Vereinigte Arabische Emirate Reisen
Ferien vom Spezialisten – VAE Reisen
Ein Land der vielen Metropolen
Abu Dhabi hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer weltoffenen Metropole entwickelt. Abu Dhabi kann mit Sicherheit mit vielen anderen bekannten Millionenstädten mithalten. Liebhaber von Kultur und Architektur kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten. Ein absolutes Muss ist der Al-Husn Palast, der mehr als nur ein Blickfang ist. Überzeugen Sie sich selbst von der Vielfältigkeit von diesem Land und bereisen Sie die Vereinigten Arabischen Emirate.
Al-Ain ist die längst bewohnteste Stadt in den Emiraten. Bei einer VAE Mietwagenrundreise sollten Sie die Route einplanen. Die Schwesternstadt Buraimi ist ebenfalls eine Reise wert. Ein Visum ist für den Besuch nicht notwendig. Die Buraimi Oase sowie die VAE Luxushotels stellen eine perfekte Formel für einen gelungenen Aufenthalt dar.
Ein Highlight jagt das nächste
Die VAE Ferien können Sie selbst gestalten. Unsere Reiseexperten legen grossen Wert auf Individualität. Entdecken Sie Dubai auf eigene Faust oder erkunden Sie das bunte und aufregende Nachtleben der Stadt. Sie haben viele Möglichkeiten bei der Ferienplanung und Feriengestaltung. Ein Besuch bei den Beduinen und ein Kamelritt sind ebenfalls sehr zu empfehlen. Die Wüste ist faszinierend und es gibt eine Vielzahl an Angeboten für Reisende.
Während Ihrer Erkundungstour werden Sie sehr viel zu Gesicht bekommen. VAE Reisen werden mit Sicherheit Ihren hohen Erwartungen und Anforderungen gerecht. Besuchen Sie Souks und viele andere Highlights in den VAE.
Die sieben Emirate im Überblick
Die Vereinigten Arabischen Emirate bestehen aus sieben Emiraten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Abu Dhabi, das flächenmässig grösste Emirat und Sitz der Hauptstadt, beeindruckt mit der strahlend weissen Scheich-Zayid-Moschee, dem Louvre Abu Dhabi und der Freizeitinsel Yas Island. Sehenswert sind auch die Corniche, die kilometerlange Uferpromenade der Hauptstadt, und die Mangrovenwälder vor der Stadt, die sich per Kajak erkunden lassen. Dubai ist die Stadt der Superlative mit Burj Khalifa, Palm Jumeirah und riesigen Malls – und dank des internationalen Drehkreuzes für die meisten Gäste das Tor zu den Emiraten.
Sharjah gilt als Kulturhauptstadt der Emirate und punktet mit Museen und liebevoll restaurierten Altstadtvierteln; wer sich für islamische Kunst und Kalligrafie interessiert, findet hier einige der bedeutendsten Sammlungen der Region.
Geheimtipps im Norden und Osten
Ras al Khaimah lockt mit langen Sandstränden und dem Hajar-Gebirge, in dem der Jebel Jais als höchster Berg der VAE thront – ein Ziel für alle, die Badeferien mit Bergkulisse und deutlich ruhigerem Rhythmus als in Dubai suchen. Fujairah liegt als einziges Emirat vollständig an der Ostküste am Golf von Oman; die Riffe vor der Küste gehören zu den schönsten Schnorchel- und Tauchgebieten des Landes. Ajman und Umm al Quwain schliesslich zeigen mit Fischerhäfen und stillen Stränden das ursprüngliche Arabien. Passende Unterkünfte in allen Emiraten finden Sie unter unseren VAE Hotels.
Beste Reisezeit für die Vereinigten Arabischen Emirate
Die beste Reisezeit für die VAE sind die Monate Oktober bis April: Die Tagestemperaturen liegen dann meist zwischen 25 und 32 Grad, das Meer ist angenehm warm, und Regen fällt nur an wenigen Tagen. Auch für Weihnachten und Neujahr sind die Emirate ein beliebtes Ziel – entsprechend empfiehlt sich für die Festtage eine frühzeitige Buchung. In diesen Monaten geniessen Sie Wüstensafaris, Stadtbesichtigungen und Strände bei idealen Bedingungen – und entfliehen gleichzeitig dem Schweizer Winter.
