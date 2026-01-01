Qatar Ferien vom Spezialisten

Entdecken Sie die faszinierende Wüstenlandschaft

Viele Reisende lieben die wunderschöne Landschaft in Qatar. Auch Sie sollten sich daher ausreichend Zeit nehmen, um beispielsweise auf einer Wüstensafari die eindrucksvollen Plätze zu erkunden. Mit dem Geländewagen sind Sie flexibel unterwegs und können auch fernere Orte erkunden. Besuchen Sie den im Süden der Insel liegenden Binnensee Chaur Al-Udaid, der seit 2008 zum UNESCO Weltkulturerbe zählt. Der See wird vom Altwasser aus dem Persischen Golf gespeist und bietet ein interessantes Zusammenspiel zwischen Wüste und Meer.

Der Binnensee erstreckt sich bis weit ins Land hinein und verzaubert mit einem eindrucksvollen Licht- und Farbspiel. Empfohlen werden kann auch ein Besuch der bis zu 40 Meter hohen Höhlen bei Dahl Al Misfir. Dieses Naturdenkmal sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Qatar Ferien bieten viele Freizeitaktivitäten, Tradition und Kultur

Qatar ist für seine lebendige und freundliche Lebensweise sehr beliebt. Das Land an der Ostküste der Halbinsel Arabiens heisst seine Gäste besonders willkommen. Die Einheimischen freuen sich über das ehrliche Interesse an ihrem kulturellen Leben und lassen Sie gerne daran teilhaben. Einen besonderen Charme erreichen diese Arabien Reisen durch die uralten Traditionen, den Gegensatz zu moderner Technik sowie den eindrucksvollen Architekturbauten.

In der Hauptstadt des Landes finden Sie eindrucksvolle Bauwerke, belebte Strassen-Märkte und natürlich orientalische Musik. Hier können Sie tanzende Bewohner zu jeder Tageszeit finden. Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne bei der Suche nach den passenden Qatar Hotels.