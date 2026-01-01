Jordanien Hotels vom Spezialisten
Jordanien Ferien zwischen Strand und Wüste
Übernachten unter faszinierendem Sternenhimmel
In den atemberaubenden Wüstenlandschaften können Sie die bunten, bizarren Steinformationen bestaunen. Eine Nacht in den Zelten der Wüsten-Camps unter spektakulärem Sternenhimmel zwischen rotem Sand und schroffen Felsen, die Wind und Wetter über Jahrtausende aus dem roten Sandstein geschliffen haben, ist ein unvergessliches Erlebnis. Lassen Sie sich von dem gastfreundlichen Personal und der vorzüglichen Wüsten-Küche verwöhnen. Entdecken Sie einzigartige Felsformationen und uralte Wandmalereien auf dem Rücken eines Kamels, eines Araberpferdes oder bequem im Geländewagen.
Badeferien in den Luxusresorts Aqabas
Neben Wüstenlandschaften und Totem Meer hat Jordanien auch noch eine echte Perle für Strandliebhaber zu bieten: Badeort und Taucherparadies Aqaba am Roten Meer. Hier eröffnet sich eine bunt schillernde Unterwasserwelt der Korallenriffe beim Tauchen und Schnorcheln. Die paradiesischen Hotelanlagen mit Pools bieten den gewünschten Komfort für Ihre individuellen Ferien in Jordanien und gastfreundliches Personal wird Sie mit den gewünschten Wellness-Angeboten und vorzüglicher Küche verwöhnen. Unsere Jordanien Spezialisten finden für Sie die passende Unterkunft in Jordanien. Sprechen Sie uns gerne an.
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