Mitten in der unendlich weiten Wüste fernab von Hektik und Lärm erleben Sie die traditionelle Lebensart der Emiratis im authentischen Wüstendorf mit seiner zeitlosen Schönheit. Zur Anlage gehören Zimmer/Bungalows/ Suiten, das Al Maqam Restaurant, ein grosszügiger Swimmingpool und ein kleiner Souvenirshop. Zudem werden verschiedene Aktivitäten wie Dünenbashing, Quadfahren, Sandboarden, Kamelreiten, Henna-Bemalung sowie Falknerei angeboten.

Die Standard-Zimmer sowie One Bedroom Suiten unterscheiden sich zwischen Bayt Al Shaer (Zelt im Bedouinenstil mit grosszügigem Bad), Bayt Al Bahar (Barasti Bungalows im Stil des Perlentaucher-Zeitalters), Bayt Al Bar (Sandsteinhäuser inspiriert aus der Zeit Abu Dhabis vor dem Ölboom). Für noch mehr Wohnraum und Komfort sorgt die Tower Suite, welche über 2 Schlafzimmer verfügt und im Stile eines früheren Palasts gestaltet wurde. Alle Zimmer und Suiten verfügen über eine Klimaanlage sowie ein separates Badezimmer und sind sehr komfortabel und authentisch eingerichtet.