Oman Rundreisen vom Spezialisten
Rundreisen – mystische Oasen und Wahiba Sands
Was den Oman als Rundreiseziel auszeichnet
Der Oman gilt als das ursprünglichste Reiseland der Arabischen Halbinsel. Statt auf Wolkenkratzer treffen Sie auf jahrhundertealte Festungen, Weihrauchduft in den Souks und eine Bevölkerung, die Besuchern mit grosser Offenheit begegnet. Für Rundreisen ist das Land wie geschaffen, denn die Kontraste liegen nah beieinander: Von der Hauptstadt Muscat mit der Grossen Sultan-Qabus-Moschee und dem Basar von Mutrah erreichen Sie in wenigen Fahrstunden die Oasenstadt Nizwa mit ihrem mächtigen Fort, das schroffe Hadschar-Gebirge und die Dünen der Wahiba Sands.
Am Jebel Shams, dem höchsten Berg des Landes, öffnet sich die gewaltige Schlucht des Wadi Ghul, die oft als Grand Canyon Arabiens bezeichnet wird – ein lohnendes Ziel für alle, die gerne wandern.
Palmengesäumte Wasserbecken wie im Wadi Bani Khalid laden unterwegs zur Abkühlung ein, und an der Küste bei Sur lassen sich mit etwas Glück Meeresschildkröten bei der Eiablage beobachten. Ganz im Norden lockt die Exklave Musandam mit ihren stillen Buchten, die Sie am besten an Bord einer traditionellen Dhow erkunden.
Beste Reisezeit für Oman Rundreisen
Die beste Reisezeit liegt zwischen Oktober und April: In diesen Monaten herrschen im Norden angenehm warme Temperaturen – ideal für Besichtigungen, Wanderungen und Nächte im Wüstencamp. Im Sommer wird es im Landesinneren sehr heiss, weshalb die klassischen Routen dann nur bedingt zu empfehlen sind. Eine reizvolle Ausnahme bildet der Süden: In der Region Dhofar rund um Salalah sorgt der Khareef genannte Monsun von Juni bis September für Nebelschwaden, feinen Sprühregen und ergrünende Hügel – ein Naturschauspiel, das es in dieser Form sonst nirgends auf der Arabischen Halbinsel gibt.
Wer Salalah in sattem Grün erleben möchte, reist deshalb bewusst im Sommer; für die grosse Runde durch den Norden bleiben die Wintermonate erste Wahl.
Geführt, privat oder mit dem Mietwagen
Geführte Rundreisen in kleiner Gruppe eignen sich für alle, die sich um nichts kümmern und vom Wissen einer erfahrenen Reiseleitung profitieren möchten – gerade bei 4x4-Etappen durch Wüste und Gebirge ein Vorteil. Wer lieber im eigenen Rhythmus unterwegs ist, wählt eine privat geführte Tour oder eine unserer Mietwagenrundreisen: Die Strassen sind gut ausgebaut, die Beschilderung ist klar, und die Distanzen zwischen den Höhepunkten bleiben angenehm kurz. Der Oman zählt zudem zu den sichersten Reiseländern der Region und eignet sich damit auch für Familien und Erstbesucher Arabiens.
Beachten Sie die Kleiderregeln: Ausserhalb der Hotelanlagen sollten Schultern und Knie bedeckt sein, beim Besuch von Moscheen gelten strengere Vorgaben.
Zum Abschluss Ihrer Rundreise bieten sich einige Badetage am Indischen Ozean an – oder Sie kombinieren das Sultanat mit einem Zwischenhalt in Dubai oder Abu Dhabi. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre Route gerne individuell zusammen.
Auf den Spuren der alten Weihrauchroute
ab CHF 4800.– / pro Person
ab Salalah bis Abu Dahbi
Highlights: Die höchste Sanddüne der Welt, Natürliche, heisse Mineralquellen, Endlose Weiten der Rub Al Khali Wüste,...
6 Tage / 5 Nächte
Best of Oman
ab CHF 4070.– / pro Person
ab/bis Muscat
Highlights: Wadi Bani Awf, Eindrückliche Lehmfestung Bahla, Erfrischung im Wadi Bani Khalid, Muscat by Night Tour,...
8 Tage / 7 Nächte
Exquisites Sultanat
ab CHF 4750.– / pro Person
ab/bis Muscat
Highlights: Hauptstadt Muscat, Dhow-Kreuzfahrt der Küste Muscats entlang, Quadtour in der Wahiba Sands Wüste,...
