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Big Red Wüste, Vereinigte Arabische Emirate

VAE Mietwagenreisen vom Spezialisten

Exklusive Mietwagenreise – VAE entdecken und erleben

Voller Naturwunder stecken die Vereinigten Arabischen Emirate. Die schlichte Sandwüste ist nur eines der Highlights. Besonders beliebt sind die Vereinigten Arabischen Emirate auch bei Badeferien. Das kristallklare Wasser und der palmengesäumte Sandstrand erinnern an Ferien aus dem Bilderbuch. Damit Sie sich von Land und Leuten einen guten Eindruck verschaffen können, empfehlen wir Ihnen einen Mietwagenrundreise. Sie bleiben bei Ihrem Aufenthalt flexibel und können das Tempo selbst vorgeben. Bereits bei Ankunft am Flughafen können Sie den Mietwagen in Empfang nehmen. Lassen Sie sich von unseren erfahrenen Spezialisten diesbezüglich ein Angebot für Ferien voller Abenteuer unterbreiten.

Icon map8 Tage
Entdecken Sie die Emirates auf eigene Faust
Preis auf Anfrage
ab/bis Dubai
Highlights: Burj Khalifa, Ras Al Khor Naturschutzgebiet, Sheikh Zayed Grand Moschee, Oasenstadt Al Ain, Bergdorf Masafi
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Schätze Abu Dhabis
Preis auf Anfrage
ab/bis Dubai
Highlights: Kamelmarkt, Die Ausgrabungen von Hili, Die omanische Oase Buraimi, Die Liwa-Wüste, Die Tier- und...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Bequem und gekühlt durch die Wüste

Mietwagenrundreisen in den Vereinigten Arabischen Emiraten bedeuten jede Menge Komfort. Empfehlen können wir Ihnen die 6-tägige Hajar Gebirge Rundreise mit dem eigenen Mietauto. Sie werden auch die glamouröse Stadt Dubai erleben können. Ein Besuch auf einem Gewürz-Basar sollten Sie sich ebenfalls nicht entgehen lassen. Aufgrund der Nähe zum Oman, geht es bei dieser Reise über die Gebirgsstrasse in ein noch nahezu touristisch unerschlossenes Reiseland.

Kombinationsreisen – ein Auto, zwei Länder!

Mit dem Mietwagen durch die Wüste ist ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Jedoch können unsere Spezialisten noch nachlegen. Mit dem Mietauto können Sie sogleich zwei Länder entdecken. Wenn Sie Interesse an unseren exklusiven Routen haben, werden wir Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot unterbreiten. Von der Töpferstadt Bahla bis hin zu den Al Hoota-Höhlen, für Abenteuer und Action ist auf jeden Fall gesorgt.

Ferien mit Kindern

Hier finden Sie alle kinderfreundlichen Hotels

Formel 1

Die Ferrari World und das spektakuläre Rennen erleben

Honeymoon VAE

In den Luxushotels der Emirate romantische Flitterwochen verbringen

Safaris in der Wüste

Rundreisen durch die beeindruckende Wüstenlandschaft der Emirate

Yas Island

Ein Abstecher auf die Trauminsel sorgt für Spass

Reiseinformationen

Nützliche Tipps und alles über die Vereinigten Arabischen Emirate

Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
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