VAE Wüstentrips vom Spezialisten

VAE Reisen stecken voller Überraschungen. Besonders bei einem Aufenthalt in Dubai oder in einer der vielen anderen pulsierenden Städte der Arabischen Emirate können Sie sehr viel erleben. Ein Ausflug in die leuchtende Wüstenlandschaft ist allerdings bei jedem Besuch ein Muss für jeden Reisenden. Die lokalen und erfahrenen Guides zeigen Ihnen während der Safaris durch die Wüste sie die Beduinen leben und Sie werden vom Leben fernab jeglicher Zivilisation begeistert sein. Die Rub al-Khali Wüste befindet sich nur wenige Kilometer von Abu Dhabi entfernt.

Von hier aus werden Sie die wohl schönsten Sonnenuntergänge erleben. Bei den Touren werden Sie zumeist direkt von Ihrem Hotel abgeholt und können einige Stunden oder auf Wunsch auch mehrere Tage in der Wüste verbringen. Fragen Sie unsere Ferienexperten nach genau solchen Angeboten. VAE Wüstenresorts stehen Ihnen bei den VAE Ferien ausreichend zur Auswahl.