8 Tage / 7 Nächte
Grosse Oman Rundreise
ab CHF 3105.– / pro Person
ab/bis Muscat
Highlights: Ein Bummel durch den Muttrah Souk, Die imposante Festung Rustaq, Die Weiten der Wahiba Sands Wüste, Die...
8 Tage / 7 Nächte
Luxus-Camping in der Wüste & faszinierende Berglandschaften
Preis auf Anfrage
ab/bis Muscat
Highlights: Die faszininierende Wahiba Sands Wüste, Trekking durch die imposante Sanddünenlandschaft, Übernachtung im...
5 Tage / 4 Nächte
Oman Küstenkarawane
ab CHF 4095.– / pro Person
ab/bis Muscat
Highlights: Kurze Wanderung im Wadi Shab, Unvergessliche Dünenlandschaft der Wahiba Sands Wüste, Die wilde Schönheit...
8 Tage / 7 Nächte
Wüsten Reisen – Inseln und Grand Canyon
Mit unseren Rundreisen können Sie die Schönheit des gesamten Landes kennenlernen. Wir bieten für Sie exklusive Ferien mit tollen Ausflugszielen. Mit der Exquisites Sultanat haben wir ein ganz spezielles Angebot für Sie parat. Sie werden die Hauptstadt Muscat erleben können und wenn Sie Trekking und Wandern interessieren, haben Sie die perfekte Wahl getroffen. Mit dem altmodischen Segelschiff, dem Dhow, können Sie den Oman in vollen Zügen erleben und geniessen. Ein Ritt auf dem Rücken eines Kamels darf bei solchen Ferien auch nicht fehlen. Verbringen Sie im Anschluss eine Nacht in einem Beduinen-Wüstencamp.
Eine unvergessliche Kurzreise
Der Indische Ozean wird Ihnen natürlich auch nicht entgehen. Stöbern Sie einfach in unseren Angeboten oder erkundigen Sie sich bei unseren Spezialisten. Naturfans sind mit der Rundreise Omanische Exklave Musandam sehr gut beraten. An den einsamen Stränden können Sie dem Stress und der Hektik aus dem Alltag hervorragend entfliehen.
Die beste Reisezeit für Rundreisen im Norden des Oman liegt zwischen Oktober und April, wenn angenehm warme Temperaturen ideal für Besichtigungen, Wanderungen und Nächte im Wüstencamp herrschen. Im Sommer wird es im Landesinneren sehr heiss. Eine Ausnahme ist die Region Dhofar rund um Salalah: Dort sorgt der Khareef-Monsun von Juni bis September für grüne Hügel und feinen Sprühregen.
Der Oman ist ab der Schweiz in rund sechs bis sieben Flugstunden erreichbar. Das Sultanat auf der Arabischen Halbinsel vereint Wüste, Hochgebirge, fjordartige Küstenlandschaften und lange Strände am Indischen Ozean – die Kontraste liegen nah beieinander, sodass sich die Vielfalt des Landes auf einer einzigen Rundreise erleben lässt.
Der Oman zählt zu den sichersten Reiseländern der Region und eignet sich auch für Familien und Erstbesucher Arabiens. Geführte Rundreisen in kleiner Gruppe sind ideal für alle, die sich um nichts kümmern möchten – gerade bei 4x4-Etappen durch Wüste und Gebirge. Wer lieber im eigenen Rhythmus reist, wählt eine privat geführte Tour oder eine Mietwagenrundreise.
Zu den Höhepunkten zählen die Hauptstadt Muscat mit der Grossen Sultan-Qabus-Moschee und dem Basar von Mutrah, die Oasenstadt Nizwa mit ihrem Fort, das Hadschar-Gebirge, die Dünen der Wahiba Sands sowie das Wadi Ghul am Jebel Shams, der Grand Canyon Arabiens. Dazu kommen Wadi Bani Khalid, Schildkröten bei Sur und Dhow-Fahrten in der Exklave Musandam.
Ja, der Oman eignet sich gut für Mietwagenrundreisen: Die Strassen sind gut ausgebaut, die Beschilderung ist klar, und die Distanzen zwischen den Höhepunkten bleiben angenehm kurz. Beachten Sie die Kleiderregeln – ausserhalb der Hotelanlagen sollten Schultern und Knie bedeckt sein. Zum Abschluss bieten sich Badetage am Indischen Ozean oder eine Kombination mit Dubai oder Abu Dhabi an.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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