Vielfalt in ihrer schönsten Jahreszeit ab Tokyo
Fernöstliche Vielfalt in ihrer schönsten Jahreszeit ab Tokyo
ab CHF 7712.– / pro Person
ab/bis Tokyo
Highlights:
- Japan von Kyoto bis Kagoshima entdecken
- Südkorea mit Busan, Jeju und Seoul erleben
- Shanghai – eine der faszinierendsten Metropolen Asiens
15 Tage / 14 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Tokio
Einschiffung in Japans faszinierender Hauptstadt. Zwischen futuristischen Wolkenkratzern, traditionellen Tempeln und lebendigen Vierteln beginnt Ihre Entdeckungsreise durch Ostasien.
2. Tag Nagoya
Die moderne Industriemetropole überrascht mit historischen Sehenswürdigkeiten, beeindruckenden Museen und dem berühmten Nagoya-Schloss. Gleichzeitig gilt die Stadt als kulinarisches Zentrum Zentraljapans.
3. Tag Kyoto / Kobe
Von Kobe aus erkunden Sie die ehemalige Kaiserstadt Kyoto. Prächtige Tempel, traditionelle Gärten, Geishaviertel und jahrhundertealte Kultur machen diesen Tag zu einem Höhepunkt der Reise.
4. Tag Beppu
Die Stadt auf der Insel Kyushu ist berühmt für ihre heissen Quellen. Überall steigen Dampfschwaden aus der Erde auf und verleihen Beppu eine aussergewöhnliche Atmosphäre.
5. Tag Kitakyushu
Historische Sehenswürdigkeiten treffen auf moderne Architektur. Die Region bietet spannende Einblicke in die Entwicklung Japans und beeindruckende Küstenlandschaften.
6. Tag Busan
Südkoreas zweitgrösste Stadt begeistert mit lebhaften Fischmärkten, buddhistischen Tempeln, modernen Einkaufsvierteln und einer reizvollen Lage am Meer.
7. Tag Jeju
Die subtropische Vulkaninsel gilt als Naturparadies Koreas. Vulkanlandschaften, Wasserfälle und spektakuläre Küstenabschnitte prägen das Bild dieser einzigartigen Insel.
8. Tag Seoul
Von Incheon aus erreichen Sie die Hauptstadt Südkoreas. Königspaläste, moderne Wolkenkratzer, traditionelle Märkte und trendige Stadtviertel zeigen die faszinierenden Kontraste der Metropole.
9. Tag Tag auf See
10. Tag Shanghai
11. Tag Tag auf See
12. Tag Kagoshima
Am Fuss des aktiven Vulkans Sakurajima gelegen, bietet Kagoshima spektakuläre Natur, subtropisches Klima und authentische Einblicke in das südliche Japan.
13. Tag Kochi
Die charmante Küstenstadt auf Shikoku begeistert mit ihrer historischen Burg, traditionellen Märkten und entspannter japanischer Lebensart.
14. Tag Shimizu
Bei klarer Sicht eröffnet sich ein traumhafter Blick auf den majestätischen Mount Fuji. Die Region zählt zu den landschaftlich schönsten Japans.
15. Tag Tokio
Rückkehr nach Yokohama und Ausschiffung. Eine abwechslungsreiche Reise durch Japan, Südkorea und China geht zu Ende.
Kreuzfahrt 15 Tage ab/bis Tokyo
- Unterbringung in einer Balkonkabine
- 24-Stunden Kabinenservice
- Fitnesskurse im Aquamar Spa + Vitality Center
- Shuttle Services zwischen Schiff und Stadt in den Anlaufhäfen, wo erforderlich
- Crew-Trinkgelder
- Butler-Service in den Suiten
- Gepäckbeförderung bei Ein-und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- An- und Abreise
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Getränke, welche nicht bereits inbegriffen sind
- Landausflüge
- Reiseversicherung
Preise
15 Tage / 14 Nächte ab CHF 7712.– / pro Person