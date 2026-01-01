Oman Mietwagenrundreisen vom Spezialisten
Kombination aus Tradition und Moderne – Oman erleben
Warum sich der Oman für Mietwagenrundreisen eignet
Der Oman gilt als eines der am einfachsten zu bereisenden Länder der Arabischen Halbinsel. Das Strassennetz ist modern und gut ausgebaut, die Beschilderung zweisprachig auf Arabisch und Englisch, und gefahren wird wie in der Schweiz auf der rechten Seite. Die Distanzen im Norden des Landes sind angenehm kurz: Zwischen Muscat, dem Hajar-Gebirge, den Oasenstädten und den Wahiba Sands liegen jeweils nur wenige Fahrstunden.
Für Küstenstrassen und Städte genügt ein gewöhnlicher Personenwagen, für Gebirgs- und Wüstenetappen empfiehlt sich ein 4x4-Fahrzeug – die Auffahrt auf den Jebel Akhdar ist sogar ausschliesslich mit Allradantrieb gestattet. Ein internationaler Führerausweis wird empfohlen.
Klassische Route durch den Norden
Die meisten Mietwagenrundreisen starten in Muscat mit der Grossen Sultan-Qabus-Moschee, dem Souk von Mutrah und der Altstadt am Meer. Weiter geht es ins Landesinnere nach Nizwa mit seinem runden Festungsturm und dem lebhaften Markt, zur Töpferstadt Bahla und in die Bergwelt des Hajar-Gebirges – der Jebel Shams wird wegen seiner tiefen Schlucht auch als Grand Canyon des Omans bezeichnet.
Anschliessend führt die Route durch Wadis wie das Wadi Bani Khalid mit seinen türkisfarbenen Pools in die Dünenlandschaft der Wahiba Sands und über die Hafenstadt Sur zurück an die Küste, wo an manchen Stränden Meeresschildkröten ihre Eier ablegen.
Beste Reisezeit für den Oman
Als beste Reisezeit gelten die Monate Oktober bis April: Dann herrschen im Norden angenehme Temperaturen für Besichtigungen, Wanderungen und Wüstenfahrten. Im Sommer wird es im ganzen Land sehr heiss, längere Etappen im Mietwagen sind dann deutlich anstrengender. Eine Ausnahme bildet der Süden rund um Salalah: Der Khareef-Monsun sorgt von Juni bis September für Nebel, leichten Regen und eine überraschend grüne Landschaft – ein Kontrastprogramm zur Wüste im Norden.
Praktische Hinweise für unterwegs
Fahrten abseits befestigter Strassen, etwa in die Dünen der Wahiba Sands, unternehmen Sie am besten in Begleitung ortskundiger Fahrer oder nach genauer Instruktion – im Wüstensand geraten ungeübte Lenker schnell an ihre Grenzen. Tanken Sie vor längeren Etappen durch dünn besiedelte Regionen rechtzeitig und planen Sie für Bergstrassen genügend Zeit ein. Beim Besuch von Moscheen und Dörfern ist zurückhaltende Kleidung angebracht, die Schultern und Knie bedeckt. Dafür werden Sie mit der sprichwörtlichen Gastfreundschaft der Omanis belohnt: Das Sultanat zählt zu den sichersten und entspanntesten Reiseländern der Region.
Für wen sich eine Oman Mietwagenrundreise eignet
Eine Mietwagenrundreise durch den Oman passt zu Individualreisenden, Paaren und Familien, die Kultur, Gebirge, Wüste und Meer in ihrem eigenen Rhythmus verbinden möchten. Auch für Erstbesucher der arabischen Welt ist das Land dank der unkomplizierten Infrastruktur ein dankbares Ziel. Wer nach der Rundreise noch entspannen möchte, hängt einige Tage Badeferien an der Küste an oder übernachtet in einem Wüstencamp unter dem Sternenhimmel. Gerne stellen unsere Spezialisten Ihre persönliche Route zusammen – vom Mietwagen über die Hotels bis zu den einzelnen Etappen unterwegs.
Oman Offroad-Abenteuer
ab CHF 2290.– / pro Person
ab/bis Muscat
Highlights: Hauptstadt Muscat, Die heissen Quellen von Ain Thowarah, Bergoase Bilad Sayt, Die alte Töpferstadt Bahla,...
9 Tage / 8 Nächte
Omans Höhepunkte
Preis auf Anfrage
ab/bis Muscat
Highlights: Die faszinierende Oasenstadt Birkat Al Mauz, Der traditionelle Markt in Nizwa, Al Hoota Höhlen,...
