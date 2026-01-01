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Liwa Wüste, Vereinigte Arabische Emirate

VAE Wüstentrips vom Spezialisten

Abenteuer und Action in der Wüste

VAE Reisen stecken voller Überraschungen. Besonders bei einem Aufenthalt in Dubai oder in einer der vielen anderen pulsierenden Städte der Arabischen Emirate können Sie sehr viel erleben. Ein Ausflug in die leuchtende Wüstenlandschaft ist allerdings bei jedem Besuch ein Muss für jeden Reisenden. Die lokalen und erfahrenen Guides zeigen Ihnen während der Safaris durch die Wüste sie die Beduinen leben und Sie werden vom Leben fernab jeglicher Zivilisation begeistert sein. Die Rub al-Khali Wüste befindet sich nur wenige Kilometer von Abu Dhabi entfernt.

Von hier aus werden Sie die wohl schönsten Sonnenuntergänge erleben. Bei den Touren werden Sie zumeist direkt von Ihrem Hotel abgeholt und können einige Stunden oder auf Wunsch auch mehrere Tage in der Wüste verbringen. Fragen Sie unsere Ferienexperten nach genau solchen Angeboten. VAE Wüstenresorts stehen Ihnen bei den VAE Ferien ausreichend zur Auswahl.

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Wüstenerlebnisse vom Spezialisten

Luxusreisen in einer faszinierenden Wüstenlandschaft

Bei einer Dubai Reise sollten Sie sich nicht nur die Weltmetropole mit all ihren Sehenswürdigkeiten und Landschaften ansehen. Die Dünenlandschaft ist ebenso aufregend und faszinierend. Wandeln auch Sie auf den Spuren der Beduinen und wohnen Sie in luxuriösen und komfortablen Unterkünften. Die Zeltcamps stellen für Reisende eine ganz besondere Überraschung dar. Bereits kurz nach dem Aufwachen, dürfen Sie sich auf ein einzigartiges Panorama freuen. Das Wüstenmeer können Sie ideal vom 4-Sterne-Hotel Tilal Liwa Hotel erleben. In dieser komfortablen Unterkunft lässt es sich schon mehrere Tage oder gar Wochen aushalten.

Auf zwei Rädern die Wüste erleben und erkunden

Sie suchen eine gewisse Abwechslung zum stressigen Alltag? Wie wäre es mit einem Motorrad Abenteuer bei den VAE Rundreisen? Diese Wüstentrips werden Ihnen mit absoluter Sicherheit sehr gefallen. Lernen auch Sie die endlos schöne Landschaft kennen und schalten Sie für einige Tage ab. Diese kleine Auszeit wird Ihrer Seele gut tun. Starten Sie mit einem reichhaltigen Frühstück in den wohlverdienten Ferientag. Das Wüstenhotel stellt bei den VAE Reisen die perfekte Unterkunft dar. Touren durch die Liwa Wüste oder ein Besuch des Yas Waterparks dürfen dabei ebenfalls nicht fehlen.

Desert Island und Luxusresorts

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind seit vielen Jahren ein beliebtes Ferienziel. Das Land hat eine Vielzahl an Schätzen zu bieten. Der Kamelmarkt, 1001 Nacht sowie viele weitere Highlights bei diesen Ferien werden Sie in den Bann ziehen. Wenn Sie etwas mehr von der Geschichte des Landes und der Einwohner erfahren möchten, haben Sie in den Museen der Gartenstadt viele Möglichkeiten dazu. Ein Besuch in Abu Dhabi in einem der erstklassigen Resorts wird für die gewünschte und erhoffte Entspannung und Ruhe sorgen.

Sie haben weitere Fragen? Unsere Reiseexperten stehen Ihnen hierfür jederzeit und natürlich auch sehr gerne zur Verfügung. Ob nun die Rub al Khali Wüste oder der atemberaubende Sternenhimmel, den Sie in den VAE vorfinden werden, von diesem Aufenthalt werden Sie noch sehr lange Zeit schwärmen.

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Reiseinformationen

Nützliche Tipps und alles über die Vereinigten Arabischen Emirate

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