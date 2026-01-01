Lana Villa Guesthouse
Muscat
Beschreibung
Einleitung
Die Lana Villa bietet einen schönen Aufenthaltsraum und eine grosse Dachterrasse mit Meerblick. Das Frühstück kann man in der Villa oder im Garten geniessen. Die Lana Villa liegt zentral, der Flughafen, die Staatsoper, die grosse Mosche, sowie diverse Einkaufszentren sind gut erreichbar. Mit nur fünf Fahrminuten erreicht man einen langen Sandstrand mit Dünen.
Zimmer
Die Standard-Zimmer sind freundlich eingerichtet mit Blick auf die umliegende Landschaft und Häuser. Die Sea View-Zimmer verfügen zusätzlich über einen Balkon mit schönem Blick auf das Meer.
Preis auf Anfrage
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