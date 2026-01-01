Arabian Nights Village
Al Khatim Wüste
Beschreibung
Einleitung
Mitten in der unendlich weiten Wüste fernab von Hektik und Lärm erleben Sie die traditionelle Lebensart der Emiratis im authentischen Wüstendorf mit seiner zeitlosen Schönheit. Zur Anlage gehören Zimmer/Bungalows/ Suiten, das Al Maqam Restaurant, ein grosszügiger Swimmingpool und ein kleiner Souvenirshop. Zudem werden verschiedene Aktivitäten wie Dünenbashing, Quadfahren, Sandboarden, Kamelreiten, Henna-Bemalung sowie Falknerei angeboten.
Zimmer
Die Standard-Zimmer sowie One Bedroom Suiten unterscheiden sich zwischen Bayt Al Shaer (Zelt im Bedouinenstil mit grosszügigem Bad), Bayt Al Bahar (Barasti Bungalows im Stil des Perlentaucher-Zeitalters), Bayt Al Bar (Sandsteinhäuser inspiriert aus der Zeit Abu Dhabis vor dem Ölboom). Für noch mehr Wohnraum und Komfort sorgt die Tower Suite, welche über 2 Schlafzimmer verfügt und im Stile eines früheren Palasts gestaltet wurde. Alle Zimmer und Suiten verfügen über eine Klimaanlage sowie ein separates Badezimmer und sind sehr komfortabel und authentisch eingerichtet.
Unterhaltung
Bauchtanzshow.
Preis auf Anfrage
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