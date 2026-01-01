VAE Wüstentrips vom Spezialisten
Abenteuer und Action in der Wüste
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Wüstenerlebnisse vom Spezialisten
Luxusreisen in einer faszinierenden Wüstenlandschaft
Bei einer Dubai Reise sollten Sie sich nicht nur die Weltmetropole mit all ihren Sehenswürdigkeiten und Landschaften ansehen. Die Dünenlandschaft ist ebenso aufregend und faszinierend. Wandeln auch Sie auf den Spuren der Beduinen und wohnen Sie in luxuriösen und komfortablen Unterkünften. Die Zeltcamps stellen für Reisende eine ganz besondere Überraschung dar. Bereits kurz nach dem Aufwachen, dürfen Sie sich auf ein einzigartiges Panorama freuen. Das Wüstenmeer können Sie ideal vom 4-Sterne-Hotel Tilal Liwa Hotel erleben. In dieser komfortablen Unterkunft lässt es sich schon mehrere Tage oder gar Wochen aushalten.
Auf zwei Rädern die Wüste erleben und erkunden
Sie suchen eine gewisse Abwechslung zum stressigen Alltag? Wie wäre es mit einem Motorrad Abenteuer bei den VAE Rundreisen? Diese Wüstentrips werden Ihnen mit absoluter Sicherheit sehr gefallen. Lernen auch Sie die endlos schöne Landschaft kennen und schalten Sie für einige Tage ab. Diese kleine Auszeit wird Ihrer Seele gut tun. Starten Sie mit einem reichhaltigen Frühstück in den wohlverdienten Ferientag. Das Wüstenhotel stellt bei den VAE Reisen die perfekte Unterkunft dar. Touren durch die Liwa Wüste oder ein Besuch des Yas Waterparks dürfen dabei ebenfalls nicht fehlen.
Desert Island und Luxusresorts
Die Vereinigten Arabischen Emirate sind seit vielen Jahren ein beliebtes Ferienziel. Das Land hat eine Vielzahl an Schätzen zu bieten. Der Kamelmarkt, 1001 Nacht sowie viele weitere Highlights bei diesen Ferien werden Sie in den Bann ziehen. Wenn Sie etwas mehr von der Geschichte des Landes und der Einwohner erfahren möchten, haben Sie in den Museen der Gartenstadt viele Möglichkeiten dazu. Ein Besuch in Abu Dhabi in einem der erstklassigen Resorts wird für die gewünschte und erhoffte Entspannung und Ruhe sorgen.
Sie haben weitere Fragen? Unsere Reiseexperten stehen Ihnen hierfür jederzeit und natürlich auch sehr gerne zur Verfügung. Ob nun die Rub al Khali Wüste oder der atemberaubende Sternenhimmel, den Sie in den VAE vorfinden werden, von diesem Aufenthalt werden Sie noch sehr lange Zeit schwärmen.
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