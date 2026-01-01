Oman Familien Reisen vom Spezialisten
Familienferien vom Spezialisten
Was Oman Familienferien auszeichnet
Der Oman zählt zu den sichersten und gastfreundlichsten Reiseländern Arabiens – ein Argument, das bei Ferien mit Kindern besonders schwer wiegt. Hinzu kommt die geringe Zeitverschiebung zur Schweiz von lediglich zwei bis drei Stunden: Der Schlafrhythmus der Familie bleibt erhalten, und bereits der erste Ferientag lässt sich ausgeruht geniessen. Auch die Distanzen im Land sind angenehm kurz. Von der Hauptstadt Muscat aus erreichen Sie Sandstrände, das Hajar-Gebirge und die Dünen der Wahiba Sands jeweils in wenigen Fahrstunden, sodass sich Badetage und Ausflüge unkompliziert abwechseln.
Beste Reisezeit für Ferien mit Kindern
Als beste Reisezeit für den Oman gelten die Monate Oktober bis April. Dann herrschen angenehm warme Temperaturen, die Strandtage ebenso zulassen wie Besichtigungen und Wüstenausflüge. Im Sommer wird es im Grossteil des Landes sehr heiss, weshalb diese Monate für Familien nur bedingt zu empfehlen sind. Eine Ausnahme bildet der Süden: Rund um Salalah sorgt der Khareef-Monsun von Juni bis September für kühlere Luft und eine überraschend grüne Landschaft – ein Kontrast, der gerade ältere Kinder staunen lässt.
Erlebnisse, die Kinder begeistern
Zwischen Küste, Gebirge und Wüste warten Erlebnisse, die kein Freizeitpark bieten kann. In den Wadis des Hajar-Gebirges baden Sie in natürlichen Felspools, an der Ostküste lassen sich je nach Saison Meeresschildkröten bei der Eiablage beobachten, und vor Muscat begleiten Delfine die Ausflugsboote. Festungen und Souks vermitteln Geschichte zum Anfassen, während eine Übernachtung im Wüstencamp unter dem Sternenhimmel für viele Familien zum Höhepunkt der Reise wird. Im Norden lockt zudem die Halbinsel Musandam mit ihrer Fjordlandschaft, die Sie am besten auf einer traditionellen Dhau-Fahrt erkunden.
Für wen sich Oman Familien Reisen eignen
Oman Familienferien passen für Kinder jeden Alters, die Reiseform unterscheidet sich jedoch: Mit Kleinkindern empfiehlt sich ein Strandresort in der Umgebung von Muscat oder Salalah als feste Basis mit einzelnen Tagesausflügen. Familien mit Schulkindern und Teenagern kombinieren die Badeferien ideal mit einer Mietwagenrundreise – die Strassen sind gut ausgebaut, die Beschilderung ist durchgehend auch auf Englisch vorhanden, und die kurzen Etappen halten die Fahrzeiten kindgerecht. Da der Oman ein muslimisch geprägtes Land ist, empfiehlt sich abseits der Hotelanlagen zurückhaltende Kleidung; der Bevölkerung sind Kinder überall herzlich willkommen.
Unsere Spezialistinnen und Spezialisten stellen Ihnen gerne eine Route zusammen, die auf das Alter Ihrer Kinder und Ihre Wünsche abgestimmt ist.
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Oman für Gross und Klein
Die idealen Hotels für Feriengäste mit Kindern
Eine überaus gute Zimmerausstattung und einer Vielzahl an Serviceleistungen, kann das Hotel Atana Khasab auf der Halbinsel Musandam überzeugen. Zur Auswahl stehen Zimmer mit Bergsicht oder mit Meerblick. Bei den Deluxe-Zimmern haben Sie zudem einen privaten Zugang zum Pool und zur Sonnenterrasse. Am Gelände des Hotels finden Sie zudem einen eigenen Kinderspielplatz und ein Kinderplanschbecken. Etwas eleganter ist das Crowne Plaza Hotel, welches sich ebenfalls für Oman Badeferien für die gesamte Familie anbietet.
Hier können Sie sich am Strand erholen und die Kinder können im warmen und kristallklaren Wasser spielen. Kulinarische Köstlichkeiten werden im Spezialrestaurant serviert. Natürlich gibt es auch kindgerechte Speisen.
Abenteuer und Action - Oman Reisen
Freizeitaktivitäten werden sehr viele angeboten. Wenn Sie dabei noch die Schönheit des Orients erleben möchten, sollten Sie sich für Kamelreiten entscheiden. Ein solcher Ausflug sorgt für Begeisterung. Mit unseren einzigartigen und preiswerten Feriengeboten können Sie Kultur, Land und Leute im Oman sehr gut kennenlernen. Auf dem Programm vieler Feriengäste darf die Besichtigung der Felsstadt Petra keinesfalls fehlen. Für jede Menge Spass und Action sorgen auch die Offroad-Wüstentrips. Ein absolutes Muss ist eine Kreuzfahrt durch die atemberaubende Fjordlandschaft.
