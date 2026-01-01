Dubai Reiseinformationen
Das wichtigste vom Dubai-Spezialisten
Die wichtigsten Informationen im Überblick
Alkohol ist in vielen Regionen erhältlich. Allerdings sind die Preise recht hoch.
Dubai, bekannt für sein warmes und trockenes Klima, ist ein ideales Ganzjahresreiseziel. Die beste Reisezeit für Dubai bei angenehmeren Temperaturen ist von Oktober bis Mai, wenn die Hitze moderater ist. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.
Die Staatsreligion in Dubai ist der Islam. Es gibt im Verhältnis jedoch sehr viele Katholiken.
Dubai bietet eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten und Attraktionen.
- 1. Januar Neujahr
- 5. Mai Lailat al Miraj (Nacht der Himmelfahrt)
- 07. Juli Eid al-Fitr (Ende des Ramadan)
- 13. September Eid al-Adha (Opferfest)
- 3. Oktober Al-Hijra (islamisches Neujahrsfest)
- 2. Dezember nationaler Feiertag
- 12. Dezember Milad un Nabi (Geburtstag des Propheten Muhammad)
In Dubai wird Arabisch gesprochen. Jedoch sprechen auch sehr viele ein überaus gutes Englisch. Sie werden somit also keinerlei Verständigungsschwierigkeiten bei Ihren Badeferien haben.
In Dubai wird mit dem Dirham bezahlt. Schweizer Franken können am Flughafen oder bereits vor Reiseantritt gewechselt werden. Die Akzeptanz von Kreditkarten ist in Dubai sehr gut.
Wer nach Dubai reist, muss seine Uhren um drei Stunden vorstellen.
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