Jordanien Kulturreisen vom Spezialisten
Amman & Felsenstadt Petra
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Märchenhafte Jordanien Kulturreisen
Aktivreisen im komfortablen Mietwagen mit Klimaanlage sind ideal, um die Kulturschätze Jordaniens zu entdecken. Die Tagesetappen der Mietwagenrundreisen führen Sie zu biblischen Schauplätzen, durch abwechslungsreiche Landschaften zum Toten Meer und zur atemberaubenden Felsenstadt Petra. Jordanien Reisen sind eine perfekte Mischung aus unberührter Natur, uralter Geschichte und kulturellen Höhepunkten. Dank der überschaubaren Landesfläche sind die Fahrstrecken nicht sehr lang. Gönnen Sie sich zwischendurch eine entspannende Auszeit bei einem Badeaufenthalt am Toten oder am Roten Meer.
Erleben Sie die beeindruckenden Sehenswürdigkeiten des Landes mit allen Sinnen. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne persönlich bei der Routenplanung und der Auswahl Ihrer Jordanien Hotels und Camping Resorts.
Wüstenschlösser, Kamele und UNESCO-Welterbe Petra
Besonders sehenswert sind in Jordanien die Hauptstadt, die historischen Schlösser in der Wüste und das sagenumwobene Petra, einst die Hauptstadt der Nabatäer. Hier sind in rote Felsen geschlagene Grabmale und Tempel zu sehen, die auch einem berühmten Indiana-Jones-Film als Kulisse dienten. Wer nicht immer selbst fahren will, kann fast überall Tagesausflüge zu den Must-sees des Landes buchen.
Besonders faszinierend ist ein Besuch bei Nacht, wenn die Bauwerke von unzähligen Laternen beleuchtet werden – ein wahrhaft unvergessliches Erlebnis! Nahe der Hauptstadt sind die geheimnisvollen Schlösser mitten in der Wüste zu finden, steinerne Zeitzeugen der beeindruckenden Geschichte Jordaniens und der Wüstenvölker.
Jordanien Aktivreise – Wandern & Kultur
Jordanien ist nicht nur ein Eldorado für Kulturinteressierte, sondern auch für Wanderfreunde. Jordanien Reisen bieten die perfekte Mischung aus wunderschönen Wanderungen und kulturellen Highlights. Unweit der weltberühmten antiken Stadt Petra können Sie im sehenswerten Dana Reservat durch eindrucksvolle Wüstenlandschaften nach Little Petra (Siq el-Barid) wandern. Ein wahres Wanderparadies ist die Wüste Wadi Rum (UNESCO-Weltnaturerbe) nahe Aqaba. Hier können Sie eine Wanderung oder einen Ausritt auf dem Kamel zu den Beduinen machen.
Ein weiteres besonderes Erlebnis ist eine Ballonfahrt über den Wadi Rum. Sie übernachten und essen in einem komfortablen Zeltcamp. Ein gelungener Abschluss Ihrer Jordanien Ferien sollte ein entspannter Badeaufenthalt am Meer sein. In Aqaba am Roten Meer können Sie zudem fantastische Tauchgänge in die schillernde Unterwasserwelt im Golf von Aqaba unternehmen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen