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Golf von Aqaba, Jordanien

Jordanien Hotels vom Spezialisten

Jordanien Ferien zwischen Strand und Wüste

Unsere ausgewählten Jordanien Luxusresorts und Hotels sind Oasen der Ruhe und Entspannung und zugleich Ausgangspunkt für abenteuerliche Erkundungstouren durch das uralte Königreich. In Jordanien warten zahlreiche historische Stätten, wie beispielsweise die berühmte Felsenstadt Petra oder die Ausgrabungsstätte Jerash darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Verbringen Sie Ihre Ferien in paradiesischen Hotels mit Poolanlagen, eigenen Strandabschnitten und fantastischem Essen.

Ob Sie in den Wüstenlandschaften der Wadi Rum wie Beduinen im Wüstencamp übernachten, die aufregende Hauptstadt Amman erleben oder Ihre Ferien in den Hotels am Toten Meer verbringen möchten – Wir finden in jedem Fall die passende Unterkunft in unterschiedlichen Preisklassen für Sie.

Unsere erfahrenen Jordanien Spezialisten unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot für eine Unterkunft in Jordanien, die genau zu Ihren Bedürfnissen und Vorstellungen passt.

Hotels nach Regionen

Amman
Aqaba
Hammamat Ma'In
Petra
Totes Meer
Wadi Rum

Übernachten unter faszinierendem Sternenhimmel

In den atemberaubenden Wüstenlandschaften können Sie die bunten, bizarren Steinformationen bestaunen. Eine Nacht in den Zelten der Wüsten-Camps unter spektakulärem Sternenhimmel zwischen rotem Sand und schroffen Felsen, die Wind und Wetter über Jahrtausende aus dem roten Sandstein geschliffen haben, ist ein unvergessliches Erlebnis. Lassen Sie sich von dem gastfreundlichen Personal und der vorzüglichen Wüsten-Küche verwöhnen. Entdecken Sie einzigartige Felsformationen und uralte Wandmalereien auf dem Rücken eines Kamels, eines Araberpferdes oder bequem im Geländewagen.

Badeferien in den Luxusresorts Aqabas

Neben Wüstenlandschaften und Totem Meer hat Jordanien auch noch eine echte Perle für Strandliebhaber zu bieten: Badeort und Taucherparadies Aqaba am Roten Meer. Hier eröffnet sich eine bunt schillernde Unterwasserwelt der Korallenriffe beim Tauchen und Schnorcheln. Die paradiesischen Hotelanlagen mit Pools bieten den gewünschten Komfort für Ihre individuellen Ferien in Jordanien und gastfreundliches Personal wird Sie mit den gewünschten Wellness-Angeboten und vorzüglicher Küche verwöhnen. Unsere Jordanien Spezialisten finden für Sie die passende Unterkunft in Jordanien. Sprechen Sie uns gerne an.

Kulturreisen

Jordanien ist reich an kulturellen Schätzen

Jordanien – Totes Meer

Schwereloses Baden im natürlichsten Spa der Welt

Tauchen in Jordanien

Erleben und entdecken Sie die schillernde Unterwasserwelt

Reiseinformationen

Alle Informationen für abwechslungsreiche und unvergessliche Ferien in Jordanien

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