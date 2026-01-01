Die Lana Villa bietet einen schönen Aufenthaltsraum und eine grosse Dachterrasse mit Meerblick. Das Frühstück kann man in der Villa oder im Garten geniessen. Die Lana Villa liegt zentral, der Flughafen, die Staatsoper, die grosse Mosche, sowie diverse Einkaufszentren sind gut erreichbar. Mit nur fünf Fahrminuten erreicht man einen langen Sandstrand mit Dünen.