Der Sommer von Mai bis September ist mit Temperaturen über 40 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit an der Küste sehr heiss; das Leben verlagert sich dann in die vollklimatisierten Malls, Museen und Freizeitparks.
Wer hauptsächlich Hotelpool und Spa geniessen möchte, profitiert im Sommer von der ruhigeren Nebensaison. Für Wüstensafaris, Ausflüge ins Hajar-Gebirge und ausgedehnte Stadtbesichtigungen empfehlen unsere Spezialisten hingegen klar das Winterhalbjahr – dann zeigt sich das Land von seiner angenehmsten Seite. Ein Tipp für Motorsport-Fans: Gegen Ende der Rennsaison macht die Formel 1 auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi Halt – die perfekte Gelegenheit, Rennatmosphäre mit Badeferien zu verbinden.
Rundreisen und Mietwagen: die Emirate auf eigene Faust
Die VAE sind ein kompaktes Reiseland: Zwischen Dubai und Abu Dhabi liegen nur rund eineinhalb Fahrstunden, die Autobahnen sind modern und durchgehend englisch beschildert. Auf einer Rundreise oder Mietwagenrundreise erleben Sie in einer Woche Metropolen, Bergdörfer im Hajar-Gebirge und die Dünen der Liwa-Oase am Rand der Rub al-Chali, einer der grössten Sandwüsten der Welt. Wer lieber alles organisiert haben möchte, wählt eine begleitete Tour mit Fahrer – unsere Spezialisten stellen beide Varianten mit geprüften Unterkünften zusammen.
Formel 1, Familien und Honeymoon
Auf Formel-1-Reisen erleben Sie den Grand Prix auf dem Yas Marina Circuit hautnah und verbinden das Rennwochenende mit einem Besuch der Freizeitparks von Yas Island – von Ferrari World bis Yas Waterworld – sowie Strandtagen am Meer. Familien schätzen die kinderfreundlichen Resorts, Wasserparks und Aquarien, während Hochzeitsreisende in Luxusresorts am Meer oder in stilvollen Wüstencamps romantische Tage verbringen. Ein Klassiker für alle: die Wüstensafari mit Dünenfahrt, Kamelritt und Abendessen unter dem Sternenhimmel.
Anreise und Kombinationsmöglichkeiten
Dubai erreichen Sie ab Zürich nonstop in rund sechs Flugstunden; von dort sind Abu Dhabi und die nördlichen Emirate bequem über die Autobahn erreichbar. Sehr beliebt sind Kombinationen aus Städteerlebnis und Badeferien – etwa einige Nächte Dubai oder Abu Dhabi mit anschliessenden Strandtagen in Ras al Khaimah oder Fujairah. So erleben Sie Skyline, Wüste und Meer in einer einzigen Reise, ohne mehrmals fliegen zu müssen. Auch der direkt angrenzende Oman lässt sich ideal anschliessen, und als Stopover verbinden die Emirate Ihre Reise Richtung Indischer Ozean, zum Beispiel auf die Malediven.
Gut zu wissen für Ihre VAE Reise
Bezahlt wird mit dem VAE-Dirham (AED), Kreditkarten werden fast überall akzeptiert, und mit Englisch kommen Sie im ganzen Land problemlos zurecht. Die Zeitverschiebung beträgt je nach Jahreszeit nur zwei bis drei Stunden. Schweizer Staatsangehörige benötigen für die Einreise einen gültigen Reisepass; die wichtigsten Angaben finden Sie auf unserer Seite mit VAE Reiseinformationen, aktuelle Sicherheits- und Einreisehinweise publiziert das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA).
Beratung vom VAE Spezialisten
Die Emirate belohnen eine sorgfältige Planung: Welche Emirate passen zu Ihnen, wie viele Nächte lohnen sich wo, und welches Resort erfüllt Ihre Erwartungen an Strand, Kulinarik und Kinderbetreuung? Ob Grand Prix, Familienferien oder Honeymoon: Unser Spezialisten-Team kennt die Emirate aus eigener Erfahrung und stellt Ihre Reise individuell zusammen – mit den passenden Hotels, durchdachten Etappen und einem Ansprechpartner in der Schweiz, der während der ganzen Reise für Sie erreichbar ist.
