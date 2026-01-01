Das einfache aber überaus authentische Camp liegt 320 km entfernt von Salalah inmitten der endlosen Dünen der Al Hashman Wüste mit insgesamt 19 Wohneinheiten (17 Luxury Tents und 2 Dreamtime Bungalows) und verfügt über Restaurant, Swimmingpool, Campfeuer sowie verschiedene Wüstenaktivitäten wie Kameltrekkings etc.