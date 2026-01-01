Yas Island Reisen

Strandurlaub in den schönsten Hotels

Die Vereinigten Arabischen Emirate stehen natürlich auch für sehr viel Luxus und Exklusivität. Der Yas Beach gehört zu einem der schönsten der Welt. Hier können Sie einige entspannte Stunden und Tage geniessen. Sie werden sich fühlen wie die Stars aus Hollywood. Kulinarisch werden Sie bei den Yas Island Ferien ebenfalls verwöhnt. Gönnen Sie sich ein leckeres Dinner in den exklusiven Restaurants. Lassen Sie den Ferientag oder die Rundreise bei einem leckeren Cocktail und Live Musik ausklingen.

Traumstrände und Rennautos

Die Familienferien auf Yas Island könnten facettenreicher nicht sein. Die natürliche Insel hat eine Grösse von rund 25 Quadratkilometern und bietet die idealen Voraussetzungen für Erholung und Entspannung am Strand. Wer etwas Action bevorzugt, der hat auf Yas Island ebenfalls ein vielfältiges Programm zur Auswahl. Ein Besuch des Yas Marina Circuit ist ein absolutes Muss. Etwas ruhiger und gediegener geht es am exklusiven Golfplatz zur Sache.

Im Freizeitpark auf der Insel können Sie sich Ihren Ängsten stellen. Hier steht eine der schnellsten Achterbahnen der Welt. Sie sehen also, dass Yas Island Reisen für jeden Geschmack das perfekte Angebot bieten.

Entdecken Sie das neue Wahrzeichen

Wer nach einer Unterkunft mit Stil sucht, der ist im 5-Sterne-Hotel Yas Viceroy bestens aufgehoben. Die einzigartige Architektur des Hotels sorgte dafür, dass dieses Bauwerk schon kurz nach der Eröffnung zum neuen Wahrzeichen avancierte. Das Glasdach wird mit den unterschiedlichsten Farben beleuchtet und ist somit besonders in den Abendstunden ein regelrechter Anziehungsmagnet. Das Hotel wurde zudem direkt in die weltberühmte Rennstrecke integriert. Der weltberühmte Strand mit seinen Palmen liegt nur rund 2 Kilometer von dieser Luxusunterkunft entfernt.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, stehen Ihnen unsere erfahrenen Reisespezialisten gerne zur Seite. Ob die Yas Waterworld, die Ferrari World oder die vielen anderen Themenparks oder Freizeitparks, diese Ferien werden Sie begeistern.