Oman Tauchen Reisen vom Spezialisten
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Tauchgebiete im Oman: von Musandam bis Salalah
Die Küste des Sultanats erstreckt sich vom Golf von Oman bis ans Arabische Meer und vereint dadurch Tauchreviere mit ganz unterschiedlichem Charakter. Im äussersten Norden liegt die Halbinsel Musandam, deren fjordartige Buchten Steilwände und nährstoffreiche Strömungen bieten – ein Revier für Taucher, die grosse Fischschwärme erleben möchten. Vor Muscat sowie den Küstenorten Barka und Al Sawadi erreichen Sie per Bootsausflug die Daymaniyat-Inseln, ein Meeresschutzgebiet, dessen Fischreichtum ihm den Beinamen Aquarium eingebracht hat.
Hier sind Schildkröten und verschiedene Rochenarten regelmässig anzutreffen. Wracktaucher finden vor der Hauptstadt das Al Munasir Wreck, das einst gezielt versenkt wurde, um ein künstliches Riff zu schaffen. Im Süden des Landes wartet die Region um Salalah mit bis zu 20 Tauchplätzen auf, von denen viele noch weitgehend unerforscht sind – darunter das Chinese Wreck und die korallenreiche Hasikyah Bay.
Beste Reisezeit zum Tauchen im Oman
Als beste Reisezeit für Tauchreisen in den Oman gelten die Monate Oktober bis April. Dann herrschen an der Küste angenehme Temperaturen, und das Meer präsentiert sich meist ruhig mit guten Sichtweiten. Im Sommer wird es im Norden des Landes sehr heiss, weshalb sich diese Monate weniger für kombinierte Bade- und Tauchferien eignen. Eine Sonderstellung nimmt der Süden ein: Während des Khareef-Monsuns von Juni bis September verwandelt sich die Landschaft um Salalah in ein grünes Hügelland, das Meer zeigt sich in dieser Zeit jedoch bewegter.
Für Tauchgänge in der Region Dhofar empfehlen sich deshalb vor allem die Monate ausserhalb des Monsuns. Das Wasser ist im Oman ganzjährig angenehm warm, sodass in der Regel leichte Tauchanzüge genügen.
Für wen sich Oman Tauchreisen eignen
Tauchen im Oman spricht Einsteiger wie erfahrene Taucher gleichermassen an. Wer den Sport neu erlernen möchte, findet in den Küstenorten Tauchschulen, die Kurse in geschützten Buchten anbieten. Fortgeschrittene schätzen die Wracks, Steilwände und die noch wenig betauchten Spots im Süden. Da viele Tauchplätze per Tagesausflug mit dem Boot erreichbar sind, lässt sich das Tauchen unkompliziert mit Badeferien oder einer Rundreise durch das Sultanat verbinden.
Im Vergleich zu bekannteren Tauchdestinationen sind die Riffe des Omans deutlich weniger frequentiert – wer Ruhe unter Wasser sucht, ist hier am richtigen Ort. Gerne beraten Sie unsere Spezialisten bei der Wahl des passenden Reviers und stellen Ihre individuellen Tauchferien im Oman zusammen.
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Willkommen im Taucher-Paradies
Oman Ferien - ein unvergessliches Erlebnis
Der Indische Ozean vor der Küste des Omans ist dank seiner intakten Unterwasserwelt ein Paradies für Taucher und alle, die diesen sehr schönen Sport erlernen möchten. Zahlreiche Tauchschulen in den Hotspots der Tauchszene des Oman machen es möglich. Der Artenreichtum in den vor dem Oman gelegenen Tauchgründen ist legendär. Wenn Sie in dieser Umgebung einen Tauchgang wagen, werden Sie mit fantastischen Aussichten auf Clownsfische und andere bunte Meeresbewohner belohnt und werden zufrieden und glücklich in Ihr Hotel zurückkehren.
Die wohl spektakulärsten Meeresbewohner, die Sie vor dem Oman betrachten können, sind schön anzuschauende Schildkröten, die neben verschiedenen Rochenarten im Arabischen Golf unterwegs sind.
