Ein Land der vielen Metropolen

Abu Dhabi hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer weltoffenen Metropole entwickelt. Abu Dhabi kann mit Sicherheit mit vielen anderen bekannten Millionenstädten mithalten. Liebhaber von Kultur und Architektur kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten. Ein absolutes Muss ist der Al-Husn Palast, der mehr als nur ein Blickfang ist. Überzeugen Sie sich selbst von der Vielfältigkeit von diesem Land und bereisen Sie die Vereinigten Arabischen Emirate.

Al-Ain ist die längst bewohnteste Stadt in den Emiraten. Bei einer VAE Mietwagenrundreise sollten Sie die Route einplanen. Die Schwesternstadt Buraimi ist ebenfalls eine Reise wert. Ein Visum ist für den Besuch nicht notwendig. Die Buraimi Oase sowie die VAE Luxushotels stellen eine perfekte Formel für einen gelungenen Aufenthalt dar.

Ein Highlight jagt das nächste

Die VAE Ferien können Sie selbst gestalten. Unsere Reiseexperten legen grossen Wert auf Individualität. Entdecken Sie Dubai auf eigene Faust oder erkunden Sie das bunte und aufregende Nachtleben der Stadt. Sie haben viele Möglichkeiten bei der Ferienplanung und Feriengestaltung. Ein Besuch bei den Beduinen und ein Kamelritt sind ebenfalls sehr zu empfehlen. Die Wüste ist faszinierend und es gibt eine Vielzahl an Angeboten für Reisende.

Während Ihrer Erkundungstour werden Sie sehr viel zu Gesicht bekommen. VAE Reisen werden mit Sicherheit Ihren hohen Erwartungen und Anforderungen gerecht. Besuchen Sie Souks und viele andere Highlights in den VAE.