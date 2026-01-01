Die Deluxe-Zimmer mit Schlaf- und Badezimmer sowie kleinem Korridor sind in festen Gebäuden untergebracht. Die grösseren Deluxe Villas bieten durch ihre majestätische Lage viel Privatsphäre und verfügen über Schlafzimmer, Wohnbereich, Badezimmer sowie Terrasse mit Sitzgelegenheit. Zur Ausstattung aller Zimmer/Suiten gehören Klimaanlage, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Mineralwasser und Fön. Weitere Villenkat. mit 1-2 Schlafzimmern werden zusätzlich angeboten.