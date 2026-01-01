Strände, die begeistern, und eine Infrastruktur, die es Ihnen ermöglicht, von Luxus geprägte Ferien zu verbringen, sind für Qatar typisch. Dieses am Arabischen Golf gelegene Land ist zwar nicht sehr gross und besteht hauptsächlich aus Wüste, bietet aber Traumstrände, die vor allem durch ihre Weitläufigkeit begeistern. Wenn Sie Ihre Familienferien in Qatar verbringen, können Sie sich auf Hotels & Resorts der Extraklasse freuen, in denen Ihnen jeder Wunsch von den Augen abgelesen wird.

In der Regel bieten Ihnen die Unterkünfte in Qatar ein exzellentes SPA und kulinarische Genüsse auf höchstem Niveau. Derart gestärkt können Sie dann die Hauptstadt Qatars, Doha erkunden oder mit einem Mietwagen an der Küste des Landes entlangfahren. Falls Sie die Kultur Qatars näher kennenlernen möchten, ist ein Besuch des Nationalmuseums des Landes sehr empfehlenswert. Um den Zauber des Orients hautnah zu erleben, sollten sie schnellstmöglich unsere Spezialisten kontaktieren, die Ihnen Qatar Reisen ganz nach Ihren Vorstellungen zusammenstellen und Sie optimal beraten.