Das Resort ist ein Juwel der Entspannung und des Luxus, das die moderne Eleganz mit der natürlichen Schönheit der umliegenden Gegend verbindet. Direkt an der Küste des Persischen Golfs gelegen, bietet das Resort eine Oase der Ruhe und Erholung für anspruchsvolle Gäste. Mit seinen grosszügigen Zimmern, luxuriösen Suiten und exklusiven Villen bietet das Resort eine Vielzahl von Unterkunftsmöglichkeiten für jeden Geschmack und Bedarf. Zur Anlage gehören mehrere Pools, 4 Restaurants und Bars, Padel-Tennis-Plätze, exquisiter Spa, Fitnesscenter, Kids Club und WiFi kostenfrei.