Souly Lodge Empty Quarter
Salalah
Beschreibung
Einleitung
Das einfache aber überaus authentische Camp liegt 320 km entfernt von Salalah inmitten der endlosen Dünen der Al Hashman Wüste mit insgesamt 19 Wohneinheiten (17 Luxury Tents und 2 Dreamtime Bungalows) und verfügt über Restaurant, Swimmingpool, Campfeuer sowie verschiedene Wüstenaktivitäten wie Kameltrekkings etc.
Zimmer
Die grosszügigen 17 Luxury Tents (ohne Klimaanlage) sowie die 2 Dreamtime Bungalows (mit Klimaanlage) kommen im arabischen Stil und Décor daher und bieten alle einen privaten Aussensitzbereich mit Sonnenliegen (Terrasse/Balkon), separates ensuite Badezimmer mit WC, Waschbecken und Dusche.
Sport gegen Gebühr
Ausflugsprogramm inkl. Wüstentrekking oder Kameltrekking.
ab CHF 128.– / pro Person
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