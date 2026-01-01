Tauchgebiete im Oman: von Musandam bis Salalah

Die Küste des Sultanats erstreckt sich vom Golf von Oman bis ans Arabische Meer und vereint dadurch Tauchreviere mit ganz unterschiedlichem Charakter. Im äussersten Norden liegt die Halbinsel Musandam, deren fjordartige Buchten Steilwände und nährstoffreiche Strömungen bieten – ein Revier für Taucher, die grosse Fischschwärme erleben möchten. Vor Muscat sowie den Küstenorten Barka und Al Sawadi erreichen Sie per Bootsausflug die Daymaniyat-Inseln, ein Meeresschutzgebiet, dessen Fischreichtum ihm den Beinamen Aquarium eingebracht hat.

Hier sind Schildkröten und verschiedene Rochenarten regelmässig anzutreffen. Wracktaucher finden vor der Hauptstadt das Al Munasir Wreck, das einst gezielt versenkt wurde, um ein künstliches Riff zu schaffen. Im Süden des Landes wartet die Region um Salalah mit bis zu 20 Tauchplätzen auf, von denen viele noch weitgehend unerforscht sind – darunter das Chinese Wreck und die korallenreiche Hasikyah Bay.

Beste Reisezeit zum Tauchen im Oman

Als beste Reisezeit für Tauchreisen in den Oman gelten die Monate Oktober bis April. Dann herrschen an der Küste angenehme Temperaturen, und das Meer präsentiert sich meist ruhig mit guten Sichtweiten. Im Sommer wird es im Norden des Landes sehr heiss, weshalb sich diese Monate weniger für kombinierte Bade- und Tauchferien eignen. Eine Sonderstellung nimmt der Süden ein: Während des Khareef-Monsuns von Juni bis September verwandelt sich die Landschaft um Salalah in ein grünes Hügelland, das Meer zeigt sich in dieser Zeit jedoch bewegter.

Für Tauchgänge in der Region Dhofar empfehlen sich deshalb vor allem die Monate ausserhalb des Monsuns. Das Wasser ist im Oman ganzjährig angenehm warm, sodass in der Regel leichte Tauchanzüge genügen.

Für wen sich Oman Tauchreisen eignen

Tauchen im Oman spricht Einsteiger wie erfahrene Taucher gleichermassen an. Wer den Sport neu erlernen möchte, findet in den Küstenorten Tauchschulen, die Kurse in geschützten Buchten anbieten. Fortgeschrittene schätzen die Wracks, Steilwände und die noch wenig betauchten Spots im Süden. Da viele Tauchplätze per Tagesausflug mit dem Boot erreichbar sind, lässt sich das Tauchen unkompliziert mit Badeferien oder einer Rundreise durch das Sultanat verbinden.

Im Vergleich zu bekannteren Tauchdestinationen sind die Riffe des Omans deutlich weniger frequentiert – wer Ruhe unter Wasser sucht, ist hier am richtigen Ort. Gerne beraten Sie unsere Spezialisten bei der Wahl des passenden Reviers und stellen Ihre individuellen Tauchferien im Oman zusammen.