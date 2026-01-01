Bequem und gekühlt durch die Wüste

Mietwagenrundreisen in den Vereinigten Arabischen Emiraten bedeuten jede Menge Komfort. Empfehlen können wir Ihnen die 6-tägige Hajar Gebirge Rundreise mit dem eigenen Mietauto. Sie werden auch die glamouröse Stadt Dubai erleben können. Ein Besuch auf einem Gewürz-Basar sollten Sie sich ebenfalls nicht entgehen lassen. Aufgrund der Nähe zum Oman, geht es bei dieser Reise über die Gebirgsstrasse in ein noch nahezu touristisch unerschlossenes Reiseland.

Kombinationsreisen – ein Auto, zwei Länder!

Mit dem Mietwagen durch die Wüste ist ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Jedoch können unsere Spezialisten noch nachlegen. Mit dem Mietauto können Sie sogleich zwei Länder entdecken. Wenn Sie Interesse an unseren exklusiven Routen haben, werden wir Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot unterbreiten. Von der Töpferstadt Bahla bis hin zu den Al Hoota-Höhlen, für Abenteuer und Action ist auf jeden Fall gesorgt.