Knecht Reisegruppe Gütesiegel
arabien Reisen Gütesiegel
arabienreisen
Wüstenerlebnisse, Oman

Exklusive Oman Wüstenresorts

Oman Wüstenresorts – Dünen und Sternenhimmel

Wer sich für Oman Ferien entscheidet, der sollte sich auf alle Fälle auch für einen Aufenthalt in einem der vielen Wüstenresorts entscheiden. Ein Abenteuer der besonderen Art erwartet Sie hier. Die leuchtend rote Kulisse der Wahiba Sands Wüste ist weltweit bekannt. Bis zu 200 Meter ragen die Dünen in die Höhe und bieten somit ein perfektes Fotomotiv. Nicht zu vergessen ist auch der leuchtende Sternenhimmel. Die Wüstenresorts im Oman sorgen für die perfekte Schlafmöglichkeit.

Sehr beliebt ist das Desert Nights Camp, das sich direkt in der Wüste befindet. Von Kamel Trekkings bis hin zu 4x4 Safaris – dieses Freizeitangebot ist einzigartig. Fragen Sie unsere Spezialisten nach Angeboten.

Die Wahiba Sands – auch Sharqiya Sands genannt – liegen im Osten des Sultanats und sind von Maskat aus in wenigen Fahrstunden erreichbar. Damit gehört diese Wüste zu den am einfachsten zugänglichen Sandwüsten der Arabischen Halbinsel: Sie lässt sich ideal in eine Rundreise einbauen, etwa in Kombination mit der Oasenstadt Nizwa, dem Hajar-Gebirge oder der Küste bei Sur. Wer beobachtet, wie das Licht die Dünen im Tagesverlauf von Gold über Orange bis Tiefrot färbt, versteht rasch, weshalb die Region als eines der schönsten Wüstengebiete Arabiens gilt.

Was die Wüstenresorts im Oman auszeichnet

Wüstenresorts im Oman verbinden das ursprüngliche Erlebnis einer Übernachtung zwischen den Dünen mit erstaunlichem Komfort. Das Spektrum reicht vom stilvoll eingerichteten Zeltcamp im beduinischen Stil bis zum exklusiven Resort mit eigenem Bad, feiner Küche und privater Terrasse mit Dünenblick. Gemeinsam ist allen Häusern die Lage fernab jeder Lichtquelle: Nach Sonnenuntergang kehrt vollkommene Stille ein, und der Nachthimmel zeigt sich in einer Klarheit, wie man sie in Europa kaum noch erlebt. Ein Abendessen unter freiem Himmel, begleitet vom Knistern des Lagerfeuers, gehört in vielen Camps zum festen Programm.

Beste Reisezeit für die omanische Wüste

Die beste Reisezeit für den Oman und seine Wüstenresorts liegt zwischen Oktober und April. In diesen Monaten sind die Tage warm und sonnig, während die Nächte in der Wüste angenehm kühl werden – eine leichte Jacke gehört deshalb ins Gepäck. Im Sommer steigen die Temperaturen im Landesinneren auf sehr hohe Werte, weshalb viele Camps ihren Betrieb einschränken. Eine Besonderheit bietet der Süden des Landes: Rund um Salalah sorgt der Khareef-Monsun von Juni bis September für Nebel und sattes Grün – ein reizvoller Kontrast, der sich mit einem Wüstenaufenthalt im Norden kombinieren lässt.

Praktische Hinweise für Ihren Aufenthalt

Die Anfahrt in die Wahiba Sands erfolgt in der Regel im Allradfahrzeug; viele Resorts organisieren den Transfer ab einem Treffpunkt am Rand der Wüste. Üblich sind ein bis zwei Übernachtungen im Rahmen einer Rundreise – genug Zeit für eine Dünenfahrt zum Sonnenuntergang, ein Kamel-Trekking am Morgen und den Besuch einer Beduinenfamilie. Festes Schuhwerk, Sonnenschutz und ausreichend Wasser gehören ins Tagesgepäck; ansonsten dürfen Sie sich auf die Gastfreundschaft verlassen, für die der Oman bekannt ist.

Für wen sich ein Wüstenresort eignet

Ein Aufenthalt in einem Wüstenresort passt zu nahezu jeder Reiseform: Paare schätzen die Abgeschiedenheit und die romantische Stimmung, Familien erleben die Dünen als riesigen Abenteuerspielplatz, und Fotografen finden vom ersten bis zum letzten Licht lohnende Motive. Auch wer den Oman zum ersten Mal bereist, sollte sich diese Facette des Landes nicht entgehen lassen – kaum ein anderes Erlebnis vermittelt die Weite und Ruhe Arabiens so unmittelbar. Gerne stellen unsere Spezialisten Ihre Reise mit dem passenden Wüstenresort individuell zusammen.

