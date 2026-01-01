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Tolerance Bridge, Dubai

Dubai Reiseinformationen

Das wichtigste vom Dubai-Spezialisten

Dubai hat sich in den letzten Jahren zu einem der beliebtesten Reiseziele der Welt entwickelt. In erster Linie locken traumhafte Badeferien viele Touristen in die pulsierende Stadt. Geniessen Sie die weissen Sandstrände und die vielen Highlights mit einer Mietwagenrundreise. Unsere Reiseexperten stehen Ihnen für weitere Fragen und Buchungen gerne zur Verfügung.

Die wichtigsten Informationen im Überblick

Alkohol ist in vielen Regionen erhältlich. Allerdings sind die Preise recht hoch.

Ein Visum benötigen Sie für die Einreise nicht. Bei der Einreise in die VAE erhalten Sie automatisch eine Aufenthaltsdauer von bis zu 60 Tagen. Dies wird im Reisepass vermerkt. Der Reisepass muss nach dem geplanten Ausreisedatum jedoch noch mindestens sechs Monate gültig sein.

Dubai, bekannt für sein warmes und trockenes Klima, ist ein ideales Ganzjahresreiseziel. Die beste Reisezeit für Dubai bei angenehmeren Temperaturen ist von Oktober bis Mai, wenn die Hitze moderater ist. Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit.

Die Staatsreligion in Dubai ist der Islam. Es gibt im Verhältnis jedoch sehr viele Katholiken.

Dubai bietet eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten und Attraktionen.

  • 1. Januar Neujahr
  • 5. Mai Lailat al Miraj (Nacht der Himmelfahrt)
  • 07. Juli Eid al-Fitr (Ende des Ramadan)
  • 13. September Eid al-Adha (Opferfest)
  • 3. Oktober Al-Hijra (islamisches Neujahrsfest)
  • 2. Dezember nationaler Feiertag
  • 12. Dezember Milad un Nabi (Geburtstag des Propheten Muhammad)

In Dubai wird Arabisch gesprochen. Jedoch sprechen auch sehr viele ein überaus gutes Englisch. Sie werden somit also keinerlei Verständigungsschwierigkeiten bei Ihren Badeferien haben.

In Dubai wird mit dem Dirham bezahlt. Schweizer Franken können am Flughafen oder bereits vor Reiseantritt gewechselt werden. Die Akzeptanz von Kreditkarten ist in Dubai sehr gut.

Wer nach Dubai reist, muss seine Uhren um drei Stunden vorstellen.

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