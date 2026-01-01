Oman Gruppenreisen Reisen vom Spezialisten
Gemeinsam den exotischen Düften des Orients folgen
Oman zum Kennenlernen
ab CHF 1765.– / pro Person
ab/bis Muscat
Highlights: Die eindrückliche Sultan Qaboos Grand Moschee, Hauptstadt Muscat, Dhow-Werft in Sur, Die faszininierende...
7 Tage / 6 Nächte
Omanische Exklave Musandam
Preis auf Anfrage
ab Muscat bis Muscat / Dubai
Highlights: Das Norwegen der Golfregion, Spektakuläre Gebirgssafari, Dhow-Bootstour
3 Tage / 2 Nächte
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