Anantara Mina Ras Al Khaimah Resort
Ras al Khaimah
Beschreibung
Einleitung
Das Resort ist ein Juwel der Entspannung und des Luxus, das die moderne Eleganz mit der natürlichen Schönheit der umliegenden Gegend verbindet. Direkt an der Küste des Persischen Golfs gelegen, bietet das Resort eine Oase der Ruhe und Erholung für anspruchsvolle Gäste. Mit seinen grosszügigen Zimmern, luxuriösen Suiten und exklusiven Villen bietet das Resort eine Vielzahl von Unterkunftsmöglichkeiten für jeden Geschmack und Bedarf. Zur Anlage gehören mehrere Pools, 4 Restaurants und Bars, Padel-Tennis-Plätze, exquisiter Spa, Fitnesscenter, Kids Club und WiFi kostenfrei.
Angebot
Anantara Spa.
Zimmer
Alle Zimmer, Suiten und Villen des Resorts (angefangen mit der Kategorie Premier mit 47 m2 über Deluxe Suiten mit 95 m2 bis zu den exklusiven Overwater Pool Villen mit 82 m2) kommen im hellen, einladenden Stil daher und bieten ein grosszügiges Badezimmer mit Badewanne, separater Dusche, hochwertigen Pflegeprodukten, Bademantel, Hausschuhe, Fön, TV, Telefon, WiFi kostenfrei, Safe, Klimaanlage, Minibar, Tee- und Kaffeekocher sowie täglich kostenfreies Wasser auf dem Zimmer.
Unterhaltung
Jalabar (Pool- und Beachbar, Abends Drinks und DJ Vibes).
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Padel-Tennis.
Sport gegen Gebühr
Wassersport, Bootausflüge, Kajak, Yoga.
Kinder
Kids Club, Kinderpool.
ab CHF 219.– / pro Person
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