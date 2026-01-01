Unter der allgegenwärtigen Duftglocke aus Weihrauch erleben Sie zauberhafte Oasen, jahrhundertealte Forts, ursprüngliche Dörfer und die unendliche Wüste. Geführte Gruppenreisen im Oman sind eine attraktive Art, Land und Leute kennenzulernen, ohne selbst fahren zu müssen. Eine kompetente Reiseleitung begleitet Sie und zeigt Ihnen, welche faszinierenden Landschaften und zugleich auch Kontraste dieses Sultanat aufzuweisen hat. Mit Gleichgesinnten entdecken Sie die grandiose Bergwelt, die tiefen Täler und spüren die Stille und Einsamkeit der Wüste und verpassen keinen der Höhepunkte. Vertrauen Sie unseren Spezialisten und lassen sich zu Oman Gruppenrundreisen beraten.