VAE Reisen mit Kindern
Familienferien vom Spezialisten
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
VAE für Gross und Klein
Familienfreundliche Hotels und Resorts in den VAE
Kinderfreundliche Hotels in den Emiraten werden Sie nicht sehr lange suchen müssen. Viele Hotels haben sich auf Feriengäste mit Kindern spezialisiert und bieten eine Vielzahl an Unternehmungen an. Neben den komfortablen und gut ausgestatteten Familienzimmern werden Sie die grosszügigen Pools überzeugen können. Die imposante Gebirgskulisse kann nicht nur aus der Ferne bestaunt werden. Viele Hotels bieten Ihnen einen grandiosen Ausblick auf den Persischen Golf, welcher ebenfalls ein umfangreiches Freizeitangebot bereithält.
Von Kamelreiten, Wüstensafaris oder diversen Wassersportaktivitäten, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Selbstverständlich können Sie auch die Ruhe mit einem guten Buch am palmengesäumten Strand geniessen.
Die Emirate mit Kinderaugen entdecken
Vereinigte Arabische Emirate Reisen stehen für Abwechslung und Action aber auch für Erholung. Ein Ausflug mit der gesamten Familie in die Sanddünen ist ein absolutes Muss. Mit erfahrenen Guides an der Seite können Sie beispielsweise an einer 2-tägigen Wüstensafari teilnehmen. Erleben Sie diese einzigartige Kultur in einem Zeltcamp. Den aufregenden Tag können Sie dann bei einem leckeren BBQ-Dinner ausklingen lassen. Selbstverständlich gibt es auch Ausflüge, die nicht über mehrere Tage dauern. Direkt in den Hotelanlagen stehen diesbezüglich viele Angebote zur Auswahl. Unsere Reiseexperten haben jedoch ebenfalls viele Tipps für Sie parat.
Ausflugsziele für Familien mit kleinen Kindern
Neben Erholung und Entspannung am wunderschönen Strand, können Sie viele weitere Highlights erleben. Bei den VAE Rundreisen können wir Ihnen einen Aufenthalt in den Yas Waterworld Freizeitpark empfehlen. Der Freizeitpark ist besonders bei Feriengästen mit Kindern ein beliebtes Ausflugsziel. Für Action, Spannung und Abenteuer ist hier gesorgt. Einzigartig ist die Indoor Skihalle in der Emirates Mall. Inmitten der Wüste bietet die Schneelandschaft die gewünschte Abkühlung. Ferien in den Emiraten werden Sie noch lange in positiver Erinnerung behalten.
Yas Island, Kamelreiten oder Schnorcheln sind nur eine kleine Auswahl an Unternehmungen bei Ihren VAE Ferien. Sie planen aufregende Familienferien? Kontaktieren Sie unsere Reiseexperten und lassen Sie sich einfach unsere aktuellen Angebote aushändigen. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein sicheres Ferienziel und bieten wie kaum eine andere Reisedestination so viel Abwechslung für die gesamte Familie.
Inspiration für weitere Familienferien
Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein bewährtes Ziel für Reisen mit Kindern – doch die Auswahl an familienfreundlichen Destinationen ist weit grösser. Auf unserer Übersichtsseite Familienferien entdecken Sie geeignete Ziele von Asien bis Lateinamerika. Wer vor allem Badeferien plant, findet unter Strandferien für Familien eine passende Übersicht. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten beraten Sie persönlich und stellen Ihre Reise so zusammen, dass Flugzeiten, Unterkunft und Programm zu Ihrer Familie passen.
Die Vereinigten Arabischen Emirate eignen sich für Familien mit Kindern jeden Alters, auch mit Kleinkindern. Die kurze Flugzeit, die geringe Zeitverschiebung und die vielen auf Familien spezialisierten Hotels mit Familienzimmern und grosszügigen Pools machen die Anreise und den Aufenthalt unkompliziert. Ältere Kinder kommen bei Wüstensafaris, Kamelreiten und Wassersport voll auf ihre Kosten.
Die Flugzeit von der Schweiz in die Vereinigten Arabischen Emirate beträgt rund 6 Stunden. Dank Direktflügen ist die Anreise auch mit Kindern gut zu bewältigen – deutlich entspannter als bei vielen anderen Fernreisezielen.
Die Emirate sind der Schweiz während der europäischen Sommerzeit 2 Stunden voraus, während der Winterzeit 3 Stunden. Der Jetlag fällt damit kaum ins Gewicht, und Kinder bleiben weitgehend in ihrem gewohnten Rhythmus.
Die angenehmste Zeit für Familienferien in den Emiraten sind die Monate von Oktober bis April – ideal also für Herbst-, Sport- und Frühlingsferien. In den Schweizer Sommerferien wird es sehr heiss; dann bieten sich vor allem Badeferien mit Pool und klimatisierten Angeboten im Hotel an. Gerne beraten Sie unsere Reiseexperten zum passenden Zeitpunkt für Ihre Familie.
Für die Einreise in die Vereinigten Arabischen Emirate sind keine speziellen Impfungen vorgeschrieben, und die Emirate gelten nicht als Malariagebiet. Es empfiehlt sich, die üblichen Basisimpfungen für die ganze Familie aktuell zu halten.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen