Auf Bali mit der ganzen Familie

Familien Destination Bali mit den Kindern entdecken

Die indonesische Insel ist so kinderfreundlich, wie man das von anderen Orten in Asien ebenfalls kennt: Kaum ein Kulturdenkmal, ein Strand oder ein Naturpark, wo man nicht auf kleine Gäste eingerichtet wäre! Bali ist hinduistisch geprägt. Sie werden auf Ihren Bali Rundreisen tief in die Kultur der Einheimischen eintauchen. Malerische Strände locken Sie und Ihre Kinder ans Meer – Bali Familienferien sind nicht vollständig ohne Entspannung am Strand!