Klimatabelle Vereinigte Arabische Emirate
Die Werte beziehen sich auf die Küstenregion um Dubai und Abu Dhabi:
|Monat
|Tagestemperatur (°C)
|Nachttemperatur (°C)
|Wassertemperatur (°C)
|Regentage
|Januar
|24
|14
|22
|2
|Februar
|25
|15
|21
|2
|März
|28
|17
|22
|2
|April
|33
|20
|25
|1
|Mai
|37
|24
|28
|0
|Juni
|39
|26
|31
|0
|Juli
|41
|29
|32
|0
|August
|41
|29
|33
|0
|September
|39
|26
|32
|0
|Oktober
|35
|22
|30
|0
|November
|30
|18
|27
|1
|Dezember
|26
|16
|24
|2
Die Klimatabelle bestätigt das Winterhalbjahr als beste Reisezeit: Von Oktober bis April herrschen mit Tageswerten zwischen 24 und 35 Grad und kaum Regen ideale Bedingungen für Strand, Stadt und Wüste. Im Hochsommer steigen die Temperaturen regelmässig über 40 Grad – Aktivitäten verlagern sich dann in klimatisierte Malls und Museen oder in die frühen Morgenstunden. Das Meer ist mit 21 bis 33 Grad das ganze Jahr über badetauglich.
Formel 1? Badeferien? Hochzeitsreisen?
Die Vereinigte Arab. Emirate hat für alle etwas zu bieten
Die Emirate sind auch für Hochzeitsreisen beliebt. Zudem sollten Sie auch nicht vergessen, dass die Formel 1 hier ebenfalls eine grosse Rolle spielt. Ob nun das Viertel Souks, Yas Island oder Wüstensafaris, ihre Luxushotels bieten hierfür den perfekten und idealen Ausgangspunkt. Sie sind noch auf der Suche nach exklusiven Resorts? Unsere Reiseexperten helfen Ihnen liebend gerne weiter. Lassen Sie einen aufregenden Ferientag mit einem leckeren und kühlen Cocktail in der Bar ausklingen. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben mehr als nur kilometerlange und palmengesäumte Sandstrände zu bieten.
Ob für Honeymoon, einen Abenteueraufenthalt oder einfach zum Entspannen, in den Vereinigten Arabischen Emiraten werden alle Wünsche und Bedürfnisse mit absoluter Sicherheit erfüllt. Die Wüstensafaris eignen sich auch hervorragend für Familien.
Von November bis April mit angenehmen 24 bis 30 Grad. Der Hochsommer von Juni bis September erreicht über 45 Grad bei hoher Luftfeuchtigkeit und eignet sich nur für Aufenthalte, die überwiegend drinnen stattfinden.
Dubai ist urbaner, schneller und auf Shopping, Hochhäuser und Freizeitparks ausgerichtet. Abu Dhabi ist ruhiger und kulturell gewichtiger, mit der Scheich-Zayid-Moschee und dem Louvre Abu Dhabi. Die Städte liegen rund eineinhalb Fahrstunden auseinander.
Sehr gut. Zwei bis drei Nächte lassen sich problemlos in eine Fernostreise einbauen. Die Flughäfen von Dubai und Abu Dhabi sind grosse Drehkreuze, die Wege in die Stadt kurz.
In der Öffentlichkeit ist zurückhaltende Kleidung angebracht, in Moscheen sind Schultern und Knie zu bedecken. Alkohol wird in Hotels und lizenzierten Lokalen ausgeschenkt. Während des Ramadan gelten tagsüber besondere Regeln für Essen und Trinken in der Öffentlichkeit.
Ras Al Khaimah und Fujairah sind ruhiger und preislich moderater als Dubai, mit langen Stränden und Bergen im Hinterland. Dubai selbst bietet Strandresorts an Jumeirah, ist dafür aber deutlich belebter.
Schweizer Staatsangehörige erhalten bei der Einreise kostenlos ein Visum für Aufenthalte bis 90 Tage innert sechs Monaten. Der Pass muss noch mindestens sechs Monate gültig sein.
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