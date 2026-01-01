Qatar Ferien vom Spezialisten
Der Geheimtipp der Arabischen Emirate
Entdecken Sie die faszinierende Wüstenlandschaft
Viele Reisende lieben die wunderschöne Landschaft in Qatar. Auch Sie sollten sich daher ausreichend Zeit nehmen, um beispielsweise auf einer Wüstensafari die eindrucksvollen Plätze zu erkunden. Mit dem Geländewagen sind Sie flexibel unterwegs und können auch fernere Orte erkunden. Besuchen Sie den im Süden der Insel liegenden Binnensee Chaur Al-Udaid, der seit 2008 zum UNESCO Weltkulturerbe zählt. Der See wird vom Altwasser aus dem Persischen Golf gespeist und bietet ein interessantes Zusammenspiel zwischen Wüste und Meer.
Der Binnensee erstreckt sich bis weit ins Land hinein und verzaubert mit einem eindrucksvollen Licht- und Farbspiel. Empfohlen werden kann auch ein Besuch der bis zu 40 Meter hohen Höhlen bei Dahl Al Misfir. Dieses Naturdenkmal sollten Sie sich nicht entgehen lassen.
Qatar Ferien bieten viele Freizeitaktivitäten, Tradition und Kultur
Qatar ist für seine lebendige und freundliche Lebensweise sehr beliebt. Das Land an der Ostküste der Halbinsel Arabiens heisst seine Gäste besonders willkommen. Die Einheimischen freuen sich über das ehrliche Interesse an ihrem kulturellen Leben und lassen Sie gerne daran teilhaben. Einen besonderen Charme erreichen diese Arabien Reisen durch die uralten Traditionen, den Gegensatz zu moderner Technik sowie den eindrucksvollen Architekturbauten.
In der Hauptstadt des Landes finden Sie eindrucksvolle Bauwerke, belebte Strassen-Märkte und natürlich orientalische Musik. Hier können Sie tanzende Bewohner zu jeder Tageszeit finden. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Suche nach den passenden Qatar Hotels.
Stopover in Doha – mit Qatar Airways nach Qatar
Kaum ein Reiseziel lässt sich so einfach in eine Fernreise einbauen wie Qatar: Qatar Airways verbindet Zürich nonstop mit Doha, und wer weiter nach Asien, Afrika oder Australien fliegt, verlängert den Zwischenhalt bequem zu einem Stopover von ein bis drei Nächten. Der Hamad International Airport gilt als einer der modernsten Flughäfen der Welt und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Die Innenstadt von Doha liegt nur wenige Fahrminuten entfernt und ist auch mit der klimatisierten Metro schnell erreicht.
So bleibt selbst bei einem kurzen Aufenthalt genügend Zeit für einen Spaziergang entlang der Corniche, einen Bummel durch den traditionellen Souq Waqif und ein Abendessen mit Blick auf die beleuchtete Skyline.
Museum of Islamic Art, Wüstenrose und The Pearl
Doha hat sich zu einer der spannendsten Kulturdestinationen am Arabischen Golf entwickelt. Das Museum of Islamic Art an der Corniche beherbergt eine der bedeutendsten Sammlungen islamischer Kunst weltweit – schon der markante Bau auf der eigens aufgeschütteten Landzunge lohnt den Besuch. Ebenso eindrücklich präsentiert sich das National Museum of Qatar: Seine ineinander verschachtelten Scheiben erinnern an eine Wüstenrose, im Innern wird die Geschichte des Landes von der Perlentaucherei bis in die Gegenwart erzählt.
Ein Kontrastprogramm bietet The Pearl: Auf der künstlich angelegten Insel vor Doha flanieren Sie zwischen Yachthäfen, Boutiquen und Cafés über mediterran anmutende Promenaden. Gleich nebenan lädt das Kulturviertel Katara mit Galerien, einem Amphitheater und Restaurants direkt am Strand zum Verweilen ein. Am Abend empfiehlt sich eine Fahrt mit einer traditionellen Dhau durch die Bucht von Doha, wenn sich die Lichter der Wolkenkratzer im Wasser spiegeln.
Als beste Reisezeit für Qatar Ferien gelten die Monate November bis April mit angenehm warmen Temperaturen; im Sommer wird es in der Wüste sehr heiss. Ob Stopover, Städtereise oder Badeferien in Qatar – unsere Arabien-Spezialisten stellen Ihnen das passende Programm individuell zusammen.
Klimatabelle Qatar
Die Werte beziehen sich auf Doha und die Küstenregion am Arabischen Golf:
|Monat
|Tagestemperatur (°C)
|Nachttemperatur (°C)
|Wassertemperatur (°C)
|Regentage
|Januar
|22
|13
|21
|2
|Februar
|23
|14
|20
|2
|März
|27
|17
|22
|2
|April
|32
|21
|25
|1
|Mai
|38
|26
|29
|0
|Juni
|41
|28
|31
|0
|Juli
|41
|29
|32
|0
|August
|41
|29
|33
|0
|September
|38
|26
|32
|0
|Oktober
|35
|23
|30
|0
|November
|29
|19
|27
|1
|Dezember
|24
|15
|23
|1
Von November bis April zeigt sich Qatar mit Tageswerten zwischen 22 und 32 Grad und nur vereinzelten Regentagen von seiner angenehmsten Seite – ideal für Stopover, Städtereisen und Badeferien. Im Sommer steigen die Temperaturen regelmässig über 40 Grad; die klimatisierten Museen und Malls von Doha bieten dann Abkühlung. Das Meer ist mit 20 bis 33 Grad praktisch ganzjährig badetauglich.
Lebhafte Qatar Ferien
Mehr als Badeferien
Ihren Aufenthalt in Qatar können Sie ganz unbeschwert und flexibel gestalten. Nachdem Sie Ihr Hotel gefunden haben, planen Sie anschliessend die weiteren Ferientage. Viel Spass und Entspannung bieten Badeferien in Qatar. Aber auch ein spannendes Kamelrennen in der Wüste, ausgedehnte Wüstensafaris, ein Shopping-Erlebnis in einem der grossen Einkaufszentren oder gar der Besuch des Souk, dem traditionellen Basar, sorgen hier für Kurzweil. Erkunden Sie Al Zubarah, welches ebenfalls von der UNESCO zum Kulturerbe auserkoren wurde.
Es liegt 100 Kilometer nordöstlich der Stadt und zeigt Ihnen eindrucksvolle Ruinen und Stadtmauern. Diese Küstenstadt war einst das Zentrum der Perlentaucherei. Geniessen Sie die zahlreichen Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten in Qatar bei angenehmem Klima.
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