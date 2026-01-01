Dubai Hotels vom Spezialisten
Erstklasse Residenzen bis hin zu Luxus
Atlantis The Palm, Dubai
Preis auf Anfrage
Dubai
Der imposante Bau enthält diverse Aussenpools mit Kinderbecken, täglich kostenfreier Zutritt zum Aquaventure, der...
The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort
Preis auf Anfrage
Dubai
Der mediterrane palastähnliche Bau enthält zwei Aussenpools mit Bars und Kinderpool, insgesamt 18 Restaurants und...
Jumeirah Beach Hotel
Preis auf Anfrage
Dubai
Zimmer im modernen, 26-stöckigen Hauptgebäude, welches in der Form einer Welle gebaut ist. Eindrucksvolle Rezeption...
Anantara The Palm Dubai Resort
ab CHF 225.– / pro Person
Dubai
Inmitten einer grossen Garten- und Poolanlage liegen die 293 Zimmer und Villen sowie die 150 Apartments, welche im...
The Ritz-Carlton Dubai
ab CHF 312.– / pro Person
Dubai
Das Luxushotel der Ritz-Carlton-Gruppe direkt am Strand, ist eine gediegene Wohlfühloase mitten in einer der...
Address Sky View
Preis auf Anfrage
Dubai
Das Hotel ist in einem, mit 230 Metern Höhe, höchsten Wohngebäude Dubais untergebracht und bietet einen Infinity Pool...
JA Beach Hotel
ab CHF 123.– / pro Person
Dubai
Wunderschön gelegen in der riesigen, grünen, 50 Hektar grossen Anlage. Das Hotel bietet Ihnen eine kulinarische...
Hilton Dubai Jumeirah
Preis auf Anfrage
Dubai
Insgesamt 752 Zimmer, Suiten und Apartments, sowie zahlreiche Restaurants & Bars, den hoteleigenen Sandstrand mit...
Le Meridien Mina Seyahi Resort
Preis auf Anfrage
Dubai
Hauptgebäude in moderner Architektur, Zimmer und Suiten auf 10 Stockwerken. Eingangshalle mit Rezeption, insgesamt 18...
Fairmont The Palm
Preis auf Anfrage
Dubai
Das Hotel bietet eine wunderschöne Verbindung aus zeitgemässer Architektur und arabischen Elementen mit spektakulärer...
Jumeirah Zabeel Saray
Preis auf Anfrage
Dubai
Die einem osmanischen Palast ähnliche Anlage mit wunderschönen, handgemalten Verzierungen bietet eine grosse Auswahl...
Sofitel Dubai The Palm
Preis auf Anfrage
Dubai
Das 5*-Luxus-Resort liegt inmitten einer grosszügigen Anlage, welche die tropische Landschaft Polynesiens ideal mit...
Nikki Beach Resort & Spa
Preis auf Anfrage
Dubai
TELL ONLY YOUR BEST FRIENDS: Das erfrischende, hippe, trendige und stylische "Nikki Beach Resort & Spa" mit...
JA Lake View Hotel
ab CHF 138.– / pro Person
Dubai
Hinter den beiden Schwester-Hotels, JA Beach Hotel und Palm Tree Court, direkt am Golfplatz, gelegen. Das Hotel...
Address Beach Resort
Preis auf Anfrage
Dubai
Das Gebäude ist in sich selbst schon ein Blickfang mit dem spektakulären Badedeck auf über 300 Metern Höhe. Zum...
Amwaj Rotana JBR
Preis auf Anfrage
Dubai
Das elegante Haus liegt inmitten und direkt an der angesagten Jumeirah Beach Residence, gegenüber die Bluewaters...
The Heritage Hotel, Autograph Collection
Preis auf Anfrage
Dubai
Hier treffen sich arabisches Design und modernes Lebensgefühl – und dies mitten im neuen, angesagten...
Hotel Boulevard, Autograph Collection
Preis auf Anfrage
Dubai
Im sechsstöckigen Gebäude befinden sich 3 Restaurants, Lobby-Lounge, Fitness-Center und Aussenpool auf der Terrasse....
JA Ocean View Hotel
ab CHF 84.– / pro Person
Dubai
Das Mittelklasse-Haus (346 Zimmer und Suiten, davon sind 153 mit Verbindungstür und ideal für Familien) mit seinen...
Adagio Premium The Palm
Preis auf Anfrage
Dubai
Das moderne Adagio Apartotel Premium besticht durch seine lockere Atmosphäre, die Fliesen in Holzoptik, die dezenten...
Al Seef Heritage Hotel, Curio Collection by Hilton
Preis auf Anfrage
Dubai
Das Hotel ist auf ingesamt 22 traditionelle, arabische Häuser (sog. «Bayts») verteilt, umgeben von Windtürmen sowie...
Reisen und die besten Dubai Hotels buchen
Wenn Sie sich für einen Aufenthalt in Dubai entschieden haben, geht es darum, eine geeignete Unterkunft zu finden. Sehr zu empfehlen ist das 5-Sterne-Hotel Jebel Ali Golf Resort & Spa. Dieses Hotel befindet sich direkt am langen Sandstrand und bietet zugleich auch einen eigenen Golfplatz. Dubai Golfferien sind beliebt, hier sind die wohl schönsten Golfplätze der Welt zu finden.
Flitterwochen mit einer Dubai Reise
Es müssen nicht immer Familienferien in Dubai sein. Dieses Feriendomizil eignet sich auch perfekt für Honeymoon. Dubai Flitterwochen sind an Romantik kaum zu überbieten. Wie wäre es mit einem Aufenthalt im wunderschönen und komfortablen The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina? Die Zimmer und Suiten sind modern und komfortabel eingerichtet und bieten einen herrlichen Blick auf das Meer. Das 5-Sterne-Hotel Le Meridien Beach Resort & Spa sollten Sie sich ebenfalls genauer ansehen.
Das richtige Quartier für Ihr Hotel in Dubai
Welches Hotel in Dubai zu Ihnen passt, hängt vor allem von der Lage ab – denn jedes Quartier der Metropole hat seinen eigenen Charakter. Rund um die Dubai Marina reihen sich moderne Hoteltürme an den Yachthafen; von hier flanieren Sie der Promenade entlang und erreichen den Strand in wenigen Gehminuten. Auf der Palm Jumeirah, der berühmten künstlichen Palmeninsel, logieren Sie in weitläufigen Strandresorts mit privaten Badebuchten und Blick auf die Skyline.
Wer das pulsierende Stadtleben sucht, wählt ein Hotel in Downtown Dubai: Hier stehen der Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt, die tanzenden Fontänen und die Dubai Mall, eines der grössten Einkaufszentren der Welt, direkt vor der Tür. Ganz anders präsentiert sich das ursprüngliche Dubai am Dubai Creek: Zwischen Gold- und Gewürzsouk setzen traditionelle Abra-Boote über den Meeresarm, und im Altstadtviertel Al Fahidi erleben Sie die Anfänge der Stadt als Perlenfischer- und Handelshafen. Hotels in dieser Gegend punkten mit viel Atmosphäre und kurzen Wegen zu den Kulturschätzen der Stadt.
Strand, Budget und die passende Wahl
Ein eigener Hotelstrand ist in Dubai ein schönes Extra, aber kein Muss: Die Stadt verfügt über gepflegte öffentliche Strände wie den beliebten Kite Beach, die frei zugänglich sind und sich bequem per Taxi oder Metro erreichen lassen. Wer auf die Strandlage verzichtet, findet in den Stadtquartieren vergleichsweise günstige Hotels mit erstklassigem Komfort – gerade abseits der ersten Meereslinie erhalten Sie in Dubai überdurchschnittlich viel Hotel fürs Geld. Kombinieren Sie zum Beispiel einige Nächte im Stadthotel mit Shopping und Sightseeing und anschliessend ein paar Tage im Strandresort auf der Palm Jumeirah.
Auch für Familien lohnt sich dieser Mix: Tagsüber locken Wasserparks und öffentliche Strände, abends geniessen Sie das Panorama der beleuchteten Skyline von der Dachterrasse Ihres Hotels. Unsere Arabien Spezialisten kennen die Häuser aus eigener Anschauung und finden für jedes Budget das passende Hotel in Dubai – vom eleganten Cityhotel bis zur exklusiven Strandresidenz.
Flitterwochen in Dubai
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