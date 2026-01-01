Ein Visum ist für die Einreise nicht notwendig. Sollte der Reisepass einen Stempel von Israel zeigen, wird Ihnen die Einreise verwehrt. Der Reisepass muss zudem noch eine Gültigkeit von sechs Monaten haben.

Die Einfuhr von Waffen, Funkgeräten und Drogen ist in Jordanien verboten.

Folgende Artikel können eingeführt werden: