Schöne VAE Hochzeitsreisen
Romantische VAE Ferien
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Individuelle Hochzeitsreisen vom Spezialisten
Romantische Sonnenuntergänge am Strand geniessen
Sie möchten die VAE Flitterwochen etwas aktiver gestalten? Die luxuriösen Hotelanlagen in der Hauptstadt Abu-Dhabi bieten sich hierfür hervorragend an. Die Luxusresorts werden Sie nicht nur mit der prunkvollen Ausstattung überzeugen – auch der Service lässt keine Wünsche und Bedürfnisse offen. Geniessen Sie die Zweisamkeit an den weissen Sandstränden und machen Sie Ihren VAE Honeymoon zu einem unvergesslichen Erlebnis. Verbringen Sie aufregende Stunden bei den Wüsten-Safaris oder schauen Sie sich die Sheik Zayed Moschee an.
Zu erleben und zu bestaunen gibt es in den Vereinigten Arabischen Emiraten jede Menge. Es ist durchaus möglich, dass die Zeit für alle Attraktionen und die umfangreiche Architektur des Landes zu kurz wird. In erster Linie sollen die Flitterwochen jedoch schön und romantisch sein. Mit unseren einzigartigen Ferienangeboten werden Sie das auf jeden Fall.
VAE Flitterwochen – romantische Hotelanlagen
Für Ihre Flitterwochen empfehlen wir Ihnen das 5-Sterne-Hotel Park Hyatt Abu Dhabi. Es liegt auf Saadiyat Island und bietet Ihnen alle Annehmlichkeiten, die Sie sich wünschen. Es ist im orientalischen Stil errichtet und gehört auf alle Fälle zu den besten Adressen in der Region. Das Wellnessangebot und auch das Sportangebot können sich sehen lassen. Zur Hotelanlage gehört ausserdem ein Golfplatz. Verbringen Sie romantische Tage in diesem luxuriösen Hotel. Natürlich gibt es noch einige weitere Hotelanlagen und Unterkünfte, die wir für Hochzeitsreisen in diesem Land empfehlen können.
Am Persischen Golf schnorcheln und tauchen
Von den Luxus Hotels und Resorts ist es meist nur ein Katzensprung zum weissen und palmengesäumten Strand, um die Badeferien richtig auszukosten. Besonders empfehlenswert ist es, sich die aufregende und schillernde Unterwasserwelt anzusehen. Die Region eignet sich ideal, um die Korallenriffe zu bewundern. Von Clownfischen bis hin zu Rochen ist hier alles zu finden. Die verschiedenen Tauchgebiete sind mit Booten rasch zu erreichen. Sie können auch Haie oder Schiffswracks entdecken. Sollten Sie noch Fragen zu Ferien in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben, stehen Ihnen unsere Reisespezialisten gerne zur Verfügung.
Wir gestalten zauberhafte Hochzeitsreisen ganz nach Ihren persönlichen Wünschen, Bedürfnissen und Vorlieben. Die Vereinigten Arabischen Emirate eignen sich für den Honeymoon wie fast kein anderes Land auf der Welt.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen