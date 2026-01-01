Hotels in Doha vom Spezialisten
In Qatar Luxus und Komfort geniessen
Mandarin Oriental Doha
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Doha
Das Hotel erstrahlt im zeitgenössischen Design kombiniert mit einem Hauch arabischen und asiatischen Flairs und ist...
Waldorf Astoria Lusail Doha
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Doha
Das Haus kommt chic und modern daher gepaart mit dem erstklassigen Service eines Waldorf Astoria Hotels und wenige...
Sharq Village & Spa, A Ritz-Carlton Hotel
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Doha
Die Anlage im arabischen Stil, direkt am Strand und geführt von Ritz-Carlton, lässt die alte Tradition aufleben....
Sheraton Grand Doha Resort & Convention Hotel
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Doha
Nach Komplettrenovation erstrahlt das 5*-Strandhotel, welches in der West Bay liegt, im neuen Glanz mit seinem 70...
W Hotel Doha
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Doha
Das luxuriöse Lifestyle-Hotel mit seinem futuristischen, modernen Design bietet 2 Restaurants, La Maison du Caviar,...
Hilton Salwa Beach Resort & Villas
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Doha
Die grosse Anlage, am südwestlichen Zipfel von Qatar gelegen, eine gute Stunde Fahrt vom Flughafen Doha entfernt,...
Zulal Wellness Resort
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Doha
Das ruhig gelegene Wellness-Resort, ein wegweisendes Reiseziel im nahen Osten, liegt an der Nordküste von Qatar, ca....
Souq Waqif Boutique Hotels
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Doha
Die insgesamt 8 wunderschönen, authentischen Häuser mit ihrer besonderen Architektur stammen ursprünglich aus den...
Sealine Beach A Murwab Resort
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Doha
Die grüne Anlage liegt direkt am langezogenen Sandstrand und verbindet gekonnt Elemente der arabischen Architektur...
Radisson BLU Doha
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Doha
Das Hotel verfügt über schön eingerichtete Zimmer und Suiten, 11 Restaurants, 5 Bars, Coffee Shop, Nachtclub «Qube»,...
The Grand Lux Hotel Doha
Preis auf Anfrage
Doha
Das Haus der unteren Mittelklassehotel liegt im Herzen Dohas, in der Al Sadd Gegend, unweit der versch....
Die Hotellandschaft in Doha im Überblick
Doha vereint als Hauptstadt Qatars auf kompaktem Raum sehr unterschiedliche Hotelwelten: elegante Stadthotels in der modernen Skyline von West Bay, mondäne Adressen auf der künstlichen Insel The Pearl und grosszügige Strandresorts nördlich der Stadt. Die Distanzen sind angenehm kurz, und viele Sehenswürdigkeiten wie die Corniche-Uferpromenade, das Museum für Islamische Kunst oder der traditionsreiche Souq Waqif liegen nur wenige Fahrminuten voneinander entfernt. Für gelungene Ferien ist deshalb weniger die Auswahl an sich entscheidend, sondern die Frage, welche Lage am besten zu Ihren Plänen passt.
West Bay und Corniche: zentral wohnen mit Skyline-Blick
Wer die Stadt entdecken möchte, wohnt am besten in West Bay oder entlang der Corniche. Hier reihen sich moderne Hoteltürme mit Blick über die Bucht und die Skyline aneinander; viele Häuser bieten Pools, Spas und eine grosse Auswahl an Restaurants. Von dieser Lage aus spazieren Sie der Uferpromenade entlang bis zum Museum für Islamische Kunst oder lassen sich in kurzer Zeit zum Souq Waqif bringen, wo Gewürze, Stoffe und Cafés zum Bummeln einladen. West Bay ist damit die erste Wahl für Erstbesucher, Städtereisende und alle, die einen Stopover mit Sightseeing verbinden möchten.
The Pearl: mondänes Flair auf der künstlichen Insel
Die künstliche Insel The Pearl ist die mondäne Wohnadresse Dohas: Yachthäfen, Flanierpromenaden, Boutiquen und Restaurants schaffen ein beinahe mediterranes Ambiente. Die Hotels und Residenzen liegen hier etwas ruhiger als im Zentrum und eignen sich besonders für Paare, Geniesser und Gäste, die länger bleiben und das Quartierleben schätzen möchten. Rund um die Marina finden Sie zudem Küchen aus aller Welt. Wer abends gerne am Wasser diniert und dem Trubel der Innenstadt entgehen möchte, ist auf The Pearl genau richtig.
