VAE Ferien mit Kindern bieten jede Menge Abwechslung und Spass. Fremde Kulturen, ein buntes und abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm und natürlich die wunderschönen Strandabschnitte leisten überzeugende Argumente für Familienferien in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ob Badeferien oder Mietwagenrundreisen, die VAE bieten ein facettenreiches Programm. Sollten Sie noch immer unschlüssig sein, können Sie sich natürlich gerne an unsere Reiseexperten wenden. Ferien in den Emiraten werden Sie von der ersten bis zur letzten Minute an begeistern.

Gönnen Sie sich eine Auszeit vom stressigen Alltag und tauchen Sie in eine faszinierende und erholsame Welt im Orient ein. Ferien in den Vereinigten Arabischen Emiraten garantieren Ihnen Sonne, Strand und Meer. Natürlich ist das nicht alles womit das Land überzeugen kann.