6 Tage / 5 Nächte
Unberührter Oman
ab CHF 2840.– / pro Person
ab Salalah bis Muscat
Highlights: Die Weiten der Rub Al Khali Wüste, Fahrt vorbei an Weihrauchbäumen, Fischerdörfer u.a. mit Flamingos und...
8 Tage / 7 Nächte
Aufregende Geschichte und beeindruckende Natur
Zu den Oman Highlights gehört eine Fahrt mit einem 4x4 Fahrzeug durch die Wüstenlandschaft. Dabei haben Sie auch die Möglichkeit ein Wasserschildkröten-Reservat zu besuchen und werden viel über die Tradition der Einwohner erfahren. Bei Ihrer Mietwagenreise werden Sie zudem auch der wunderschönen Stadt Muscat einen Besuch abstatten. Die Hauptstadt lockt mit Märkten, Prachtbauten und sehr viel Geschichte. Abenteuerlustige kommen mit unseren Angeboten voll und ganz auf ihre Kosten. Die Nächte verbringen Sie in ausgesuchten Oman Hotels.
Von der Töpferstadt bis hin zu Kameltouren
Die Oasenstadt Birkat Al Mauz darf bei Oman Ferien ebenfalls nicht fehlen. Hier haben Sie dann auch die Möglichkeit sich auf die Höcker eines Kamels zu begeben. Besonders bei Sonnenuntergang sind solche Ausflüge zu empfehlen. Bei diesen Ausflügen sind etwaige Übernachtungen bereits inbegriffen. Besuchen Sie zudem ein Wüstencamp in den Wahiba Sands. Sie möchte ein echtes Orient-Erlebnis? Wir garantieren Ihnen mit unserer Oman Reise unvergessliche Ferien in einem aufregenden Land.
Als beste Reisezeit gelten die Monate Oktober bis April: Im Norden herrschen dann angenehme Temperaturen für Besichtigungen, Wanderungen und Wüstenfahrten. Im Sommer wird es im ganzen Land sehr heiss, längere Etappen im Mietwagen sind dann deutlich anstrengender. Eine Ausnahme ist der Süden um Salalah: Der Khareef-Monsun sorgt von Juni bis September für Nebel, leichten Regen und eine grüne Landschaft.
Nicht überall: Für Küstenstrassen und Städte genügt ein gewöhnlicher Personenwagen. Für Gebirgs- und Wüstenetappen empfiehlt sich jedoch ein 4x4-Fahrzeug, und die Auffahrt auf den Jebel Akhdar ist ausschliesslich mit Allradantrieb gestattet. Fahrten in die Dünen der Wahiba Sands unternehmen Sie am besten mit ortskundigen Fahrern oder nach genauer Instruktion, da ungeuebte Lenker im Wüstensand schnell an ihre Grenzen geraten.
Ja, der Oman gilt als eines der am einfachsten zu bereisenden Länder der Arabischen Halbinsel. Das Strassennetz ist modern und gut ausgebaut, die Beschilderung zweisprachig auf Arabisch und Englisch, und gefahren wird wie in der Schweiz rechts. Die Distanzen im Norden sind kurz: Zwischen Muscat, dem Hajar-Gebirge, den Oasenstädten und den Wahiba Sands liegen nur wenige Fahrstunden. Ein internationaler Führerausweis wird empfohlen.
Die klassische Route startet in Muscat mit der Grossen Sultan-Qabus-Moschee und dem Souk von Mutrah, führt dann ins Landesinnere nach Nizwa und zur Töpferstadt Bahla, weiter ins Hajar-Gebirge zum Jebel Shams, dem Grand Canyon des Omans. Anschliessend geht es durch das Wadi Bani Khalid in die Wahiba Sands und über die Hafenstadt Sur zurück an die Küste. Je nach Reiseroute dauert die Rundreise sechs bis neun Tage.
Eine Oman Mietwagenrundreise passt zu Individualreisenden, Paaren und Familien, die Kultur, Gebirge, Wüste und Meer im eigenen Rhythmus verbinden möchten. Dank der unkomplizierten Infrastruktur ist das Sultanat auch für Erstbesucher der arabischen Welt ein dankbares Ziel und zählt zu den sichersten Reiseländern der Region. Wer danach entspannen möchte, hängt Badeferien an der Küste oder eine Nacht im Wüstencamp an.
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