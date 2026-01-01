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Sharjah Moschee, Vereinigte Arabische Emirate

VAE Rundreisen vom Spezialisten

Traumhafte Erlebnisse in den Arabischen Emiraten

Steigen Sie mit uns ein, lehnen Sie sich entspannt zurück und geniessen Sie bei einer Rundreise durch die Vereinigten Arabischen Emirate pulsierende Metropolen, einzigartige Schätze und das Flair eines Märchens aus 1001 Nacht. Die VAE auf einer Rundreise entdecken: Das bedeutet atemberaubende Dünenlandschaften, abenteuerliche Übernachtungen in der Wüste und Ausritte auf Kamelen. Nutzen Sie die Vorteile einer geführten Rundreise und erleben Sie die Vielseitigkeit der Emirate mit ihrer traditionellen Kultur und der Herzlichkeit der einheimischen Bevölkerung. Unsere Arabien Spezialisten sind Ihnen bei der Zusammenstellung einer individuell für Sie zugeschnittenen Traumreise behilflich.

VAE Ferien mit Kamelen und Kultur

Planen Sie nur einen kurzen Aufenthalt, wollen aber in dieser Zeit so viel wie möglich über Land und Leute erfahren, dann sollten Sie die 3-tägige Rundreise «Spektakuläres Musadam» betrachten. Innerhalb weniger Tage erleben Sie auf einer geführten Reise die Höhepunkte des Landes. Sie übernachten in komfortablen Hotels und nehmen an einer eintägigen Dhow-Kreuzfahrt teil, bei der Sie die einmalige Fjordlandschaft des Omans kennenlernen. Bei einem Ausflug in die Berge erleben Sie einen Blick in die abwechslungsreiche Landschaft und erfahren Näheres über Lebensweise und Kultur der dort lebenden Beduinenstämme.

VAE Rundreise

Begeben Sie sich auf VAE Reisen in pulsierende Städte. Bei Ihrer Vereinigte Arabische Emirate Rundreise begegnen Sie den modernen Bauwerken Abu Dhabis, der einmaligen Skyline Dubais oder erleben einen traumhaft schönen Sonnenuntergang in der Wüste. Bei der «Exploring Dubai Rundreise» begeben Sie sich an die schönsten und traditionsreichsten Orte des Mittleren Ostens. Sie unternehmen eine abenteuerliche Safari durch die Dünen im «Dubai Desert Conservation Reserve». Sie müssen aber nicht auf Komfort verzichten, denn Sie übernachten in Hotels in der Metropole Dubai.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihnen gerne die gesamte Reiseroute zeigen und Ihnen ein interessantes Angebot unterbreiten. So werden Rundreisen durch die Vereinigten Arabischen Emirate ein dauerhaftes Erlebnis.

Ferien mit Kindern

Hier finden Sie alle kinderfreundlichen Hotels

Formel 1

Die Ferrari World und das spektakuläre Rennen erleben

Honeymoon VAE

In den Luxushotels der Emirate romantische Flitterwochen verbringen

Safaris in der Wüste

Rundreisen durch die beeindruckende Wüstenlandschaft der Emirate

Yas Island

Ein Abstecher auf die Trauminsel sorgt für Spass

Reiseinformationen

Nützliche Tipps und alles über die Vereinigten Arabischen Emirate

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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