Was die Wüstenresorts im Oman auszeichnet

Wüstenresorts im Oman verbinden das ursprüngliche Erlebnis einer Übernachtung zwischen den Dünen mit erstaunlichem Komfort. Das Spektrum reicht vom stilvoll eingerichteten Zeltcamp im beduinischen Stil bis zum exklusiven Resort mit eigenem Bad, feiner Küche und privater Terrasse mit Dünenblick. Gemeinsam ist allen Häusern die Lage fernab jeder Lichtquelle: Nach Sonnenuntergang kehrt vollkommene Stille ein, und der Nachthimmel zeigt sich in einer Klarheit, wie man sie in Europa kaum noch erlebt. Ein Abendessen unter freiem Himmel, begleitet vom Knistern des Lagerfeuers, gehört in vielen Camps zum festen Programm.

Beste Reisezeit für die omanische Wüste

Die beste Reisezeit für den Oman und seine Wüstenresorts liegt zwischen Oktober und April. In diesen Monaten sind die Tage warm und sonnig, während die Nächte in der Wüste angenehm kühl werden – eine leichte Jacke gehört deshalb ins Gepäck. Im Sommer steigen die Temperaturen im Landesinneren auf sehr hohe Werte, weshalb viele Camps ihren Betrieb einschränken. Eine Besonderheit bietet der Süden des Landes: Rund um Salalah sorgt der Khareef-Monsun von Juni bis September für Nebel und sattes Grün – ein reizvoller Kontrast, der sich mit einem Wüstenaufenthalt im Norden kombinieren lässt.

Praktische Hinweise für Ihren Aufenthalt

Die Anfahrt in die Wahiba Sands erfolgt in der Regel im Allradfahrzeug; viele Resorts organisieren den Transfer ab einem Treffpunkt am Rand der Wüste. Üblich sind ein bis zwei Übernachtungen im Rahmen einer Rundreise – genug Zeit für eine Dünenfahrt zum Sonnenuntergang, ein Kamel-Trekking am Morgen und den Besuch einer Beduinenfamilie. Festes Schuhwerk, Sonnenschutz und ausreichend Wasser gehören ins Tagesgepäck; ansonsten dürfen Sie sich auf die Gastfreundschaft verlassen, für die der Oman bekannt ist.

Für wen sich ein Wüstenresort eignet

Ein Aufenthalt in einem Wüstenresort passt zu nahezu jeder Reiseform: Paare schätzen die Abgeschiedenheit und die romantische Stimmung, Familien erleben die Dünen als riesigen Abenteuerspielplatz, und Fotografen finden vom ersten bis zum letzten Licht lohnende Motive. Auch wer den Oman zum ersten Mal bereist, sollte sich diese Facette des Landes nicht entgehen lassen – kaum ein anderes Erlebnis vermittelt die Weite und Ruhe Arabiens so unmittelbar. Gerne stellen unsere Spezialisten Ihre Reise mit dem passenden Wüstenresort individuell zusammen.