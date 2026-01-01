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Gruppenreisen mit Kamelen, Oman

Oman Gruppenreisen Reisen vom Spezialisten

Gemeinsam den exotischen Düften des Orients folgen

Unter der allgegenwärtigen Duftglocke aus Weihrauch erleben Sie zauberhafte Oasen, jahrhundertealte Forts, ursprüngliche Dörfer und die unendliche Wüste. Geführte Gruppenreisen im Oman sind eine attraktive Art, Land und Leute kennenzulernen, ohne selbst fahren zu müssen. Eine kompetente Reiseleitung begleitet Sie und zeigt Ihnen, welche faszinierenden Landschaften und zugleich auch Kontraste dieses Sultanat aufzuweisen hat. Mit Gleichgesinnten entdecken Sie die grandiose Bergwelt, die tiefen Täler und spüren die Stille und Einsamkeit der Wüste und verpassen keinen der Höhepunkte. Vertrauen Sie unseren Spezialisten und lassen sich zu Oman Gruppenrundreisen beraten.

Icon map7 Tage
Oman zum Kennenlernen
ab CHF 1765.– / pro Person
ab/bis Muscat
Highlights: Die eindrückliche Sultan Qaboos Grand Moschee, Hauptstadt Muscat, Dhow-Werft in Sur, Die faszininierende...
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Icon map3 Tage
Omanische Exklave Musandam
Preis auf Anfrage
ab Muscat bis Muscat / Dubai
Highlights: Das Norwegen der Golfregion, Spektakuläre Gebirgssafari, Dhow-Bootstour
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte

Ferien mit Kindern

Alle Angebote für Familienreisen in den Oman

Tauchen im Oman

Artenreiche Unterwasserwelt des Sultanats erleben

Wüstenerlebnisse

Abenteuerreisen durch die Wüste des Omans

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