Strandresorts nördlich der Stadt: Badeferien am Meer
Nördlich der Stadt beginnen die Strandresorts: grosszügige Anlagen direkt am feinen Sandstrand mit Poollandschaften, Wassersportangeboten und teils eigenen Kinderprogrammen. Wer tagsüber Sonne und Meer geniessen und abends in Ruhe essen möchte, findet hier alles an einem Ort. Diese Lage ist die erste Wahl für Familien und Erholungssuchende – und für alle, die Badeferien mit Ausflügen in die Stadt kombinieren möchten, denn Doha erreichen Sie von hier bequem für einen Tagesbesuch. Passende Anlagen und Ideen für Ferien am Meer finden Sie auf unserer Seite zu den Qatar Badeferien.
Reisezeit und persönliche Beratung
Qatar ist ganzjährig warm; am angenehmsten reisen Sie zwischen Oktober und April, während es im Sommer sehr heiss wird – dann spielen klimatisierte Häuser, schattige Poolbereiche und Spas ihre Stärken aus. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten kennen viele Hotels aus eigener Anschauung und beraten Sie persönlich zu Lage, Zimmerkategorie und Reisezeit – auch dann, wenn Sie Doha mit weiteren Zielen in Arabien kombinieren möchten. Praktische Hinweise zu Einreise, Klima und Vorbereitung finden Sie in unseren Qatar Reiseinformationen.
Qatar Unterkünfte
Ferien mit der Familie
Qatar Ferien mit der Familie werden Ihnen noch sehr lange in Erinnerung bleiben. Eine Vielzahl der Unterkünfte befindet sich direkt am Sandstrand. Vom Hotelbalkon aus geniessen Sie einen herrlichen Blick auf das kristallklare Wasser. Die komfortable Einrichtung und der zuvorkommende Service der Hotelangestellten garantiert einen Wohlfühlfaktor. Einige der Hotels haben sich auf Feriengäste mit Familien spezialisiert und bieten ein lustiges und abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für Kinder an. Besonders beliebt ist das 6-Sterne-Hotel Four Seasons.
Luxusunterkünfte im schönen Qatar
In Doha warten unzählige Hotels auf Sie. Wie wäre es mit einer luxuriösen Suite für Ihre Hochzeitsreise? Das Inter Continental ist ein 5-Sterne-Haus und liegt nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Natürlich finden Sie auch exklusive Restaurants. Ein Tipp von unseren Spezialisten ist das W Hotel Doha.
Städtereisende und Erstbesucher wohnen am besten in West Bay oder an der Corniche, wo Skyline, Museum für Islamische Kunst und Souq Waqif schnell erreichbar sind. Paare und Geniesser schätzen das ruhigere, mondäne Ambiente auf der künstlichen Insel The Pearl. Familien und Erholungssuchende wählen die Strandresorts nördlich der Stadt direkt am Sandstrand.
Qatar ist ganzjährig warm, die angenehmste Reisezeit liegt zwischen Oktober und April. Im Sommer wird es sehr heiss; dann sind klimatisierte Hotels mit schattigen Poolbereichen und Spas die richtige Wahl. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne, welche Reisezeit zu Ihren Plänen passt.
Ja, besonders die Strandresorts nördlich der Stadt sind auf Familien eingerichtet: Viele Anlagen liegen direkt am Sandstrand und bieten Pools, Wassersport und Kinderprogramme. Ausflüge in die Stadt, etwa zur Corniche oder in den Souq Waqif, lassen sich gut mit Badeferien kombinieren.
Ja, Doha eignet sich sehr gut für einen Zwischenstopp auf dem Weg nach Asien, Afrika oder Australien. Die Distanzen sind kurz: Corniche, Souq Waqif und das Museum für Islamische Kunst lassen sich auch in ein bis zwei Tagen erleben. Ein zentral gelegenes Hotel in West Bay ist dafür ideal.
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