Dubai Reisen mit Kindern
Dubai Familienferien von Ihrem Spezialisten
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Dubai für Gross und Klein
Atlantis The Palm
Das Fünfsternehotel Atlantis The Palm eignet sich nicht nur für erwachsene Gäste, sondern versprüht gerade auf Kinder eine ganz besondere Magie. Höhepunkt für Gross und Klein ist ein gigantisches Aquarium, das sich über mehrere Räume, die Lost Chambers, verteilt. Hier gibt es mehr als 60'000 Fische, die Ihre Kinder nicht mehr aus dem Staunen herauskommen lassen.
Hinzu kommen Zimmer und Suiten, die anspruchsvollen Gästen Komfort und Luxus bieten. Sie können in mehr als 20 Restaurants und Bars abwechslungsreiche kulinarische Höhepunkte geniessen und Ihre Dubai Ferien in familienfreundlichen Hotels werden zum Erlebnis. Bei Ihren Spezialisten erhalten Sie saisonbedingte Sonderkonditionen, zu denen Gratisnächte und Frühbucherrabatte zählen.
Baden in Pools oder im Persischen Golf
In Dubai finden Sie nicht nur eine atemberaubende Skyline, sondern auch zahlreiche Sandstrände. Erleben Sie Luxusferien in Dubai, baden Sie in den Swimmingpools der Hotels und Resorts oder erleben sie mit Ihren Kindern die Korallenriffe und ihre Bewohner. Am Strand des 6-Sterne-Hotels Jumeirah Al Qasr - Madinat Jumeirah können Sie gemeinsam mit Ihren Kindern farbenfrohe Fische beobachten. Begeben Sie sich mit Schnorchel und Schwimmflossen auf Ausflüge unter Wasser oder bauen Sie am Strand eine Sandburg.
Anschliessend geniessen Sie die vorzügliche Küche eines der hoteleigenen Restaurants. Wenden Sie sich an Ihre Spezialisten, die Ihnen für Ihre Familienreise ein interessantes Angebot unterbreiten.
Nicht nur auf Kamelen durch Oasen
Dubai Reisen in die Emirate haben noch viel mehr zu bieten. Unternehmen Sie Ausflüge in die Wüste und erfahren Sie von einem englischsprechenden Guide mehr über die Wüste und ihre Bewohner. Dazu gehört auch ein Kamelritt, der für Ihre Kinder zum Highlight wird. Gegensätze prallen in Dubai aufeinander: Während Sie in der unmittelbaren Umgebung der Stadt zahlreiche Freizeitparks und Wasserparks finden, können Sie nach einer kurzen Fahrt mit einem klimatisierten 4 x 4 Fahrzeug ein Wüsten Abenteuer erleben.
Highlight Ihrer Dubai Reisen mit Kindern wird der Besuch im Aquaventure Wasserpark. Selbst Skifahren in Dubai ist in der Skihalle des Ski Dubai möglich, die Teil der Mall of the Emirate ist.
Im Dubai Aquarium spazieren Sie und Ihre Familie in einem Unterwassertunnel unter riesigem Becken mit Haien und Rochen hindurch oder Sie erleben direkt vor dem Burj Khalifa einzigartige Wasserspiele, die Dubai Fountain Show. Hier finden Sie auch die größte Shoppingmall der Welt, die Dubai Mall. Die Wüste hingegen besticht durch Felsformationen und roten Sand mit Dünen, die vom Wind gebildet wurden. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten für Dubai beraten und planen Sie gemeinsam mit uns unvergessene Dubai Familienferien.
Familienferien weltweit entdecken
Dubai ist für Familien ein unkompliziertes Reiseziel – und oft der Auftakt zu weiteren Entdeckungen. Auf unserer Übersichtsseite Familienferien stellen wir Ihnen kinderfreundliche Destinationen auf allen Kontinenten vor, von Afrika über Asien bis in die Südsee. Wenn Sie vor allem Sonne und Meer suchen, lohnt sich ein Blick auf unsere Strandferien für Familien. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beraten Sie persönlich und stimmen Reisezeit, Hotel und Ausflüge auf die Bedürfnisse Ihrer Familie ab.
Flitterwochen in Dubai
Verbringen Sie erholsame und unvergessliche Hochzeitsreisen im luxuriösen Dubai
Dubai eignet sich für Familien mit Kindern jeden Alters – vom Kleinkind bis zum Teenager. Kleinere Kinder geniessen Sandstrände, Hotelpools und das riesige Aquarium, während ältere Kinder in Freizeit- und Wasserparks oder auf Wüstentouren auf ihre Kosten kommen. Spezielle Kinderhotels machen die Ferien auch mit den Jüngsten unkompliziert.
Die Flugzeit ab der Schweiz nach Dubai beträgt rund 6 bis 7 Stunden. Dank Direktflügen ist die Anreise auch mit kleineren Kindern gut machbar. Ein Nachtflug kann helfen, dass die Kinder einen Teil der Reise verschlafen.
Die Zeitverschiebung beträgt je nach Jahreszeit plus zwei bis drei Stunden gegenüber der Schweiz. Für Kinder ist die Umstellung damit gering, und ein Jetlag bleibt in der Regel aus. So können Sie die Familienferien vom ersten Tag an geniessen.
Für Familien eignen sich besonders die Herbst- und Sportferien, da die Temperaturen in Dubai dann angenehm für Strand und Ausflüge sind. In den Sommerferien wird es sehr heiss; dann sorgen klimatisierte Hotels, Pools und Wasserparks für Abkühlung. Baden im Persischen Golf ist praktisch das ganze Jahr möglich.
Dubai bietet Freizeitparks, Wasserparks und Wüstentouren mit Kamelreiten, die Kinder begeistern. Ein Höhepunkt ist das gigantische Aquarium im Atlantis The Palm mit über 60'000 Fischen. Zudem lassen sich an den Sandstränden Sandburgen bauen oder beim Schnorcheln farbenfrohe Fische beobachten.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
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