Jordanien Kulturreisen vom Spezialisten

Das Haschemitische Königreich Jordanien ist ein Land mit einer spannenden und uralten Geschichte. Entdecken Sie die weltberühmten Zeugnisse längst vergangener Zeiten in der antiken Stadt Petra, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Amman, die Hauptstadt Jordaniens mit internationalem Flughafen, ist der Start- und Endpunkt der meisten Jordanien Rundreisen. Tauchen Sie ein in das faszinierende Flair dieser wunderbaren Stadt! Einst lebten hier die Ammoniter, die der Hauptstadt den Namen gaben. Besichtigen Sie auf dem Städtetrip unbedingt die eindrucksvolle König Abdallah I.

Moschee, das grösste Gotteshaus im Land. Lernen Sie die Geschichte Jordaniens und die herzlichen Jordanier kennen. Unsere Spezialisten stehen Ihnen bei der Planung gern zur Seite.