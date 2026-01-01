Oman Wüsten Reisen vom Spezialisten
Unvergessliche Oman Ferien
Wahiba Sands und Rub al-Khali – zwei Wüsten, zwei Charaktere
Das bekannteste Wüstengebiet des Sultanats sind die Wahiba Sands, auch Sharqiya Sands genannt, rund zwei bis drei Fahrstunden von der Hauptstadt Maskat entfernt. Ihre orangeroten Dünenketten wechseln je nach Sonnenstand die Farbe und lassen sich dank der guten Erreichbarkeit ideal in eine Rundreise oder Mietwagenrundreise einbauen. Bis heute leben Beduinenfamilien in diesem Gebiet – ein Besuch bei ihnen gibt Einblick in eine jahrhundertealte Lebensweise.
Deutlich abgelegener ist die Rub al-Khali im Südwesten des Landes: Sie ist die grösste zusammenhängende Sandwüste der Erde und wird am besten von Salalah aus erkundet. Wer hier unterwegs ist, erlebt Weite und Stille in einer Dimension, die es kaum noch irgendwo gibt.
Beste Reisezeit für Wüstenerlebnisse im Oman
Die beste Reisezeit für Oman Wüsten Reisen liegt zwischen Oktober und April. Tagsüber ist es dann angenehm warm, nachts kühlt die Wüste spürbar ab – packen Sie für die Abende im Camp eine warme Schicht ein. In den Sommermonaten wird es im Landesinneren sehr heiss, ausgedehnte Wüstentouren sind dann nicht zu empfehlen. Eine Ausnahme bildet der Süden: Während des Khareef-Monsuns von Juni bis September verwandelt sich die Region um Salalah in eine grüne Hügellandschaft – ein reizvoller Kontrast zu den Sandmeeren des Landesinneren.
Praktische Hinweise für Ihre Wüstensafari
In die Dünen gelangen Sie ausschliesslich im Allradfahrzeug – das Fahren im tiefen Sand gehört in die Hände erfahrener Fahrer. Auf einer Mietwagenrundreise lassen Sie den eigenen Wagen in der Regel am Wüstenrand stehen und werden vom Camp abgeholt. Für das Wüstenerlebnis genügen ein bis zwei Übernachtungen: So erleben Sie Sonnenuntergang, Sternenhimmel und Sonnenaufgang über den Dünen und haben Zeit für Kamelreiten, Sandboarden oder eine Dünenfahrt im Jeep. Denken Sie an Sonnenschutz, eine Kopfbedeckung und genügend Wasser.
Anschliessend lässt sich der Wüstenaufenthalt gut verlängern – etwa mit einer Fahrt auf den Jebel Shams, den höchsten Berg des Oman, oder mit Badeferien an der Küste bei Sur oder Salalah.
Für wen sich Oman Wüsten Reisen eignen
Wüstenerlebnisse im Oman passen für Paare, die Ruhe und besondere Übernachtungen suchen, ebenso wie für Familien – Kinder begeistern sich meist schnell für Kamele und das Spielen im Sand. Auch wer wenig Zeit hat, kann die Wahiba Sands als Abstecher ab Maskat in eine kompakte Reiseroute integrieren. Die Bandbreite der Unterkünfte reicht vom einfachen Beduinenzelt bis zum komfortablen Wüstenresort wie dem Desert Nights Camp. Unsere Spezialisten kennen Camps und Routen aus eigener Erfahrung und stellen Ihnen gerne eine Wüstensafari zusammen, die zu Ihren Wünschen passt.
Spezialisten-Team
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Action und Spass in der Wüste
Zauberhafte Oman Ferien erleben
Ob geführte Reise oder Mietwagenrundreise auf eigene Faust – das Sultanat Oman ist einfach märchenhaft! Ein besonderes Wüstenerlebnis sind das Kamelreiten und 4x4 Touren per Jeep durch die Sandwüste Wahiba Sands oder Rub al-Khali. Erleben Sie die Schönheiten unberührter Naturlandschaften und statten Sie den Beduinen einen Besuch ab. Ein weiteres Highlight ist ein Tagesausflug zum Fluss Wadhi Malhit und den majestätischen, schwarzen Kamelen der Region. Auf Oman Reisen können Sie viel erleben und die Leute sowie die Geschichte des Landes auf der Arabischen Halbinsel kennenlernen.
Oman Desert Nights Camp – Luxus im Wüstencamp
Wenn Sie die Nächte während Ihres Oman Wüstentrips landestypisch und authentisch verbringen möchten, ist das 5-Sterne-Wüstenresort Desert Nights Camps in den Wahiba Sands genau richtig für Sie. Hier erwarten Sie komfortable Zelte nach dem Vorbild traditioneller Beduinenzelte mit luxuriöser Ausstattung. Sie lassen die Seele baumeln und erleben romantische Stunden auf der Terrasse, umgeben von Wüstensand und prachtvollen Dünen, die rot in der Abendsonne leuchten.
Bei traditioneller Live-Musik geniessen Sie das exzellente Abendessen im Restaurant. Erkunden Sie die Umgebung des Camps auf dem Rücken eines Kamels oder spielen Sie eine Runde Darts mit einmaliger Aussicht über die Wahiba Sands Wüste!
Abenteuerliche Kameltrekkings & Wüstensafaris im Oman
Ein unvergessliches Erlebnis ist es, den Wüstenstaat auf einem Kamel oder auf Wanderungen zu erkunden. Bei einer abenteuerlichen Aktivreise mit dem Wüstenschiff und dem 4x4-Jeep reisen Sie durch die Bilderbuchwüste Wahiba Sands, auf den Jebel Shams, den höchsten Berg des Oman, und an die Küste des Arabischen Meeres. Englischsprachige Fahrer bringen Sie in einem klimatisierten Jeep zu einem der Badeorte Sur oder Salalah. Hier können Ihre Oman Reise bei entspannten und traumhaften Badeferien verlängern.
Die beste Reisezeit liegt zwischen Oktober und April: Tagsüber ist es angenehm warm, nachts kühlt die Wüste spürbar ab – packen Sie eine warme Schicht für die Abende im Camp ein. Im Sommer wird es im Landesinneren sehr heiss. Eine Ausnahme ist der Süden: Während des Khareef-Monsuns von Juni bis September wird die Region um Salalah grün.
Die zwei wichtigsten Wüsten sind die Wahiba Sands (auch Sharqiya Sands) mit orangeroten Dünen, rund zwei bis drei Fahrstunden von Maskat entfernt und ideal für Rundreisen, sowie die deutlich abgelegenere Rub al-Khali im Südwesten – die grösste zusammenhängende Sandwüste der Erde, die am besten von Salalah aus erkundet wird.
Ein bis zwei Übernachtungen genügen für das Wüstenerlebnis: So erleben Sie Sonnenuntergang, Sternenhimmel und Sonnenaufgang über den Dünen und haben Zeit für Kamelreiten, Sandboarden oder eine Dünenfahrt im Jeep. Anschliessend lässt sich die Reise gut verlängern – etwa mit dem Jebel Shams oder Badeferien an der Küste bei Sur oder Salalah.
In die Dünen gelangen Sie ausschliesslich im Allradfahrzeug, denn das Fahren im tiefen Sand gehört in die Hände erfahrener Fahrer. Auf einer Mietwagenrundreise lassen Sie Ihren Wagen in der Regel am Wüstenrand stehen und werden vom Camp abgeholt. Die Wahiba Sands liegen rund zwei bis drei Fahrstunden von Maskat entfernt.
Wüstenerlebnisse im Oman passen für Paare, die Ruhe und besondere Übernachtungen suchen, ebenso wie für Familien – Kinder begeistern sich schnell für Kamele und das Spielen im Sand. Auch mit wenig Zeit lassen sich die Wahiba Sands als Abstecher ab Maskat einbauen. Die Unterkünfte reichen vom einfachen Beduinenzelt bis zum komfortablen Wüstenresort wie dem Desert Nights Camp.
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