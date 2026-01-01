Was Oman Familienferien auszeichnet

Der Oman zählt zu den sichersten und gastfreundlichsten Reiseländern Arabiens – ein Argument, das bei Ferien mit Kindern besonders schwer wiegt. Hinzu kommt die geringe Zeitverschiebung zur Schweiz von lediglich zwei bis drei Stunden: Der Schlafrhythmus der Familie bleibt erhalten, und bereits der erste Ferientag lässt sich ausgeruht geniessen. Auch die Distanzen im Land sind angenehm kurz. Von der Hauptstadt Muscat aus erreichen Sie Sandstrände, das Hajar-Gebirge und die Dünen der Wahiba Sands jeweils in wenigen Fahrstunden, sodass sich Badetage und Ausflüge unkompliziert abwechseln.

Beste Reisezeit für Ferien mit Kindern

Als beste Reisezeit für den Oman gelten die Monate Oktober bis April. Dann herrschen angenehm warme Temperaturen, die Strandtage ebenso zulassen wie Besichtigungen und Wüstenausflüge. Im Sommer wird es im Grossteil des Landes sehr heiss, weshalb diese Monate für Familien nur bedingt zu empfehlen sind. Eine Ausnahme bildet der Süden: Rund um Salalah sorgt der Khareef-Monsun von Juni bis September für kühlere Luft und eine überraschend grüne Landschaft – ein Kontrast, der gerade ältere Kinder staunen lässt.

Erlebnisse, die Kinder begeistern

Zwischen Küste, Gebirge und Wüste warten Erlebnisse, die kein Freizeitpark bieten kann. In den Wadis des Hajar-Gebirges baden Sie in natürlichen Felspools, an der Ostküste lassen sich je nach Saison Meeresschildkröten bei der Eiablage beobachten, und vor Muscat begleiten Delfine die Ausflugsboote. Festungen und Souks vermitteln Geschichte zum Anfassen, während eine Übernachtung im Wüstencamp unter dem Sternenhimmel für viele Familien zum Höhepunkt der Reise wird. Im Norden lockt zudem die Halbinsel Musandam mit ihrer Fjordlandschaft, die Sie am besten auf einer traditionellen Dhau-Fahrt erkunden.

Für wen sich Oman Familien Reisen eignen

Oman Familienferien passen für Kinder jeden Alters, die Reiseform unterscheidet sich jedoch: Mit Kleinkindern empfiehlt sich ein Strandresort in der Umgebung von Muscat oder Salalah als feste Basis mit einzelnen Tagesausflügen. Familien mit Schulkindern und Teenagern kombinieren die Badeferien ideal mit einer Mietwagenrundreise – die Strassen sind gut ausgebaut, die Beschilderung ist durchgehend auch auf Englisch vorhanden, und die kurzen Etappen halten die Fahrzeiten kindgerecht. Da der Oman ein muslimisch geprägtes Land ist, empfiehlt sich abseits der Hotelanlagen zurückhaltende Kleidung; der Bevölkerung sind Kinder überall herzlich willkommen.

Unsere Spezialistinnen und Spezialisten stellen Ihnen gerne eine Route zusammen, die auf das Alter Ihrer Kinder und Ihre Wünsche abgestimmt ist.