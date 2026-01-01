Qatar Badeferien
Weitläufige Traumstrände in Qatar
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Ferien am Strand in exklusiven Hotels
Qatar Ferien - eine gute Gelegenheit zum Entspannen
Die herrlichen Sandstrände Qatars sind einer der vielen Gründe dafür, dass dieses familienfreundliche Land immer beliebter als Feriendestination wird. Von vielen der Badestrände Qatars haben Sie einen atemberaubenden Blick auf die Skyline von Doha und können auch weit auf das Meer hinausblicken. Der vorgelagerte Persische Golf bietet angenehme Wassertemperaturen und gute Bedingungen für Schwimmer, die gerne in einer besonderen Umgebung durch das kühle Nass kraulen.
Badevergnügen für die ganze Familie - Qatar Reisen
Die 500 Kilometer lange Küstenlinie Qatars bietet Ihnen jede Menge Abwechslung und vor allem eine Auswahl an Traumstränden, die Sie in dieser Form nur hier finden. Ein Ort im arabischen Stil, der durch seinen einladenden Charakter und eine exponierte Lage beeindruckt, ist das ehemalige Fischerdörfchen Al Wakra. Ebenfalls ein attraktives Ziel für Tagesausflüge, die Spass machen, ist die nur circa 100 Kilometer von der Hauptstadt entfernte Siedlung Al Ruwais, in deren Umfeld Sie zahlreiche kleine Buchten und Felsformationen besuchen können.
Damit Sie in Qatar sowohl die traumhaften Wüstenlandschaften im Landesinneren als auch abgelegene Badestellen wie den Strand von Fuwayrit bequem anfahren können, ist es ratsam, wenn Sie sich bei der Auswahl Ihres Mietwagens für ein Allradfahrzeug entscheiden.
Qatar - ein Land für Geniesser
Badestrände allererster Güte und der Umstand, dass Qatar in nur wenigen Flugstunden von Europa aus erreicht werden kann, tragen massgeblich zu der hohen Attraktivität des Landes als Ferienziel bei. Wenn Sie es lieben in einer orientalischen Umgebung eine schöne Zeit zu verbringen, sind Sie in Qatar genau richtig. Freuen Sie sich auf so schöne Orte wie Dukhan in dem Sie den Charme der arabischen Halbinsel hautnah spüren können und lassen Sie sich davon überzeugen wie sehenswert Qatar als Reiseziel ist.
Einladend, entspannt und sehr geheimnisvoll, so präsentiert sich Qatar, wodurch es seine Attraktivität in den letzten Jahren sehr stark steigern konnte.
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