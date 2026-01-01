Dubai Monat für Monat

Wie sich Wetter, Temperaturen und Wassertemperatur in Dubai über das Jahr entwickeln, zeigt der folgende Überblick – kompakt wie eine Klimatabelle, Monat für Monat erklärt.

Dubai Wetter im Januar

Der Januar ist der kühlste Monat des Jahres: tagsüber rund 24 Grad, nachts kann es auf etwa 14 Grad abkühlen. Vereinzelte kurze Regenschauer sind möglich, meist bleibt es sonnig. Ideal für Sightseeing, Wüstentouren und Golf; das Meer ist mit rund 22 Grad frisch, aber badetauglich.

Dubai Wetter im Februar

Der Februar bleibt angenehm mild bei rund 25 Grad am Tag. Einzelne Schauer sind noch möglich, insgesamt dominiert die Sonne klar. Der Monat eignet sich hervorragend für die Kombination aus Stadtbesichtigung, Wüstensafari und ersten Badestunden – das Meer erreicht 22 bis 23 Grad.

Dubai Wetter im März

Im März steigen die Temperaturen spürbar auf rund 28 Grad. Die letzten Regentage der Saison fallen in diesen Monat, danach bleibt es monatelang trocken. Mit Wassertemperaturen um 24 Grad beginnt eine der angenehmsten Phasen für Badeferien am Golf.

Dubai Wetter im April

Der April markiert den Abschluss der besten Reisezeit: tagsüber um 32 Grad, viel Sonne, praktisch kein Regen mehr. Das Meer wärmt sich auf rund 26 Grad auf – ideale Bedingungen für Strand, Pool und Bootsausflüge, bevor die grosse Sommerhitze einsetzt.

Dubai Wetter im Mai

Im Mai wird es mit 37 bis 38 Grad bereits sehr warm. Aktivitäten verlagern sich in die Morgen- und Abendstunden, die Mittagszeit verbringt man am besten am Pool oder in klimatisierten Malls. Dafür locken deutlich tiefere Hotelpreise als in der Hochsaison.

Dubai Wetter im Juni

Der Sommer beginnt: Temperaturen um 39 bis 40 Grad, dazu steigende Luftfeuchtigkeit. Regen fällt so gut wie nie, die Sonne brennt intensiv. Das Leben spielt sich in Dubais klimatisierten Innenwelten ab – von Malls über Museen bis zur Indoor-Skipiste.

Dubai Wetter im Juli

Der Juli gehört zu den heissesten Monaten: Werte über 40 Grad sind eher Regel als Ausnahme, nachts bleibt es um 30 Grad warm. Das Meer erreicht badewannenwarme 32 Grad. Wer die Hitze gut verträgt, profitiert von den günstigsten Preisen des Jahres.

Dubai Wetter im August

Auch im August herrscht Hochsommer mit über 40 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit an der Küste. Strandbesuche sind früh morgens am angenehmsten, viele Hotelpools werden aktiv gekühlt. Für Tagesprogramme empfehlen sich klimatisierte Attraktionen vom Aquarium bis zur Mall.

Dubai Wetter im September

Der September bleibt heiss bei rund 38 bis 39 Grad, gegen Monatsende wird es langsam erträglicher. Das Meer ist mit etwa 32 Grad weiterhin sehr warm. Ein Monat für preisbewusste Gäste, die die Hitze in Kauf nehmen.

Dubai Wetter im Oktober

Im Oktober zeigt sich Dubai wieder von der angenehmen Seite: tagsüber um 35 Grad, abends bereits mild. Regen bleibt aus. Die Wassertemperatur um 30 Grad macht den Monat zu einem Geheimtipp für Badeferien, bevor die Hochsaison beginnt.

Dubai Wetter im November

Das Wetter in Dubai im November zählt zu den besten des Jahres: rund 31 Grad, meist wolkenloser Himmel, 27 Grad warmes Meer. Perfekt für die Kombination aus Strand, Wüste und Stadterlebnis – entsprechend beliebt und früh ausgebucht ist dieser Monat.

Dubai Wetter im Dezember

Im Dezember locken milde 26 bis 27 Grad und viel Sonne. Vereinzelte kurze Schauer sind möglich, stören aber selten. Mit Wassertemperaturen um 24 Grad und angenehm kühlen Abenden ist der Monat ideal für Ferien über die Festtage – frühzeitig buchen lohnt sich.

Wann ist es am günstigsten?

Die tiefsten Preise bietet Dubai in den Sommermonaten von Mai bis September: Viele Hotels – auch Luxushäuser – reduzieren ihre Preise deutlich, weil die grosse Hitze weniger Gäste anzieht. Eine gute Balance aus Preis und Wetter bieten Mai und Oktober. Beachten Sie zudem, dass sich der Fastenmonat Ramadan jedes Jahr um einige Tage verschiebt; das öffentliche Leben läuft dann ruhiger, Hotels und Strände stehen Gästen aber uneingeschränkt offen. Unsere Dubai Spezialisten sagen Ihnen gerne, welche Reisezeit zu Ihrem Budget passt.

Wassertemperatur in Dubai

Die Wassertemperatur in Dubai ist ganzjährig badetauglich: Im Januar und Februar kühlt der Persische Golf auf rund 22 bis 23 Grad ab, ab April liegt sie über 26 Grad, und im Hochsommer erreicht das Meer aussergewöhnlich warme 32 bis 33 Grad. Am angenehmsten baden Sie von Oktober bis Dezember sowie von März bis Mai, wenn sich Luft- und Wassertemperatur die Waage halten.