Bezüglich der Freizeitgestaltung gibt es im Oman viele Auswahlmöglichkeiten. Unsere Reiseexperten stehen Ihnen jedoch bei der Gestaltung und Planung gerne und jederzeit zur Seite.
Aktivitäten und Badeferien bei Oman Ferien
Damit die Oman Reisen noch lange in positiver Erinnerung bleiben, können Sie aus einem vielfältigen und abwechslungsreichen Programm wählen. Die Stadt Salalah mit seinen beeindruckenden Bauwerken sollten Sie sich keinesfalls entgehen lassen. Eine Fahrt durch die Sandwüste ist ebenso spannend wie dein Tauchgang in der bunten Unterwasserwelt. Der Oman ist für sein Tauchparadies heute bestens bekannt. Lassen Sie sich diesen Hotspot keinesfalls entgehen. Ob ein Schnupperkurs oder für bereits erfahrene Taucher, im Oman wird für jeden etwas geboten.
Familienferien im Oman stehen hoch im Kurs und Sie werden von den tollen Angeboten begeistert sein. Wer keine Höhenangst hat, der kann sich für eine Ballonfahrt entscheiden.
Familienferien weltweit entdecken
Der Oman ist nur eines von vielen Zielen, die sich für Ferien mit Kindern eignen. Auf unserer Übersichtsseite Familienferien finden Sie weitere familienfreundliche Destinationen von Afrika bis in die Südsee – mit Ideen für Rundreisen, Safaris und Strandferien. Stehen bei Ihnen Meer und Sandstrand im Vordergrund, lohnt sich zudem ein Blick auf unsere Badeferien für Familien. Unsere Spezialisten vergleichen die Ziele gerne mit Ihnen und stellen ein Programm zusammen, das zum Alter Ihrer Kinder und zur gewünschten Reisezeit passt.
Die beste Reisezeit für den Oman sind die Monate Oktober bis April: Dann herrschen angenehm warme Temperaturen für Strandtage, Besichtigungen und Wüstenausflüge. Im Sommer wird es im Grossteil des Landes sehr heiss. Eine Ausnahme ist der Süden rund um Salalah, wo der Khareef-Monsun von Juni bis September für kühlere Luft und eine überraschend grüne Landschaft sorgt.
Ja, der Oman zählt zu den sichersten und gastfreundlichsten Reiseländern Arabiens – ein wichtiges Argument für Ferien mit Kindern. Der Bevölkerung sind Kinder überall herzlich willkommen. Da der Oman muslimisch geprägt ist, empfiehlt sich abseits der Hotelanlagen zurückhaltende Kleidung. Zudem beträgt die Zeitverschiebung zur Schweiz nur zwei bis drei Stunden, sodass der Schlafrhythmus der Familie erhalten bleibt.
Kinder baden in natürlichen Felspools der Wadis im Hajar-Gebirge, beobachten je nach Saison Meeresschildkröten bei der Eiablage an der Ostküste und sehen vor Muscat Delfine neben den Ausflugsbooten. Festungen und Souks bieten Geschichte zum Anfassen. Höhepunkte sind oft eine Übernachtung im Wüstencamp unter dem Sternenhimmel sowie eine Dhau-Fahrt durch die Fjordlandschaft von Musandam.
Oman Familienferien passen für Kinder jeden Alters, die Reiseform unterscheidet sich jedoch: Mit Kleinkindern empfiehlt sich ein Strandresort bei Muscat oder Salalah als feste Basis mit einzelnen Tagesausflügen. Familien mit Schulkindern und Teenagern kombinieren Badeferien ideal mit einer Mietwagenrundreise – gut ausgebaute Strassen, englische Beschilderung und kurze Etappen halten die Fahrzeiten kindgerecht.
Die Distanzen im Oman sind angenehm kurz: Von der Hauptstadt Muscat aus erreichen Sie Sandstrände, das Hajar-Gebirge und die Dünen der Wahiba Sands jeweils in wenigen Fahrstunden. So lassen sich Badetage und Ausflüge unkompliziert abwechseln – ideal für Familien, die Erholung am Strand mit Wüsten- und Gebirgserlebnissen kombinieren möchten.
Die Zeitverschiebung beträgt lediglich zwei bis drei Stunden: Während der Schweizer Sommerzeit ist der Oman zwei Stunden voraus, im Winter drei Stunden. Der Schlafrhythmus der Familie bleibt dadurch praktisch erhalten, und ein Jetlag ist kaum spürbar. So lässt sich bereits der erste Ferientag ausgeruht geniessen.
Für die Einreise aus der Schweiz sind keine besonderen Impfungen vorgeschrieben, und der Oman gilt als malariafrei. In der Regel genügen die üblichen Standardimpfungen. Für eine individuelle Einschätzung wenden Sie sich am besten frühzeitig an Ihre Kinderärztin, Ihren Kinderarzt oder eine reisemedizinische Beratungsstelle.
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