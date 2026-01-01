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Wüstenresort, Vereinigte Arabische Emirate

VAE Wüstenresorts

Oasen der Ruhe und Entspannung

Bei Ihren bevorstehenden VAE Ferien sollten Sie auch einen Aufenthalt in einem Wüstenresort oder Wüstencamp einplanen. In der Nähe von Abu Dhabi stehen zahlreiche Möglichkeiten diesbezüglich zur Auswahl. Besonders der Sonnenuntergang stellt ein beliebtes Fotomotiv dar. Unsere Spezialisten haben die wohl schönsten Resorts und Hotels in ihrem Sortiment. Wir können Ihnen neben günstigen Ferienangeboten auch eine individuelle Reise nach Wunsch zusammenstellen.

Al Maha Desert Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Al Maha
Anantara Qasr Al Sarab Desert ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 252.– / pro Person
Liwa
Die Anlage mit Zimmern, Suiten und Pool Villen, einem arabischen Fort nachempfunden, bietet Rezeption, Lobby-Lounge,...
Bab al Shams Desert Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Bab al Shams
Ein grosser Garten mit etwa 1000 Palmen umgibt das Hauptgebäude und die 16 zweistöckigen Zimmertrakte mit Zimmer und...
Anantara Desert Islands Resort & SPAHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 143.– / pro Person
Sir Bani Yas
Die Anlage mit 64 Zimmern, Suiten und Poolvillen liegt im Nordwesten der Insel, direkt am Strand. Zum Angebot gehört...
Anantara Al Sahel Villa ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 286.– / pro Person
Sir Bani Yas
Inmitten der rauen und wilden Landschaft sind die Villen ideal eingebettet, wobei Sie mit etwas Glück die wilden...
The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi DesertHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Ras al Khaimah
Das exklusive und luxuriöse Resort auf 500 Hektaren, liegt inmitten der eindrücklichen Wüstenlandschaft des Wadi...
Al Wathba, a Luxury Collection Desert Resort & Spa, Abu DhabiHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Abu Dhabi
Hochwertiges Wüstenresort mit insgesamt 6 Restaurants und Bars ("Bait Al Hanine" int., "Terra Secca" ital., "Al...
Kingfisher Retreat by Sharjah CollectionHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Sharjah
Das Retreat liegt auf einer Halbinsel, welche zu einem Naturreservat gehört, und wird per Bootstransfer (ca. 3-4...
Arabian Nights VillageHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Al Khatim Wüste
Mitten in der unendlich weiten Wüste fernab von Hektik und Lärm erleben Sie die traditionelle Lebensart der Emiratis...

VAE geniessen und erleben – Tor zur Sonne

Das 5-Sterne Hotel Bab Al Shams Desert Resort gehört zu unseren absoluten Bestsellern. Es befindet sich in der Nähe von zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Das luxuriöse Anwesen lässt keinerlei Wünsche oder Bedürfnisse offen. Es handelt sich um eine gelungene Rekonstruktion eines alten Forts und im gesamten Anwesen verbergen sich wundervolle Schätze. Selbstverständlich beherbergt das Hotel auch einige erstklassige Restaurants, die die Feriengäste mit nationalen und internationalen Köstlichkeiten verwöhnen. Unsere Spezialisten haben noch einige weitere VAE Hotels für Sie parat.

Ferien für Körper und Seele in den VAE

Wüstenresorts in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder auch eine Mietwagenrundreise werden Sie bei uns nicht sehr lange suchen müssen. Wenn es etwas sehr Luxuriöses sein darf, empfehlen wir Ihnen das 5-Sterne Hotel Anantara Qasr Al Sarah Resort & Spa. Diese Unterkunft befindet sich in der Liwa Wüste und bietet eine Vielzahl an Annehmlichkeiten. Eleganz und Tradition haben hier einen sehr hohen Stellenwert. Die Zimmer und Suiten sind im arabischen Stil eingerichtet. Ferien werden in diesem Hotel mit Garantie zu einem unvergesslichen Highlight.

Ferien mit Kindern

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Safaris in der Wüste

Rundreisen durch die beeindruckende Wüstenlandschaft der Emirate

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Reiseinformationen

Nützliche Tipps und alles über die Vereinigten Arabischen Emirate

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