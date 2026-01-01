Jordanien Tauchen Reisen vom Spezialisten
Entdecken Sie die bunte Welt unter Wasser
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Entdecken Sie eine atemberaubende Unterwasserwelt
Jordanien Ferien im Golf von Aqaba
Der entlang der jordanischen Küste verlaufende Golf von Akaba ist etwa 27 Kilometer lang und, abgesehen von einem Graben in der Mitte, flach. Er ist somit für Taucher bestens geeignet. Gäste erreichen die meisten Tauchspots direkt vom Strand oder einem Boot aus. Die Tauchspots sind etwa zwischen zehn und 25 Meter tief. Highlight sind die Aqaba Marine Parks, bei denen es sich um eine geschützte Zone handelt und wo sich weitere Spots für Taucher befinden.
Daneben liegen hier mehrere Unterwassergrotten, bunte Korallengärten und das Cedar Pride Schiffswrack sowie das Wrack eines Tankers, das ebenfalls gut erkundet werden kann.
Luxushotels
Akaba bietet neben einer schönen Strandpromenade zahlreiche Drei- bis Fünfsternehotels. Gäste mit Ansprüchen entscheiden sich für die Hotels in Tala Bay, das etwa 20 Minuten von Akaba entfernt liegt. Das Fünfsternehotel Radisson Blu Tala Bay Resort überzeugt mit seinem eleganten Stil und exklusivem Ambiente. Das Hotel bietet Ihnen für Ihre Jordanien Badeferien stilvoll eingerichtete Zimmer und Suiten, hoteleigene Restaurants mit einem internationalen Speiseangebot und einer Live-Küche. Selbstverständlich darf der lange, weisse Sandstrand nicht fehlen.
Direkt in der Stadt finden Sie das Fünfsternehotel Mövenpick Resort & Residences Aqaba. Es überzeugt durch seine zentrale Lage, eine luxuriöse, ansprechende Architektur und ist der ideale Ausgangspunkt für Tauchtrips und Tagesausflügen in die Umgebung.
Tauchen in Jordanien
Erleben Sie die einzigartige Welt unter Wasser mit unbeschreiblicher Artenvielfalt und unternehmen Sie vor der Küste Jordaniens einen Tauchgang. Der unglaubliche Reichtum an Meeresbewohnern beginnt bei den vielen Kleinfischarten, wie Mondfischen, Rotfeuerfischen, Anemonen- und Kofferfischen aber auch Seepferdchen. Daneben erleben Sie Oktopusse, Zackenbarsche und die bunten Papageienfische, die in den Gewässern um die einmaligen Korallengärten zu finden sind.
Höhepunkt einer Tauchreise ist das Wrack der Cedar Pride. Das Wrack wird von Barrakudas, Stachelrochen und Schildkröten bevölkert. Vertrauen Sie Ihren Spezialisten, die Ihnen Jordanien Reisen nach Ihren Wünschen zusammenstellen und wo Sie auch Informationen über Jordanien erhalten.
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