Arabian Nights Resort & SpaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 141.– / pro Person
Wahiba Sands
Stilvolles Wüstenresort mit eleganter Architektur, das moderne Annehmlichkeiten mit der Weite der Wüste verbindet....
Desert Nights ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 99.– / pro Person
Wahiba Sands
Silent Dunes CampHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Wahiba Sands
Das Silent Dunes Camp liegt rund 45 Kilometer tief in den Wahiba Sands und gehört mit nur fünf Bungalows zu den...

Was macht den Reiz einer Wüstentour aus?

Eine Oman Reise ist alles andere als langweilig. Die karge Landschaft begeistert viele Feriengäste seit einigen Jahren. In der Wüste herrscht in der Nacht vollkommene Stille und der Blick richtet sich in den meisten Fällen in den wunderschönen Sternenhimmel. Sie möchten ein romantisches Dinner inmitten der Wüste geniessen? In den luxuriösen Resorts ist das garantiert kein Problem.

Diverse Aktivitäten in der Wüstenlandschaft

Wie eingangs erwähnt, können Sie spannende Safaris auf vier Rädern oder auf vier Beinen durchführen. Sehr beliebt sind auch Quad Touren durch die Wüste. Die Sanddünen bieten sich hierfür bestens an. Ein absolutes Highlight stellt ein Ritt auf einem Kamel dar. Lassen Sie sich einfach von den vielen Ausflugs- und Unterhaltungsmöglichkeiten im Oman überzeugen. Die Whabiba Sands Wüste bietet viele Möglichkeiten.

Ferien mit Kindern

Alle Angebote für Familienreisen in den Oman

Tauchen im Oman

Artenreiche Unterwasserwelt des Sultanats erleben

Wüstenerlebnisse

Abenteuerreisen durch die Wüste des Omans

Reiseinformationen

Beste Reisezeit, Reiseempfehlungen und alle Länderinformationen für Ihre Ferien

Die beste Reisezeit liegt zwischen Oktober und April: Die Tage sind warm und sonnig, die Nächte in der Wüste angenehm kühl – eine leichte Jacke gehört ins Gepäck. Im Sommer wird es im Landesinneren sehr heiss, weshalb viele Camps ihren Betrieb einschränken. Rund um Salalah sorgt der Khareef-Monsun von Juni bis September für Nebel und sattes Grün.

Die Wahiba Sands – auch Sharqiya Sands genannt – liegen im Osten des Omans und sind von Maskat aus in wenigen Fahrstunden erreichbar. Die Anfahrt in die Wüste erfolgt in der Regel im Allradfahrzeug; viele Resorts organisieren den Transfer ab einem Treffpunkt am Wüstenrand. Damit zählt die Wüste zu den am einfachsten zugänglichen Sandwüsten der Arabischen Halbinsel.

Zum Angebot gehören 4x4-Safaris und Dünenfahrten zum Sonnenuntergang, Kamel-Trekkings, Quad-Touren durch die Dünen sowie der Besuch einer Beduinenfamilie. Abends locken ein Dinner unter freiem Himmel am Lagerfeuer und ein aussergewöhnlich klarer Sternenhimmel, da die Camps fernab jeder Lichtquelle liegen. Fotografen finden vom ersten bis zum letzten Licht lohnende Motive.

Üblich sind ein bis zwei Übernachtungen im Rahmen einer Rundreise. Das genügt für eine Dünenfahrt zum Sonnenuntergang, ein Kamel-Trekking am Morgen und den Besuch einer Beduinenfamilie. Die Wahiba Sands lassen sich ideal mit der Oasenstadt Nizwa, dem Hajar-Gebirge oder der Küste bei Sur kombinieren.

Ein Wüstenresort passt zu fast jeder Reiseform: Paare schätzen Abgeschiedenheit und romantische Stimmung, Familien erleben die Dünen als riesigen Abenteuerspielplatz, und Fotografen finden ganztags lohnende Motive. Das Spektrum reicht vom Zeltcamp im beduinischen Stil bis zum exklusiven Resort mit eigenem Bad und privater Terrasse mit Dünenblick – auch für Erstbesucher des Omans ein Muss.

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren