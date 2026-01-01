Dubai 6 Sterne Hotels vom Spezialisten
Ferien in Luxushotels mit allen Annehmlichkeiten
Armani Hotel Dubai
Preis auf Anfrage
Dubai
Feine Farbzüge und klare Linien prägen das Design des Hotels und geben ihm seine ganz spezielle, gediegene Atmosphäre...
Jumeirah Al Qasr
Preis auf Anfrage
Dubai
Madinat Jumeirah besteht unter anderem aus den zwei Luxushotels Mina A’Salam und Al Qasr sowie den luxuriösen...
Jumeirah Dar al Masyaf
Preis auf Anfrage
Dubai
Madinat Jumeirah besteht unter anderem aus den zwei Luxushotels Mina A’Salam und Al Qasr sowie den luxuriösen...
Residence & Spa at One&Only Royal Mirage
ab CHF 365.– / pro Person
Dubai
Zimmer, Suiten und eine Gartenvilla. Grosse, gediegene Poolanlage, reserviert für Residence & Spa-Gäste....
One&Only The Palm
ab CHF 313.– / pro Person
Dubai
Im Herzen, der im maurisch-andalusischen Stil gehaltenen Anlage, liegt das 3-stöckige Manor House mit seiner...
Burj Al Arab Jumeirah
Preis auf Anfrage
Dubai
Luxuriöse Suiten, die keine Wünsche offen lassen. Das Hotel verfügt über das höchste Atrium der Welt mit...
Bvlgari Resort Dubai
Preis auf Anfrage
Dubai
Das luxuriöse und exklusive Haus, von den italienischen Architekten Antonio Citterio, Patricia Viel and Partners...
Jumeirah Emirates Towers
Preis auf Anfrage
Dubai
Das Hotel mit seiner urbanen, edlen Atmosphäre und stilvollen Zimmern und Suiten verfügt über 16 Restaurants, Bars...
JA Palm Tree Court
ab CHF 202.– / pro Person
Dubai
Wunderschön gelegen in der riesigen, grünen 50 Hektar grossen Anlage. Das Resort bietet Ihnen eine kulinarische...
Jumeirah Mina a'Salam
Preis auf Anfrage
Dubai
Madinat Jumeirah besteht unter anderem aus den zwei Luxushotels Mina A’Salam und Al Qasr sowie den luxuriösen...
The Palace at One&Only Royal Mirage
ab CHF 252.– / pro Person
Dubai
Zimmer und Suiten in einem arabischen Palast nachempfundenen Hauptgebäude. Alle Zimmer zur Meerseite gerichtet. Das...
Arabian Court at One&Only Royal Mirage
ab CHF 277.– / pro Person
Dubai
Das Hotel verfügt über Zimmer und Suiten, alle zum Meer hin orientiert, prachtvollen Innenhof mit Wasseranlage sowie...
Four Seasons Resort Dubai at Jumeirah Beach
Preis auf Anfrage
Dubai
Das exklusive Strandhotel an der Jumeirah Beach mit seinem frischen, mondänen und anspruchsvollen Stil verbindet...
Address Downtown
Preis auf Anfrage
Dubai
Im futuristischen Gebäude untergebracht bietet beherbergt das Hotel insgesamt 8 Restaurants/Lounges/Bar (plus Club...
Jumeirah Al Naseem
Preis auf Anfrage
Dubai
Das vierte Haus des Madinat Jumeirah kommt im hellen, modernen Stil daher. Neben üppigen, tropischen Gärten bietet...
Address Creek Harbour
ab CHF 1515.– / pro Person
Dubai
Das moderne und stilvolle Haus, im Stadtteil «Dubai Creek Harbour» gelegen, bietet den Weltklasservice eines...
Towers Rotana
Preis auf Anfrage
Dubai
Hier treffen sich arabisches Design und modernes Lebensgefühl – an der zentralen «Sheikh Zayed Road». Das...
Dubai Reise
Hotels und Resorts mit zahlreichen Annehmlichkeiten
Der Blick über den Persischen Golf wird Sie begeistern. Sehr zu empfehlen ist das 6-Sterne-Hotel Atlantis mit Ihren Suite-Residenzen von Jumeirah. The Palm ist eine künstlich angelegte Insel mit vielen Luxusunterkünften. Ein weitere Ikone von Dubai ist das Burj Al Arab Hotel, wo Ihnen puren Luxus mit Meeresblick geboten wird. Für Ihre Unterkunft kümmern wir uns auf Wunsch um Ihr Hotelzimmer mit Meerblick, mit eigenem Pool, mit mehreren Schlafzimmern.
Auch Feriengäste, die mit ihren Kindern anreisen, kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten. In der Aquarienwelt gibt es über 65.000 Fischarten zu bewundern und zu bestaunen.
Wenn Ihnen ein Aufenthalt in Dubai noch nicht ausreicht, sollten Sie sich mit dem Mietauto auf den Weg in den Oman begeben. Sollten Sie diesbezüglich weitere Informationen benötigen, können Sie sich natürlich gerne an unsere Spezialisten wenden.
Erstklassige Ausstattung in den Luxushotels
Nach Hotels der Superlative werden Sie hier garantiert nicht sehr lange suchen müssen. Eine weitere gute Adresse ist das Arabian Court at One & Only Royal Mirage. Hier ist tatsächlich alles Gold, was glänzt. Es wird Ihnen bei einem Aufenthalt in diesem Luxushotel an nichts fehlen. Die Rooftop-Terrasse sollten Sie keinesfalls verpassen.
Flitterwochen in Dubai
Verbringen Sie erholsame und unvergessliche Hochzeitsreisen im luxuriösen Dubai
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