Tauchspots für Kenner - die Küste Omans
Insbesondere die Region rund um die Stadt Salalah ist aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten dort beim Tauchen interessante Lebewesen zu beobachten, sehr beliebt. Ein weiterer Aspekt, der Tauchgänge in der Gegend rund um die Stadt zu einem Highlight für viele Taucher macht, ist die Tatsache, dass von den bis zu 20 verschiedenen Tauchstellen der Region viele noch weitgehend unerforscht sind. Des Weiteren werden Sie Ihre Freude an diesem Ort haben, wenn Sie gerne im Umfeld von Wracks tauchen.
Mit dem sogenannten Chinese Wreck verfügt der Bereich über ein besonders interessantes Wrack, in dessen Umgebung Sie eine schöne Zeit unter der Meeresoberfläche verbringen können.
Oman Reisen sind für Taucher ein Traum
Egal, ob Sie im Oman vor der Hauptstadt Muscat oder den Orten Barka und Al Sawadi tauchen, grosse Fischschwärme werden Ihnen Ihren Tag versüssen. Die ebenfalls in der betreffenden Region gelegene Insel Daymaniyat bietet sogar einen so extremen Fischreichtum, dass das Tauchgebiet vor ihr häufig als Aquarium bezeichnet wird. Vor der Hauptstadt des Landes lockt hingegen das bekannte Al Munasir Wreck, welches einst vom Staat Oman bewusst versenkt wurde, um ein künstliches Riff als Attraktion für Taucher zu schaffen.
Ein weiterer Spot, den Sie auf Tauchreisen in den Oman besuchen sollten, ist die Hasikyah Bay, die durch ihren Korallenreichtum Oman Ferien einzigartig macht.
Die beste Reisezeit für Tauchreisen in den Oman sind die Monate Oktober bis April: An der Küste herrschen dann angenehme Temperaturen, das Meer ist meist ruhig und bietet gute Sichtweiten. Im Süden um Salalah sollten Sie den Khareef-Monsun (Juni bis September) meiden, da das Meer dann bewegter ist. Das Wasser ist ganzjährig warm, leichte Tauchanzüge genügen in der Regel.
Tauchen im Oman eignet sich für Einsteiger und erfahrene Taucher gleichermassen. Anfänger finden in den Küstenorten Tauchschulen mit Kursen in geschützten Buchten, Fortgeschrittene schätzen Wracks, Steilwände und wenig betauchte Spots im Süden. Da viele Tauchplätze per Tagesausflug mit dem Boot erreichbar sind, lässt sich das Tauchen gut mit Badeferien oder einer Rundreise kombinieren.
Zu den besten Tauchgebieten zählen die Halbinsel Musandam im Norden mit fjordartigen Buchten und grossen Fischschwärmen, die Daymaniyat-Inseln vor Muscat, Barka und Al Sawadi – ein Meeresschutzgebiet mit dem Beinamen Aquarium – sowie die Region um Salalah im Süden mit bis zu 20 teils unerforschten Tauchplätzen wie der korallenreichen Hasikyah Bay.
Ja, der Oman bietet mehrere interessante Wracks. Vor der Hauptstadt Muscat liegt das Al Munasir Wreck, das vom Staat gezielt versenkt wurde, um ein künstliches Riff für Taucher zu schaffen. In der Region um Salalah im Süden erwartet Wracktaucher zudem das sogenannte Chinese Wreck, umgeben von teils noch weitgehend unerforschten Tauchplätzen.
Beim Tauchen im Oman begegnen Ihnen regelmässig Schildkröten, Stachelrochen und verschiedene andere Rochenarten sowie grosse Fischschwärme und bunte Meeresbewohner wie Clownsfische. Rund um die Halbinsel Musandam lassen sich von Zeit zu Zeit sogar Walhaie beobachten. Die intakten Korallenriffe und guten Sichtweiten machen die Tierbeobachtung besonders eindrucksvoll.
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