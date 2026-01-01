Was den Oman als Rundreiseziel auszeichnet

Der Oman gilt als das ursprünglichste Reiseland der Arabischen Halbinsel. Statt auf Wolkenkratzer treffen Sie auf jahrhundertealte Festungen, Weihrauchduft in den Souks und eine Bevölkerung, die Besuchern mit grosser Offenheit begegnet. Für Rundreisen ist das Land wie geschaffen, denn die Kontraste liegen nah beieinander: Von der Hauptstadt Muscat mit der Grossen Sultan-Qabus-Moschee und dem Basar von Mutrah erreichen Sie in wenigen Fahrstunden die Oasenstadt Nizwa mit ihrem mächtigen Fort, das schroffe Hadschar-Gebirge und die Dünen der Wahiba Sands.

Am Jebel Shams, dem höchsten Berg des Landes, öffnet sich die gewaltige Schlucht des Wadi Ghul, die oft als Grand Canyon Arabiens bezeichnet wird – ein lohnendes Ziel für alle, die gerne wandern.

Palmengesäumte Wasserbecken wie im Wadi Bani Khalid laden unterwegs zur Abkühlung ein, und an der Küste bei Sur lassen sich mit etwas Glück Meeresschildkröten bei der Eiablage beobachten. Ganz im Norden lockt die Exklave Musandam mit ihren stillen Buchten, die Sie am besten an Bord einer traditionellen Dhow erkunden.

Beste Reisezeit für Oman Rundreisen

Die beste Reisezeit liegt zwischen Oktober und April: In diesen Monaten herrschen im Norden angenehm warme Temperaturen – ideal für Besichtigungen, Wanderungen und Nächte im Wüstencamp. Im Sommer wird es im Landesinneren sehr heiss, weshalb die klassischen Routen dann nur bedingt zu empfehlen sind. Eine reizvolle Ausnahme bildet der Süden: In der Region Dhofar rund um Salalah sorgt der Khareef genannte Monsun von Juni bis September für Nebelschwaden, feinen Sprühregen und ergrünende Hügel – ein Naturschauspiel, das es in dieser Form sonst nirgends auf der Arabischen Halbinsel gibt.

Wer Salalah in sattem Grün erleben möchte, reist deshalb bewusst im Sommer; für die grosse Runde durch den Norden bleiben die Wintermonate erste Wahl.

Geführt, privat oder mit dem Mietwagen

Geführte Rundreisen in kleiner Gruppe eignen sich für alle, die sich um nichts kümmern und vom Wissen einer erfahrenen Reiseleitung profitieren möchten – gerade bei 4x4-Etappen durch Wüste und Gebirge ein Vorteil. Wer lieber im eigenen Rhythmus unterwegs ist, wählt eine privat geführte Tour oder eine unserer Mietwagenrundreisen: Die Strassen sind gut ausgebaut, die Beschilderung ist klar, und die Distanzen zwischen den Höhepunkten bleiben angenehm kurz. Der Oman zählt zudem zu den sichersten Reiseländern der Region und eignet sich damit auch für Familien und Erstbesucher Arabiens.

Beachten Sie die Kleiderregeln: Ausserhalb der Hotelanlagen sollten Schultern und Knie bedeckt sein, beim Besuch von Moscheen gelten strengere Vorgaben.

Zum Abschluss Ihrer Rundreise bieten sich einige Badetage am Indischen Ozean an – oder Sie kombinieren das Sultanat mit einem Zwischenhalt in Dubai oder Abu Dhabi. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre Route gerne individuell zusammen.