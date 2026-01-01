Dubai Badeferien
Orientflair, Resorts und Strände
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Erholsame Ferien an Dubai's Stränden
Traumhafte Hotels
Suchen Sie das perfekte Ambiente für Ihre Dubai Badeferien? Wollen Sie sich verwöhnen lassen und die Seele in einem der Luxushotels baumeln lassen? Im Sechs-Sterne-Luxusresort Jumeirah Dar Al Masayf finden Sie alles für exklusive Dubai Ferien. Action und Spass gibt es im Wasserpark Wild Wadi, den Sie als Hotelgast kostenlos besuchen dürfen. Sind Sie in den Flitterwochen, wollen unvergessliche Tage an traumhaften Stränden erleben, in Himmelbetten schlafen und sich mit hervorragendem Essen verwöhnen lassen?
Dann machen Sie Ihre Honeymoon-Ferien im Boutiquehotel One&Only The Palm, wo Sie Luxus mit orientalischem Flair und einem traumhaften Privatstrand erleben dürfen.
Strände in Dubai
Das Emirat hat nicht nur eine wunderschöne, abwechslungsreiche Landschaft, sondern auch traumhafte Sandstrände. Einen der schönsten Orte von ganz Dubai ist The World Island, welche Sie nur per Wassertaxi erreichen. Hier wechseln sich weisser Sandstrand mit glasklarem Wasser ab und bieten einen atemberaubenden Blick auf die Skyline von Dubai-City. Der Kite Beach gilt als Hotspot für Wassersportler und eignet sich zum Kite-Surfen. Von hier geniessen Sie einen grandiosen Blick auf das höchste Gebäude der Welt, den Burj Khalifa.
Flanieren Sie entlang der Strandpromenade, können Sie eines der zahlreichen Restaurants und Cafés besuchen und haben die traumhafte Kulisse des Emirats vor sich.
Badeferien für die ganze Familie
Das Emirat eignet sich besonders für Familienferien mit Kindern. Hier finden Sie sanft abfallende Sandstrände, die von einer schwachen Brandung umspült werden. Die Hotels sind immer in der Nähe und bieten atemberaubende Poollandschaften für Badespass innerhalb der Anlagen. Das Angebot wird durch Kids Clubs und Animation ergänzt. Gönnen Sie sich Ruhe in einem Liegestuhl am Strand oder unternehmen Sie mit Ihrer Familie Tagesausflüge in die Wüste. Natürlich können Sie die Emirate noch besser kennenlernen, indem Sie Dubai Rundreisen mit Strandferien kombinieren. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre individuellen Badeferien am Persischen Golf zusammen.
Flitterwochen in Dubai
Verbringen Sie erholsame und unvergessliche Hochzeitsreisen im luxuriösen Dubai
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