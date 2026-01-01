Die Hotellandschaft in Doha im Überblick

Doha vereint als Hauptstadt Qatars auf kompaktem Raum sehr unterschiedliche Hotelwelten: elegante Stadthotels in der modernen Skyline von West Bay, mondäne Adressen auf der künstlichen Insel The Pearl und grosszügige Strandresorts nördlich der Stadt. Die Distanzen sind angenehm kurz, und viele Sehenswürdigkeiten wie die Corniche-Uferpromenade, das Museum für Islamische Kunst oder der traditionsreiche Souq Waqif liegen nur wenige Fahrminuten voneinander entfernt. Für gelungene Ferien ist deshalb weniger die Auswahl an sich entscheidend, sondern die Frage, welche Lage am besten zu Ihren Plänen passt.

West Bay und Corniche: zentral wohnen mit Skyline-Blick

Wer die Stadt entdecken möchte, wohnt am besten in West Bay oder entlang der Corniche. Hier reihen sich moderne Hoteltürme mit Blick über die Bucht und die Skyline aneinander; viele Häuser bieten Pools, Spas und eine grosse Auswahl an Restaurants. Von dieser Lage aus spazieren Sie der Uferpromenade entlang bis zum Museum für Islamische Kunst oder lassen sich in kurzer Zeit zum Souq Waqif bringen, wo Gewürze, Stoffe und Cafés zum Bummeln einladen. West Bay ist damit die erste Wahl für Erstbesucher, Städtereisende und alle, die einen Stopover mit Sightseeing verbinden möchten.

The Pearl: mondänes Flair auf der künstlichen Insel

Die künstliche Insel The Pearl ist die mondäne Wohnadresse Dohas: Yachthäfen, Flanierpromenaden, Boutiquen und Restaurants schaffen ein beinahe mediterranes Ambiente. Die Hotels und Residenzen liegen hier etwas ruhiger als im Zentrum und eignen sich besonders für Paare, Geniesser und Gäste, die länger bleiben und das Quartierleben schätzen möchten. Rund um die Marina finden Sie zudem Küchen aus aller Welt. Wer abends gerne am Wasser diniert und dem Trubel der Innenstadt entgehen möchte, ist auf The Pearl genau richtig.

Strandresorts nördlich der Stadt: Badeferien am Meer

Nördlich der Stadt beginnen die Strandresorts: grosszügige Anlagen direkt am feinen Sandstrand mit Poollandschaften, Wassersportangeboten und teils eigenen Kinderprogrammen. Wer tagsüber Sonne und Meer geniessen und abends in Ruhe essen möchte, findet hier alles an einem Ort. Diese Lage ist die erste Wahl für Familien und Erholungssuchende – und für alle, die Badeferien mit Ausflügen in die Stadt kombinieren möchten, denn Doha erreichen Sie von hier bequem für einen Tagesbesuch. Passende Anlagen und Ideen für Ferien am Meer finden Sie auf unserer Seite zu den Qatar Badeferien.

Reisezeit und persönliche Beratung

Qatar ist ganzjährig warm; am angenehmsten reisen Sie zwischen Oktober und April, während es im Sommer sehr heiss wird – dann spielen klimatisierte Häuser, schattige Poolbereiche und Spas ihre Stärken aus. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen viele Hotels aus eigener Anschauung und beraten Sie persönlich zu Lage, Zimmerkategorie und Reisezeit – auch dann, wenn Sie Doha mit weiteren Zielen in Arabien kombinieren möchten. Praktische Hinweise zu Einreise, Klima und Vorbereitung finden Sie in unseren Qatar Reiseinformationen.