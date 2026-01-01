Oman Wüsten Reisen vom Spezialisten

Wahiba Sands und Rub al-Khali – zwei Wüsten, zwei Charaktere

Das bekannteste Wüstengebiet des Sultanats sind die Wahiba Sands, auch Sharqiya Sands genannt, rund zwei bis drei Fahrstunden von der Hauptstadt Maskat entfernt. Ihre orangeroten Dünenketten wechseln je nach Sonnenstand die Farbe und lassen sich dank der guten Erreichbarkeit ideal in eine Rundreise oder Mietwagenrundreise einbauen. Bis heute leben Beduinenfamilien in diesem Gebiet – ein Besuch bei ihnen gibt Einblick in eine jahrhundertealte Lebensweise.

Deutlich abgelegener ist die Rub al-Khali im Südwesten des Landes: Sie ist die grösste zusammenhängende Sandwüste der Erde und wird am besten von Salalah aus erkundet. Wer hier unterwegs ist, erlebt Weite und Stille in einer Dimension, die es kaum noch irgendwo gibt.

Beste Reisezeit für Wüstenerlebnisse im Oman

Die beste Reisezeit für Oman Wüsten Reisen liegt zwischen Oktober und April. Tagsüber ist es dann angenehm warm, nachts kühlt die Wüste spürbar ab – packen Sie für die Abende im Camp eine warme Schicht ein. In den Sommermonaten wird es im Landesinneren sehr heiss, ausgedehnte Wüstentouren sind dann nicht zu empfehlen. Eine Ausnahme bildet der Süden: Während des Khareef-Monsuns von Juni bis September verwandelt sich die Region um Salalah in eine grüne Hügellandschaft – ein reizvoller Kontrast zu den Sandmeeren des Landesinneren.

Praktische Hinweise für Ihre Wüstensafari

In die Dünen gelangen Sie ausschliesslich im Allradfahrzeug – das Fahren im tiefen Sand gehört in die Hände erfahrener Fahrer. Auf einer Mietwagenrundreise lassen Sie den eigenen Wagen in der Regel am Wüstenrand stehen und werden vom Camp abgeholt. Für das Wüstenerlebnis genügen ein bis zwei Übernachtungen: So erleben Sie Sonnenuntergang, Sternenhimmel und Sonnenaufgang über den Dünen und haben Zeit für Kamelreiten, Sandboarden oder eine Dünenfahrt im Jeep. Denken Sie an Sonnenschutz, eine Kopfbedeckung und genügend Wasser.

Anschliessend lässt sich der Wüstenaufenthalt gut verlängern – etwa mit einer Fahrt auf den Jebel Shams, den höchsten Berg des Oman, oder mit Badeferien an der Küste bei Sur oder Salalah.

Für wen sich Oman Wüsten Reisen eignen

Wüstenerlebnisse im Oman passen für Paare, die Ruhe und besondere Übernachtungen suchen, ebenso wie für Familien – Kinder begeistern sich meist schnell für Kamele und das Spielen im Sand. Auch wer wenig Zeit hat, kann die Wahiba Sands als Abstecher ab Maskat in eine kompakte Reiseroute integrieren. Die Bandbreite der Unterkünfte reicht vom einfachen Beduinenzelt bis zum komfortablen Wüstenresort wie dem Desert Nights Camp. Unsere Spezialisten kennen Camps und Routen aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen gerne eine Wüstensafari zusammen, die zu Ihren Wünschen passt.