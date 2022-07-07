1 . Tag Tokio Einschiffung in Japans faszinierender Hauptstadt. Zwischen futuristischen Wolkenkratzern, traditionellen Tempeln und lebendigen Vierteln beginnt Ihre Entdeckungsreise durch Ostasien.

2 . Tag Nagoya Die moderne Industriemetropole überrascht mit historischen Sehenswürdigkeiten, beeindruckenden Museen und dem berühmten Nagoya-Schloss. Gleichzeitig gilt die Stadt als kulinarisches Zentrum Zentraljapans.

3 . Tag Kyoto / Kobe Von Kobe aus erkunden Sie die ehemalige Kaiserstadt Kyoto. Prächtige Tempel, traditionelle Gärten, Geishaviertel und jahrhundertealte Kultur machen diesen Tag zu einem Höhepunkt der Reise.

4 . Tag Beppu Die Stadt auf der Insel Kyushu ist berühmt für ihre heissen Quellen. Überall steigen Dampfschwaden aus der Erde auf und verleihen Beppu eine aussergewöhnliche Atmosphäre.

5 . Tag Kitakyushu Historische Sehenswürdigkeiten treffen auf moderne Architektur. Die Region bietet spannende Einblicke in die Entwicklung Japans und beeindruckende Küstenlandschaften.

6 . Tag Busan Südkoreas zweitgrösste Stadt begeistert mit lebhaften Fischmärkten, buddhistischen Tempeln, modernen Einkaufsvierteln und einer reizvollen Lage am Meer.

7 . Tag Jeju Die subtropische Vulkaninsel gilt als Naturparadies Koreas. Vulkanlandschaften, Wasserfälle und spektakuläre Küstenabschnitte prägen das Bild dieser einzigartigen Insel.

8 . Tag Seoul Von Incheon aus erreichen Sie die Hauptstadt Südkoreas. Königspaläste, moderne Wolkenkratzer, traditionelle Märkte und trendige Stadtviertel zeigen die faszinierenden Kontraste der Metropole.

9 . Tag Tag auf See

10 . Tag Shanghai

11 . Tag Tag auf See

12 . Tag Kagoshima Am Fuss des aktiven Vulkans Sakurajima gelegen, bietet Kagoshima spektakuläre Natur, subtropisches Klima und authentische Einblicke in das südliche Japan.

13 . Tag Kochi Die charmante Küstenstadt auf Shikoku begeistert mit ihrer historischen Burg, traditionellen Märkten und entspannter japanischer Lebensart.

14 . Tag Shimizu Bei klarer Sicht eröffnet sich ein traumhafter Blick auf den majestätischen Mount Fuji. Die Region zählt zu den landschaftlich schönsten Japans.

15 . Tag Tokio Rückkehr nach Yokohama und Ausschiffung. Eine abwechslungsreiche Reise durch Japan, Südkorea und China geht zu Ende.