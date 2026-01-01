Warum sich der Oman für Mietwagenrundreisen eignet

Der Oman gilt als eines der am einfachsten zu bereisenden Länder der Arabischen Halbinsel. Das Strassennetz ist modern und gut ausgebaut, die Beschilderung zweisprachig auf Arabisch und Englisch, und gefahren wird wie in der Schweiz auf der rechten Seite. Die Distanzen im Norden des Landes sind angenehm kurz: Zwischen Muscat, dem Hajar-Gebirge, den Oasenstädten und den Wahiba Sands liegen jeweils nur wenige Fahrstunden.

Für Küstenstrassen und Städte genügt ein gewöhnlicher Personenwagen, für Gebirgs- und Wüstenetappen empfiehlt sich ein 4x4-Fahrzeug – die Auffahrt auf den Jebel Akhdar ist sogar ausschliesslich mit Allradantrieb gestattet. Ein internationaler Führerausweis wird empfohlen.

Klassische Route durch den Norden

Die meisten Mietwagenrundreisen starten in Muscat mit der Grossen Sultan-Qabus-Moschee, dem Souk von Mutrah und der Altstadt am Meer. Weiter geht es ins Landesinnere nach Nizwa mit seinem runden Festungsturm und dem lebhaften Markt, zur Töpferstadt Bahla und in die Bergwelt des Hajar-Gebirges – der Jebel Shams wird wegen seiner tiefen Schlucht auch als Grand Canyon des Omans bezeichnet.

Anschliessend führt die Route durch Wadis wie das Wadi Bani Khalid mit seinen türkisfarbenen Pools in die Dünenlandschaft der Wahiba Sands und über die Hafenstadt Sur zurück an die Küste, wo an manchen Stränden Meeresschildkröten ihre Eier ablegen.

Beste Reisezeit für den Oman

Als beste Reisezeit gelten die Monate Oktober bis April: Dann herrschen im Norden angenehme Temperaturen für Besichtigungen, Wanderungen und Wüstenfahrten. Im Sommer wird es im ganzen Land sehr heiss, längere Etappen im Mietwagen sind dann deutlich anstrengender. Eine Ausnahme bildet der Süden rund um Salalah: Der Khareef-Monsun sorgt von Juni bis September für Nebel, leichten Regen und eine überraschend grüne Landschaft – ein Kontrastprogramm zur Wüste im Norden.

Praktische Hinweise für unterwegs

Fahrten abseits befestigter Strassen, etwa in die Dünen der Wahiba Sands, unternehmen Sie am besten in Begleitung ortskundiger Fahrer oder nach genauer Instruktion – im Wüstensand geraten ungeübte Lenker schnell an ihre Grenzen. Tanken Sie vor längeren Etappen durch dünn besiedelte Regionen rechtzeitig und planen Sie für Bergstrassen genügend Zeit ein. Beim Besuch von Moscheen und Dörfern ist zurückhaltende Kleidung angebracht, die Schultern und Knie bedeckt. Dafür werden Sie mit der sprichwörtlichen Gastfreundschaft der Omanis belohnt: Das Sultanat zählt zu den sichersten und entspanntesten Reiseländern der Region.

Für wen sich eine Oman Mietwagenrundreise eignet

Eine Mietwagenrundreise durch den Oman passt zu Individualreisenden, Paaren und Familien, die Kultur, Gebirge, Wüste und Meer in ihrem eigenen Rhythmus verbinden möchten. Auch für Erstbesucher der arabischen Welt ist das Land dank der unkomplizierten Infrastruktur ein dankbares Ziel. Wer nach der Rundreise noch entspannen möchte, hängt einige Tage Badeferien an der Küste an oder übernachtet in einem Wüstencamp unter dem Sternenhimmel. Gerne stellen unsere Spezialisten Ihre persönliche Route zusammen – vom Mietwagen über die Hotels bis zu den einzelnen Etappen unterwegs.